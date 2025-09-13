Ionuţ Moşteanu, întrebat dacă Rusia ar putea ataca un stat membru NATO: Nu este niciun semnal. Cred că nu va ataca

Stiri actuale
13-09-2025 | 12:23
Ionuț Moșteanu
Inquam Photos / Pană Tudor

Ministrul Apărării, Ionuţ Moşteanu, a declarat că nu este niciun semnal că Federaţia Rusă ar putea ataca un stat membru NATO şi a adăugat că nu crede că acest lucru se va întâmpla.

autor
Mihaela Ivăncică

El a reamintit că atunci când ataci un stat NATO se activează articolul 5 al Tratatului Alianţei Nord-Atlantice şi toate ţările NATO vor intra în război cu Rusia.

Ionuţ Moşteanu a fost întrebat, sâmbătă, la emisiunea Insider Politic de la Prima Tv, dacă are o analiză conform căreia Federaţia Rusă ar putea să atace un stat membru NATO.

”Nu este niciun semnal. Există şi în spaţiul public îngrijorări, însă nu este nimic clar că asta se va întâmpla. Eu personal cred că Rusia nu va ataca un stat NATO pentru că avem articolul 5 al NATO, această umbrelă de protecţie extraordinar de bună pentru fiecare dintre noi. Când ataci un stat NATO, toate statele NATO vor intra practic alături de statul respectiv în război cu Rusia şi Rusia nu poate să ducă în război cu NATO”, a declarat Ionuţ Moşteanu.

Linia frontului în Ucraina, argument împotriva unei extinderi a conflictului

El consideră că Federaţia Rusă nu ar putea deschide un nou front, de această dată cu NATO.

Citește și
Ionut Mosteanu
Prima reacție a României după ce Rusia a invadat spațiul aerian al Poloniei: Vom răspunde ferm oricărei provocări

”Uitaţi-vă la linia frontului din Ucraina şi acolo nu există implicare directă a statelor NATO şi a europenilor, în Ucraina există un suport şi un ajutor masiv pentru ucraineni şi Rusia a cucerit 0,11% din teritoriu, dacă nu mă înşel, din aprilie până acum. Deci reuşeşte să mişte linia frontului foarte puţin, deşi investeşte masiv în capacitatea militară şi face mobilizări masive. Imaginaţi-vă că ar mai deschide încă un front cu toţi aliaţii NATO. NATO este cea mai mare putere militară de departe şi nu văd pe nimeni în momentul ăsta să se ia la trântă cu NATO”, a afirmat ministrul Apărării.

Aliații se mobilizează. Olanda și Cehia trimit sisteme de apărare anti-aeriană în Polonia, iar Germania și Franța avioane

Sursa: News.ro

Etichete: Rusia, NATO, Ionuţ Moşteanu,

Dată publicare: 13-09-2025 12:23

Articol recomandat de sport.ro
Gigi Becali i-a salvat viața. Patronul FCSB-ului a plătit tratamentul de 40.000 de euro fără să clipească
Gigi Becali i-a salvat viața. Patronul FCSB-ului a plătit tratamentul de 40.000 de euro fără să clipească
Citește și...
Pe ce va cheltui România cei aproape 17 miliarde de euro, împrumut de la UE pentru apărare: „Și poduri, drumuri, autostrăzi”
Stiri Politice
Pe ce va cheltui România cei aproape 17 miliarde de euro, împrumut de la UE pentru apărare: „Și poduri, drumuri, autostrăzi”

Ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, a anunțat că banii pe care România îi primește de la Uniunea Europeană sub formă de împrumut - aproape 17 miliarde de euro, prin programul SAFE - vor putea fi folosiți ”nu doar către înzestarea Armatei”.  

Prima reacție a României după ce Rusia a invadat spațiul aerian al Poloniei: Vom răspunde ferm oricărei provocări
Stiri externe
Prima reacție a României după ce Rusia a invadat spațiul aerian al Poloniei: Vom răspunde ferm oricărei provocări

Ionuț Moșteanu, ministrul Apărării, a reacționat după ce Polonia a doborât mai multe drone rusești care i-au invadat spațiul aerian.

Ministrul Apărării anunță cum va cheltui România cei 16,7 miliarde de euro din programul SAFE: ”Nu merg doar în armată”
Stiri Politice
Ministrul Apărării anunță cum va cheltui România cei 16,7 miliarde de euro din programul SAFE: ”Nu merg doar în armată”

Ministrul Apărării, Ionuţ Moşteanu, a declarat marţi, despre cei 16,7 miliarde de euro alocați României prin programul european SAFE, că sunt bani care vor putea merge nu doar către înzestrarea Armatei.

Aviz în Parlament pentru cumpărarea unei corvete de un sfert de miliard de euro. ”Armata Română are mare nevoie”
Stiri Diverse
Aviz în Parlament pentru cumpărarea unei corvete de un sfert de miliard de euro. ”Armata Română are mare nevoie”

Ministrul Apărării, Ionuţ Moşteanu, a declarat luni că membrii comisiilor de apărare din Parlament au dat un aviz favorabil achiziţionării unei corvete uşoare de către Guvern din Turcia.

Ministrul Apărării, despre mercenarii și armele lui Horațiu Potra: E vorba de complicitatea sau incompetența serviciilor
Stiri actuale
Ministrul Apărării, despre mercenarii și armele lui Horațiu Potra: E vorba de complicitatea sau incompetența serviciilor

Ionuț Moșteanu, ministrul Apărării, consideră că speculațiile publice legate de un posibil sprijin primit de Horațiu Potra din partea serviciilor secrete sunt „bănuieli rezonabile”.

Recomandări
Reacția ministrului de Finanțe, după ce agenția Moody’s a reconfirmat ratingul României: ”Guvernul a luat măsurile corecte”
Stiri Politice
Reacția ministrului de Finanțe, după ce agenția Moody’s a reconfirmat ratingul României: ”Guvernul a luat măsurile corecte”

Ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare, salută decizia agenţiei Moody’s, care a reconfirmat ratingul suveran al României la ”Baa3”, dar şi perspectiva negativă a țării.

Aliații se mobilizează. Olanda și Cehia trimit sisteme de apărare anti-aeriană în Polonia, iar Germania și Franța avioane
Stiri externe
Aliații se mobilizează. Olanda și Cehia trimit sisteme de apărare anti-aeriană în Polonia, iar Germania și Franța avioane

Secretarul general al NATO și comandantul suprem al forțelor aliate din Europa au anunțat lansarea operațiunii „Santinela Estică”. Aceasta presupune dislocarea de trupe suplimentare pe flancul estic.

Ministra Mediului: „Vom avea un director interimar la ANAR, cu mandat clar de reorganizare. Este vorba de Florin Ghiţă”
Stiri actuale
Ministra Mediului: „Vom avea un director interimar la ANAR, cu mandat clar de reorganizare. Este vorba de Florin Ghiţă”

Administraţia Naţională Apele Române va avea un director interimar, pe o perioadă tranzitorie, care are un mandat clar de transparenţă şi reorganizare, şi anume Florin Ghiţă.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 07.00 - 13 Septembrie 2025

02:02:30

Alt Text!
Superspeed
S9E18

21:05

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
I like IT
Ediția 18 - 2025

21:33

Alt Text!
La Măruță
12 Septembrie 2025

01:31:46

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28