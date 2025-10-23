Un bărbat a murit după ce a căzut de la etajul 6 al unui bloc situat pe Bulevardul Unirii din Capitală

Stiri Diverse
23-10-2025 | 09:22
×
Codul embed a fost copiat

Un bărbat a murit, miercuri seară, după ce a căzut de etajul 6 al unui bloc din zona centrală a Capitalei.

autor
Ștefan Maleș

Vă avertizăm, urmează imagini și informații care vă pot afecta emoțional.

Incidentul a avut loc în jurul orei 23, într-un imobil cu opt etaje, de pe Bulevardul Unirii. Trupul bărbatului - care ar avea aproximativ 60 de ani - a fost găsit pe ciment, în fața clădirii.

La fața locului au ajuns mai multe mașini de poliție și ambulanțe SMURD. Din păcate, pentru bietul om nu se mai putea face nimic.
Nu este clar în acest moment dacă bărbatul a vrut să își ia viața ori dacă a fost un accident.

La fața locului au ajuns și apropiați ai victimei, două femei și doi bărbați, vizibil afectați de tragedie. Aceștia au stat de vorbă cu anchetatorii.

Citește și
Tornadă Paris
Dezastru lângă Paris. Un mort și nouă răniți după ce au căzut trei macarale. Una a lovit o clădire locuită

Oamenii legii încearcă să stabilească circumstanțele în care s-a produs nenorocirea.

Sursa: Pro TV

Etichete: barbat, bloc, a murit,

Dată publicare: 23-10-2025 09:22

Articol recomandat de sport.ro
Premieră! Casele de pariuri au schimbat favorita la titlu după ultima etapă din Superligă
Premieră! Casele de pariuri au schimbat favorita la titlu după ultima etapă din Superligă
Citește și...
O școală abia renovată în județul Timiș a fost mistuită de flăcări: ”A căzut acoperișul, au căzut tavanele”
Stiri actuale
O școală abia renovată în județul Timiș a fost mistuită de flăcări: ”A căzut acoperișul, au căzut tavanele”

O școală din comună Lovrin, județul Timiş a fost cuprinsă de flăcări, marți. Zeci de elevi și profesori au fost scoși de urgenţă din clădire.

Dezastru lângă Paris. Un mort și nouă răniți după ce au căzut trei macarale. Una a lovit o clădire locuită
Stiri externe
Dezastru lângă Paris. Un mort și nouă răniți după ce au căzut trei macarale. Una a lovit o clădire locuită

Un muncitor de 23 de ani a murit, iar alte nouă persoane au fost rănite, dintre care patru se află în stare gravă, după ce o tornadă violentă a doborât trei macarale, luni seară, pe un șantier de lângă Paris, potrivit AFP.

Un avion cargo a căzut în mare după ce a lovit un vehicul. Două persoane au murit, pe aeroportul din Hong Kong
Stiri externe
Un avion cargo a căzut în mare după ce a lovit un vehicul. Două persoane au murit, pe aeroportul din Hong Kong

Două persoane au murit, la aeroportul din Hong Kong, China, după ce un avion de tip cargo a lovit un vehicul la sol în timpul aterizării, înainte de a ieşi de pe pistă şi de a se prăbuşi în mare, relatează AFP şi Reuters, preluate de News.ro.

Recomandări
Alegeri parțiale la Primăria Capitalei. Guvernul va aproba data şi calendarul scrutinului. DOCUMENTE
Stiri actuale
Alegeri parțiale la Primăria Capitalei. Guvernul va aproba data şi calendarul scrutinului. DOCUMENTE

Guvernul urmează să aprobe o hotărâre privind organizarea pe 7 decembrie a alegerilor locale parţiale pentru primarul general al municipiului Bucureşti, preşedintele Consiliului Judeţean Buzău şi pentru primari în unele circumscripţii electorale.

 

Incident la Ambasada Rusiei din București. Un bărbat drogat a încercat să pătrundă cu forța, în interior
Stiri actuale
Incident la Ambasada Rusiei din București. Un bărbat drogat a încercat să pătrundă cu forța, în interior

Un bărbat a încercat să intre cu forța în interiorul Ambasadei Rusiei din București, aflată în Sectorul 1 al Capitalei. Incidentul a avut loc în jurul orei 03:15. La fața locului a ajuns și Brigada Antiteroristă.

Cine sunt „băieţii răi” care ar putea deraia summitul UE de joi. Patru lideri europeni sunt „suspecţii de serviciu”
Stiri externe
Cine sunt „băieţii răi” care ar putea deraia summitul UE de joi. Patru lideri europeni sunt „suspecţii de serviciu”

Ca de obicei, summitul UE de joi seamănă mai degrabă cu unul al dezbinării. Doar că, de data aceasta, nu doar „suspecţii de serviciu” ameninţă să blocheze maşinăria bruxelleză, de la banii pentru Ucraina până la ţintele climatice.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 19.00 - 22 Octombrie 2025

46:20

Alt Text!
La Măruță
22 Octombrie 2025

01:31:13

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
22 Octombrie 2025

01:44:36

Alt Text!
ePlan
Ediția 3

15:51

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28