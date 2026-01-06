Răspunsul președintelui Nicușor Dan despre stabilitatea coaliției, în formula actuală, în acest an

Preşedintele Nicuşor Dan a afirmat, marţi, că mizează pe stabilitatea coaliţiei în formula actuală, în acest an.

Preşedintele a fost întrebat la bordul avionului Spartan, cu care s-a deplasat la Paris, dacă mizează pe stabilitatea coaliţiei în formula actuală în acest an.

”Da, da! Categoric da!”, a răspuns şeful statului.

Preşedintele Nicuşor Dan afirma, în decembrie, că este un lucru lăudabil că cele patru partide au fost dispuse să preia guvernarea României într-un moment în care ţara era într-o poziţie vulnerabilă, cu risc de retrogradare de către agenţiile de rating.

El considera că depăşirea acestui moment este un succes al coaliţiei, adăugând că şase luni de zile sunt prea puţin pentru a evalua foarte exact. Întrebat despre greşelile coaliţiei, Nicuşor Dan a afirmat: ”Da, păi să-i încurajăm că nu avem alternative”.

Şeful statului mai spunea, recent, că el consideră că actuala coaliţie de guvernare funcţionează în plan administrativ şi legislativ, dar că ar putea să fie mai puţin zgomotoasă în atacurile între părţi.

