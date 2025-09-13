Ministrul Apărării respinge ideea trimiterii militarilor români în Ucraina: Asta este o minciună şi o speculaţie

Stiri actuale
13-09-2025 | 12:36
Soldati romani
Shutterstock

Ministrul Apărării, Ionuţ Moşteanu, a spus că ideea trimiterii de militari români în Ucraina este o minciună propagată de opoziţie, care face jocul lui Vladimir Putin prin răspândirea unor speculaţii şi neadevăruri în spaţiul public.

autor
Mihaela Ivăncică

Moşteanu a adăugat că Putin şi-a găsit în România oameni care au reuşit cu reţelele sociale să otrăvească spaţiul public cu tot felul de minciuni.

Critici la adresa opoziţiei pentru dezinformare

Ministrul Apărării a fost întrebat, sâmbătă, la un post TV, dacă România va trimite sau nu soldaţi în Ucraina.

”Asta este o minciună şi o speculaţie. Tot opoziţia spune, care sunt inconştienţi din punctul meu de vedere, făcând aceste lucruri şi propagând minciuni în spaţiu public, minciuni care îl ajută pe Putin, până la urmă, să destabilizeze şi România şi societăţile de pe flancul de est. Şi iată îşi găseşte nişte oameni utili care îi promovează această propaganda. Au spus până de curând că ştiau ei că pe 3 septembrie intră România în război, a declarat ministrul Apărării.

Ionuţ Moşteanu a criticat opoziţia pentru că răspândeşte dezinformări prin rețelele sociale, ajută indirect interesele lui Vladimir Putin, afectând negativ spațiul public din România.

Citește și
convoi militar
Pe ce va cheltui România cei aproape 17 miliarde de euro, împrumut de la UE pentru apărare: „Și poduri, drumuri, autostrăzi”

Ei sunt absolut inconştienţi să facă astfel de lucruri. Nu înţeleg că chiar şi luxul de a face ce opoziţie este dat de democraţie funcţională. Este corect să fie aşa, e corect ca opoziţia să poată spune lucruri, dar lucruri ce ţin de politici, lucruri ce ţin de realităţi, nu minciuni în halul ăsta, minciuni care îl ajută doar pe Putin. Iată că şi-a găsit Putin nişte oameni în România care au reuşit cu reţelele sociale să otrăvească spaţiul public cu tot felul de minciuni”, a declarat ministrul Apărării.

El a explicat cum sunt demontatate fake-news-urile la Ministerul Apărării.

”Noi, la Ministerul Apărării, avem o forţă de reacţie destul de rapidă în social media şi le mulţumesc colegilor de la comunicare. Avem nişte conturi foarte bune de social media ale Ministerului Apărării Naţionale, unde de fiecare dată când apare un fake-news îl închidem foarte repede cu un răspuns oficial pe lucrurile pe care le anticipăm că ar putea deveni fake news-uri sau că ar putea fi instrumentalizate politic comunicăm proactiv, cum sunt exerciţiile de mobilizare care se vor întâmpla în septembrie la Sibiu, în octombrie la Bucureşti - Ilfov, exerciţii absolut normale, a precizat Ionuţ Moşteanu.

Exerciţii de mobilizare, nu recrutări

Întrebat dacă vor fi chemaţi oamenii la oaste, ministrul Apărării a răspuns: ”Nu, sunt exerciţii normale de mobilizare prin care rezerva operaţională face nişte antrenamente din când în când. E absolut firesc, orice ţară face asta şi ţine în contact şi îşi ţine antrenată rezerva operaţională, dar din nou spun faptul că Rusia şi-a găsit nişte oameni politici care instrumentalizează tot acest război din Ucraina este un lucru grav. Responsabilitatea noastră, a celor care credem şi ţinem la democraţie şi credem în democraţie, este să demontăm aceste lucruri de fiecare dată când apar”.

Moşteanu a explicat de ce este important ajutorul militar pe care România îl acordă Ucrainei.

”Este foarte corect să susţinem şi o să susţinem Ucraina până se va ajunge la acest proces de pace, pentru că, apropo de ce le dăm ucrainenilor, degeaba ţinem noi un glonţ la noi în depozit şi dacă Ucraina nu-l are pe prima linie a frontului şi când vorbim de costuri, cât ne costă acest ajutor, gândiţi-vă cât ne-ar costa să ne trezim vecini cu Putin. Ar fi un cost imens pentru România şi pentru generaţiile viitoare şi nu trebuie să ajungă acolo şi de-aia în momentul ăsta Ucraina este cea mai importantă, este singura care îl poate opri pe Putin în momentul ăsta”, a subliniat ministrul Moşteanu.

El a fost întrebat dacă se va pune problema ca România să trimită militari în războiul din Ucraina.

”Nu. N-a trimis nimeni. De-aia zic, când apar astfel de ştiri care par senzaţionale, îi rog pe fiecare dintre cetăţenii care văd astfel de ştiri să verifice din surse sigure ale trusturilor de presă cunoscute, vechi, bine aşezate şi care şi-au câştigat prestigiul din a da ştiri verificate”, a transmis ministrul Apărării.

El a mai fost întrebat dacă după încheierea războiului din Ucraina este posibil ca România să trimită trupe de menţinere a păcii.

