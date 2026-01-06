Nicușor Dan: „Nu este momentul pentru revoluții și destabilizare în România”

„Nu e momentul pentru revoluții și destabilizare în România”, a declarat președintele Nicușor Dan, marți, înainte de a participa la 'Coaliția de Voință' de la Paris.

Șeful statului a afirmat că își dorește 'o schimbare graduală în România'.

'Suntem într-un context internațional dificil și nu e momentul pentru revoluții și destabilizare în România', a completat acesta.

Întrebat dacă mizează pe stabilitatea coaliției și în acest an, el a răspuns: 'Categoric da'.

Șeful statului se află în Paris, la reuniunea 'Coaliției de Voință'. El s-a deplasat în capitala Franței cu o aeronavă Spartan. El a spus că această alegere explică 'reducerea de 30 de milioane' a cheltuielilor Administrației Prezidențiale. Șeful statului a anunțat că va face demersuri pentru achiziționarea unei aeronave prezidențiale 'la momentul potrivit', dar 'nu e momentul acum'.

Deplasările mai lungi, care nu pot fi realizate cu această aeronavă, vor fi analizate 'de la caz la caz', a adăugat el.

