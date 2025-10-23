Un bărbat a murit după ce a căzut de la etajul 6 al unui bloc situat pe Bulevardul Unirii din Capitală

Un bărbat a murit, miercuri seară, după ce a căzut de etajul 6 al unui bloc din zona centrală a Capitalei.

Vă avertizăm, urmează imagini și informații care vă pot afecta emoțional.

Incidentul a avut loc în jurul orei 23, într-un imobil cu opt etaje, de pe Bulevardul Unirii. Trupul bărbatului - care ar avea aproximativ 60 de ani - a fost găsit pe ciment, în fața clădirii.

La fața locului au ajuns mai multe mașini de poliție și ambulanțe SMURD. Din păcate, pentru bietul om nu se mai putea face nimic.

Nu este clar în acest moment dacă bărbatul a vrut să își ia viața ori dacă a fost un accident.

La fața locului au ajuns și apropiați ai victimei, două femei și doi bărbați, vizibil afectați de tragedie. Aceștia au stat de vorbă cu anchetatorii.

Oamenii legii încearcă să stabilească circumstanțele în care s-a produs nenorocirea.

