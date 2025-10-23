Alegeri parțiale la Primăria Capitalei. Guvernul va aproba data şi calendarul scrutinului. DOCUMENTE

Guvernul urmează să aprobe o hotărâre privind organizarea pe 7 decembrie a alegerilor locale parţiale pentru primarul general al municipiului Bucureşti, preşedintele Consiliului Judeţean Buzău şi pentru primari în unele circumscripţii electorale.

În afară de Consiliul Judeţean Buzău şi municipiul Bucureşti, se vor desfăşura alegeri parţiale pentru primari în alte 12 circumscripţii electorale din următoarele localităţi: comuna Retea (judeţul Bihor), comuna Mihai Eminescu (judeţul Botoşani), comuna Marga (judeţul Caraş-Severin), comuna Dobromir, comuna Lumina (judeţul Constanţa), oraşul Găeşti (judeţul Dâmboviţa), comuna Sopot (judeţul Dolj), comuna Valea Ciorii (judeţul Ialomiţa), comuna Vânători (judeţul Iaşi), comuna Poienile de sub Munte, comuna Şieu (judeţul Maramureş), comuna Cârţa (judeţul Sibiu).

Prin alt proiect de hotărâre va fi aprobat calendarul acţiunilor din cuprinsul perioadei electorale a alegerilor locale parţiale din data de 7 decembrie.



„Programul calendaristic al acţiunilor din cuprinsul perioadei electorale depinde, în mod direct, de data la care vor avea loc alegerile locale parţiale. Având în vedere faptul că a fost propusă data de 7 decembrie 2025, ca dată pentru organizarea alegerilor în cauză, precizăm că data începerii perioadei electorale coincide cu momentul intrării în vigoare a hotărârii, respectiv cu data de 2 noiembrie 2025”, se arată în nota de fundamentare a proiectului.

Negocieri dure în coaliție pentru data alegerilor pentru Primăria Capitalei

Liderii coaliției au decis, marți, ca alegerile pentru funcția de primar general al Bucureștiului să aibă loc pe 7 decembrie, asta după ce în ultimele luni au fost negocieri dure între partidele de la putere în ceea ce privește organizarea scrutinului.

Partidele din coaliție nu vor intra în cursă cu un nume comun, ci fiecare pe cont propriu. În aceste condiții, fiecare formațiune își caută candidatul cu cele mai mari șanse.

Daniel Băluță, Ciprian Ciucu și Cătălin Drulă sunt favoriți să apară pe buletinul de vot, dar si Gabriela Firea și Stelian Bujduveanu își doresc fotoliul de primar general.

Ștefan Pălărie, liderul senatorilor USR: ”În continuare cred că o coaliție de dreapta USR și PNL alături, cred că este cheia pentru a avea o administrare la București serioasă. ”

Premierul Ilie Bolojan a spus recent că alegerile pentru Primăria Capitalei trebuie organizate în acest an, după mari presiuni din societatea publică, dar și din coaliție.

Deocamdata, un sondaj realizat de CURS față-n față, în perioada 8-17 octombrie, arată că ”dacă duminica viitoare ar avea loc alegeri”, învingător ar ieși primarul Sectorului 4, Daniel Băluță. Locul secund ar fi împărțit de Cătălin Drulă de la USR și Ciprian Ciucu de la PNL, primarul Sectorului 6.

71% dintre cei care au răspuns sondajului nu vor un candidat comun la Primăria Capitalei. Însă USR vrea un acord cu PNL.

