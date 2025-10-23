Capitala, lăsată fără titlul de „cel mai bun oraș în care să trăiești în România”. Noul lider conduce la capitolul „vibrație”

23-10-2025 | 20:18
Divertismentul este factorul cu cea mai mare influență în performanța unui oraș. Potrivit unui barometru recent, tot mai mulți oameni aleg să stea în locuri în care au ce să facă în timpul liber.

Doina Plăcintă,  Valentina Neagu

Același clasament vine și cu lucruri inedite: cea mai mare speranță de viață din țară este în Râmnicu Vâlcea, iar în Brașov vor toți să se mute. Cluj-Napoca și București conduc însă clasamentul general, în primul rând pentru că se câștigă bine.

Cluj-Napoca ocupă pentru al doilea an la rând primul loc în clasamentul City Index 2025, barometrul realizat de Institutul pentru Orașe Vizionare. Își menține poziția de lider datorită echilibrului dintre economie, educație, mediu și calitatea vieții.

Tânăr: Am ales Clujul pentru renume. Bucureștiul a fost o variantă, dar din cauza traficului, în mare parte, am preferat să nu.

Florian Filat, director al Institutului pentru Orașe Vizionare: Clujul stă mai bine la calitatea locului, educație, la calitatea aerului. Traficul urban, deși este aglomerat, stă un pic mai bine. Are cele mai bune universități locale. UBB e mai bun decât cea mai bună universitate din București. Și la nivel de vibrație, toate evenimentele importante se întâmplă în Cluj.

În ce domenii câștigă Capitala

Capitala domină la indicatorii economici: cifră de afaceri, companii mari, venituri locale. Deși asigură cele mai mari salarii și cele mai multe oportunități, Bucureștiul pierde la trafic, poluare și o rată a infracționalității mai ridicată. În schimb, adună puncte la divertisment — de la spectacole de teatru la concerte internaționale sau experiențe culturale, mai toate au loc aici.

Corespondent Știrile ProTV: La capitolul calitate, Clujul conduce mai ales la educație, urmat de Sibiu, cunoscut pentru locurile emblematice. Râmnicu Vâlcea are cea mai mare speranță de viață din România, cu 80,6 ani, iar Târgu Mureș conduce în topul spitalelor. La prosperitate, Capitala se remarcă prin cifra de afaceri și venituri, însă Brașovul este cel mai des luat în calcul de oamenii care vor să se mute. Iar la capitolul vibrație, adică viața socială și divertisment, vedem din nou Cluj-Napoca. Totuși, Sibiul, aflat pe locul 3, are cele mai bune oportunități de cazare și muzee.

Și Craiova a devenit în ultimii ani o destinație de city break, mai ales în perioada Crăciunului. Și tot Craiova se laudă cu cele mai multe zile însorite într-un an.

Sursa: Pro TV

Etichete: clasament, orase, divertisment,

Dată publicare: 23-10-2025 20:15

Un individ din Târgu Mureș este acuzat că ar fi provocat un prejudiciu de cel puțin 25.000 de lei prin același scenariu. Pretindea că are o mamă bolnavă și trebuie să se cazeze în Cluj-Napoca, în perioada tratamentului ei.  