”Aici în momentul ăsta nu avem această perspectivă. Există discuţii despre procesul de pace, dar ca să ajungi la pace, întâi trebuie să ai încetare a focului, apoi trebuie ajuns la procesul de pace şi din procesul de pace, o pace justă, durabilă cu garanţii de securitate solide, trebuie să se desprindă o viitoare acţiune a aliaţilor NATO şi a europenilor pentru a ne asigura că Putin nu foloseşte un proces de pace doar pentru a se reîncărca sau a-şi reface forţele pentru un nou atac”, a mai declarat Ionuţ Moşteanu.

Aliații se mobilizează. Olanda și Cehia trimit sisteme de apărare anti-aeriană în Polonia, iar Germania și Franța avioane

Sursa: News.ro

Etichete: fake news, soldati, Ionuţ Moşteanu,

Dată publicare: 13-09-2025 12:36

Articol recomandat de sport.ro
Gigi Becali i-a salvat viața. Patronul FCSB-ului a plătit tratamentul de 40.000 de euro fără să clipească
Gigi Becali i-a salvat viața. Patronul FCSB-ului a plătit tratamentul de 40.000 de euro fără să clipească
Citește și...
Ionuţ Moşteanu, întrebat dacă Rusia ar putea ataca un stat membru NATO: Nu este niciun semnal. Cred că nu va ataca
Stiri actuale
Ionuţ Moşteanu, întrebat dacă Rusia ar putea ataca un stat membru NATO: Nu este niciun semnal. Cred că nu va ataca

Ministrul Apărării, Ionuţ Moşteanu, a declarat că nu este niciun semnal că Federaţia Rusă ar putea ataca un stat membru NATO şi a adăugat că nu crede că acest lucru se va întâmpla.

Pe ce va cheltui România cei aproape 17 miliarde de euro, împrumut de la UE pentru apărare: „Și poduri, drumuri, autostrăzi”
Stiri Politice
Pe ce va cheltui România cei aproape 17 miliarde de euro, împrumut de la UE pentru apărare: „Și poduri, drumuri, autostrăzi”

Ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, a anunțat că banii pe care România îi primește de la Uniunea Europeană sub formă de împrumut - aproape 17 miliarde de euro, prin programul SAFE - vor putea fi folosiți ”nu doar către înzestarea Armatei”.  

Prima reacție a României după ce Rusia a invadat spațiul aerian al Poloniei: Vom răspunde ferm oricărei provocări
Stiri externe
Prima reacție a României după ce Rusia a invadat spațiul aerian al Poloniei: Vom răspunde ferm oricărei provocări

Ionuț Moșteanu, ministrul Apărării, a reacționat după ce Polonia a doborât mai multe drone rusești care i-au invadat spațiul aerian.

Ministrul Apărării anunță cum va cheltui România cei 16,7 miliarde de euro din programul SAFE: ”Nu merg doar în armată”
Stiri Politice
Ministrul Apărării anunță cum va cheltui România cei 16,7 miliarde de euro din programul SAFE: ”Nu merg doar în armată”

Ministrul Apărării, Ionuţ Moşteanu, a declarat marţi, despre cei 16,7 miliarde de euro alocați României prin programul european SAFE, că sunt bani care vor putea merge nu doar către înzestrarea Armatei.

Aviz în Parlament pentru cumpărarea unei corvete de un sfert de miliard de euro. ”Armata Română are mare nevoie”
Stiri Diverse
Aviz în Parlament pentru cumpărarea unei corvete de un sfert de miliard de euro. ”Armata Română are mare nevoie”

Ministrul Apărării, Ionuţ Moşteanu, a declarat luni că membrii comisiilor de apărare din Parlament au dat un aviz favorabil achiziţionării unei corvete uşoare de către Guvern din Turcia.

Recomandări
Reacția ministrului de Finanțe, după ce agenția Moody’s a reconfirmat ratingul României: ”Guvernul a luat măsurile corecte”
Stiri Politice
Reacția ministrului de Finanțe, după ce agenția Moody’s a reconfirmat ratingul României: ”Guvernul a luat măsurile corecte”

Ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare, salută decizia agenţiei Moody’s, care a reconfirmat ratingul suveran al României la ”Baa3”, dar şi perspectiva negativă a țării.

Aliații se mobilizează. Olanda și Cehia trimit sisteme de apărare anti-aeriană în Polonia, iar Germania și Franța avioane
Stiri externe
Aliații se mobilizează. Olanda și Cehia trimit sisteme de apărare anti-aeriană în Polonia, iar Germania și Franța avioane

Secretarul general al NATO și comandantul suprem al forțelor aliate din Europa au anunțat lansarea operațiunii „Santinela Estică”. Aceasta presupune dislocarea de trupe suplimentare pe flancul estic.

Ministra Mediului: „Vom avea un director interimar la ANAR, cu mandat clar de reorganizare. Este vorba de Florin Ghiţă”
Stiri actuale
Ministra Mediului: „Vom avea un director interimar la ANAR, cu mandat clar de reorganizare. Este vorba de Florin Ghiţă”

Administraţia Naţională Apele Române va avea un director interimar, pe o perioadă tranzitorie, care are un mandat clar de transparenţă şi reorganizare, şi anume Florin Ghiţă.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 07.00 - 13 Septembrie 2025

02:02:30

Alt Text!
Superspeed
S9E18

21:05

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
I like IT
Ediția 18 - 2025

21:33

Alt Text!
La Măruță
12 Septembrie 2025

01:31:46

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28