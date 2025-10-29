Ciprian Ciucu intră oficial în lupta pentru Primăria Capitalei. Candidatura sa a fost validată de PNL

29-10-2025
Candidatura primarului Sectorului 6, Ciprian Ciucu, la Primăria Capitalei a fost validată în unanimitate în şedinţa Comitetului de Coordonare al Municipiului Bucureşti din cadrul Partidului Naţional Liberal de miercuri.

Lorena Mihăilă

„Astăzi a avut loc şedinţa Comitetului de Coordonare al Municipiului Bucureşti din cadrul Partidului Naţional Liberal. În cadrul şedinţei a fost validată în unanimitate candidatura lui Ciprian Ciucu la alegerile pentru funcţia de Primar General al Capitalei”, anunţă, miercuri seară, PNL, îmtr-un comunicat de presă.

Au fost prezenţi şi au votat 850 de delegaţi.

„Conform statutului, CCMB a validat propunerea Biroului Politic al Municipiului Bucureşti pentru funcţia de Primar General al Capitalei. BPMB a votat săptămâna trecută candidatura lui Ciprian Ciucu din partea PNL pentru alegerile privind Primăria Capitalei”, precizează liberalii.

Ciprian Ciucu, favoritul electoratului

Preşedintele PNL, Ilie Bolojan, anunţa, săptămâna trecută, că sondajele făcute de partid arată că primarul Sectorului 6, Ciprian Ciucu, este liberalul cel mai bine clasat în preferinţele electoratului.

Ciprian Ciucu
Liderul PNL Ciprian Ciucu a anunțat că va candida la Primăria Capitalei: ”Sloganul meu va fi Bucureștiul pus la punct”

„Indiferent cine va câştiga Primăria, nu o să aibă o viaţă uşoară în anii următori”, afirma Bolojan.

Luni, Ilie Bolojan a anunţat oficial că PNL Bucureşti l-a votat pe primarul Sectorului 6, Ciprian Ciucu, drept candidat al partidului la Primăria Capitalei, dar a precizat că mai erau încă două etape de parcurs şi a menţionat că în câteva zile această procedură va fi închisă.

Ciprian Ciucu a explicat de ce a decis să candideze la Primăria Generală şi le-a transmis locuitorilor din sector, care l-au ales de două ori până acum, că nu este ”o despărţire”, ci o ”continuitate”, asigurându-i că merg împreună ”mai departe”.

„Nu plec nicăieri, rămân aici la noi în oraş, nu-mi schimb buletinul. Doar că mă duc la un alt nivel. Vom duce mai departe la alt nivel şi Sectorul 6 (ştiu că mai am câteva zone care trebuie regenerate) dar şi Bucureştiul!”, afirma luni Ciprian Ciucu.

