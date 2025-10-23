Alegeri parțiale la Primăria Capitalei. Guvernul va aproba data şi calendarul scrutinului. DOCUMENTE

Stiri actuale
23-10-2025 | 07:18
sedinta de guvern
gov.ro

Guvernul urmează să aprobe o hotărâre privind organizarea pe 7 decembrie a alegerilor locale parţiale pentru primarul general al municipiului Bucureşti, preşedintele Consiliului Judeţean Buzău şi pentru primari în unele circumscripţii electorale.

 

autor
Adrian Popovici

În afară de Consiliul Judeţean Buzău şi municipiul Bucureşti, se vor desfăşura alegeri parţiale pentru primari în alte 12 circumscripţii electorale din următoarele localităţi: comuna Retea (judeţul Bihor), comuna Mihai Eminescu (judeţul Botoşani), comuna Marga (judeţul Caraş-Severin), comuna Dobromir, comuna Lumina (judeţul Constanţa), oraşul Găeşti (judeţul Dâmboviţa), comuna Sopot (judeţul Dolj), comuna Valea Ciorii (judeţul Ialomiţa), comuna Vânători (judeţul Iaşi), comuna Poienile de sub Munte, comuna Şieu (judeţul Maramureş), comuna Cârţa (judeţul Sibiu).

Prin alt proiect de hotărâre va fi aprobat calendarul acţiunilor din cuprinsul perioadei electorale a alegerilor locale parţiale din data de 7 decembrie.

„Programul calendaristic al acţiunilor din cuprinsul perioadei electorale depinde, în mod direct, de data la care vor avea loc alegerile locale parţiale. Având în vedere faptul că a fost propusă data de 7 decembrie 2025, ca dată pentru organizarea alegerilor în cauză, precizăm că data începerii perioadei electorale coincide cu momentul intrării în vigoare a hotărârii, respectiv cu data de 2 noiembrie 2025”, se arată în nota de fundamentare a proiectului.

Negocieri dure în coaliție pentru data alegerilor pentru Primăria Capitalei

Liderii coaliției au decis, marți, ca alegerile pentru funcția de primar general al Bucureștiului să aibă loc pe 7 decembrie, asta după ce în ultimele luni au fost negocieri dure între partidele de la putere în ceea ce privește organizarea scrutinului.

Partidele din coaliție nu vor intra în cursă cu un nume comun, ci fiecare pe cont propriu. În aceste condiții, fiecare formațiune își caută candidatul cu cele mai mari șanse.

Citește și
pompieri
Pericol de intoxicație cu monoxid de carbon, într-o hală din Luduş. Un angajat a fost transportat la spital

Daniel Băluță, Ciprian Ciucu și Cătălin Drulă sunt favoriți să apară pe buletinul de vot, dar si Gabriela Firea și Stelian Bujduveanu își doresc fotoliul de primar general.

Ștefan Pălărie, liderul senatorilor USR: ”În continuare cred că o coaliție de dreapta USR și PNL alături, cred că este cheia pentru a avea o administrare la București serioasă. ”

Premierul Ilie Bolojan a spus recent că alegerile pentru Primăria Capitalei trebuie organizate în acest an, după mari presiuni din societatea publică, dar și din coaliție.

Deocamdata, un sondaj realizat de CURS față-n față, în perioada 8-17 octombrie, arată că ”dacă duminica viitoare ar avea loc alegeri”, învingător ar ieși primarul Sectorului 4, Daniel Băluță. Locul secund ar fi împărțit de Cătălin Drulă de la USR și Ciprian Ciucu de la PNL, primarul Sectorului 6.

71% dintre cei care au răspuns sondajului nu vor un candidat comun la Primăria Capitalei. Însă USR vrea un acord cu PNL.

Sursa: Agerpres

Etichete: alegeri, primarul general,

Dată publicare: 23-10-2025 07:18

Articol recomandat de sport.ro
S-a retras din tenis și s-a căsătorit cu „cea mai frumoasă femeie de pe planetă”
S-a retras din tenis și s-a căsătorit cu „cea mai frumoasă femeie de pe planetă”
Citește și...
Pericol de intoxicație cu monoxid de carbon, într-o hală din Luduş. Un angajat a fost transportat la spital
Stiri actuale
Pericol de intoxicație cu monoxid de carbon, într-o hală din Luduş. Un angajat a fost transportat la spital

Mai mulți angajaţi ai unei firme din Luduş au fost evacuaţi dintr-o hală, după degajări de monoxid de carbon. Unul dintre ei a ajuns la spital.

Ministrul Apărării avertizează după ce SRI a dejucat o operațiune rusă de sabotaj: Granița dintre pace și război e neclară
Stiri actuale
Ministrul Apărării avertizează după ce SRI a dejucat o operațiune rusă de sabotaj: Granița dintre pace și război e neclară

Granița dintre pace și război este neclară, o arată operațiunea rusească de sabotaj, dejucată de SRI, spune ministrul român al Apărării. Instituțiile țării trebuie să rămână vigilente și să coopereze cu partenerii internaționali.

Studiu: Doar 50% dintre părinții din România folosesc instrumente de control parental pentru copiii lor, pe internet
Stiri actuale
Studiu: Doar 50% dintre părinții din România folosesc instrumente de control parental pentru copiii lor, pe internet

Copiii petrec tot mai mult timp online, iar riscurile la care sunt expuși cresc odată cu libertatea de navigare.

Recomandări
Câți rezerviști s-au prezentat la cel mai mare exercițiu de mobilizare. Știrile false, cel mai mare inamic al României
Stiri Sociale
Câți rezerviști s-au prezentat la cel mai mare exercițiu de mobilizare. Știrile false, cel mai mare inamic al României

România nu intră într-un război și nici nu își trimite militarii, fie ei și rezerviști, în Ucraina. O spune răspicat șeful Armatei Române, după cel mai mare exercițiu de mobilizare a rezerviștilor din București și Ilfov.  

Cine sunt „băieţii răi” care ar putea deraia summitul UE de joi. Patru lideri europeni sunt „suspecţii de serviciu”
Stiri externe
Cine sunt „băieţii răi” care ar putea deraia summitul UE de joi. Patru lideri europeni sunt „suspecţii de serviciu”

Ca de obicei, summitul UE de joi seamănă mai degrabă cu unul al dezbinării. Doar că, de data aceasta, nu doar „suspecţii de serviciu” ameninţă să blocheze maşinăria bruxelleză, de la banii pentru Ucraina până la ţintele climatice.

„Spitalul morții” din Constanța. Maternitatea privată unde a pierit o tânără își schimbase numele după o tragedie identică
Stiri Sociale
„Spitalul morții” din Constanța. Maternitatea privată unde a pierit o tânără își schimbase numele după o tragedie identică

Ministerul Sănătății a sesizat DNA și Parchetul General în cazul spitalului privat din Constanța unde a născut o polițistă de 29 de ani, care a fost trimisă apoi la spitalul de stat și a murit.  

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 19.00 - 22 Octombrie 2025

46:20

Alt Text!
La Măruță
22 Octombrie 2025

01:31:13

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
22 Octombrie 2025

01:44:36

Alt Text!
ePlan
Ediția 3

15:51

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28