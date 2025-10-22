Singapore a înăsprit legile privind ţigaretele electronice. Oamenii pot primi închisoare până la 20 ani sau pedeapsă capitală

Stiri externe
22-10-2025 | 16:41
Tigari electronice
Inquam Photos / Octav Ganea

Ministerul Afacerilor Externe avertizează cetățenii români care călătoresc sau tranzitează Singapore că autoritățile au înăsprit legislația privind țigaretele electronice, incriminând anumite fapte legate de deținere, consum și trafic.

 

autor
Mihaela Ivăncică

Astfel, în cazul ţigaretelor electronice care conţin etomidat (cunoscute şi sub denumirea de kpods) şi care intră sub incidenţa juridică a Legii Folosirii Frauduloase a Drogurilor ("Misuse of Drugs Act"):
* posesia, consumul şi refuzul testării sunt pedepsite cu închisoare între 1 şi 10 ani şi amendă penală în cuantum de până la 20.000 SGD, iar, în cazul recidivei, aceste fapte sunt pedepsite cu închisoare între 3 şi 10 ani şi amendă penală în cuantum de până la 20.000 SGD;
* traficul, importul, exportul, producţia neautorizată de droguri din clasa C (din care face parte şi etomidatul) sunt pedepsite cu închisoare între 4 şi 20 de ani şi între 4 şi 15 lovituri corporale.

În cazul ţigaretelor electronice care nu conţin etomidat şi care intră sub incidenţa Legii Privind Tutunul - Controlul Publicităţii şi Vânzării ("Tobacco - Control of Advertisements and Sale - Act"):
* deţinerea, achiziţia şi consumul se pedepsesc cu amendă contravenţională în cuantum de până la 2.000 SGD;
* importul, distribuirea, vânzarea sau oferta spre vânzare constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de până la 6 luni şi amendă penală în cuantum de până la 10.000 SGD, iar, în cazul recidivei, aceste fapte sunt pedepsite cu închisoare de până la 12 luni şi amendă penală în cuantum de până la 20.000 SGD.

Într-un comunicat transmis miercuri AGERPRES, MAE reaminteşte că importul, distribuţia sau posesia fără drept a unor droguri controlate, în conformitate cu legislaţia în vigoare în Republica Singapore, pot atrage aplicarea pedepsei capitale.

Cetăţenii români care se confruntă cu o situaţie dificilă, specială, cu un caracter de urgenţă pe teritoriul Republicii Singapore pot apela numărul de urgenţă al Ambasadei României la Singapore: + 65 906 689 71.

Citește și
politie ungaria
Un șofer ungur voia să intre cu o dubiță în România. Ce au găsit vameșii i-au adus dosar penal și peste 100.000 euro amendă

Totodată, cetăţenii români pot solicita asistenţă consulară la numărul de telefon al misiunii diplomatice: + 65 673 550 25, apelurile fiind redirecţionate către Centrul de Contact şi Suport al Cetăţenilor Români din Străinătate (CCSCRS) şi preluate de către operatorii Call Center în regim de permanenţă.

Grindeanu știe „pe surse” că reforma pensiilor a fost respinsă și pe fond: Bolojan „să plece acasă” dacă refuză dialogul

Sursa: Agerpres

Etichete: tigari electronice, singapore,

Dată publicare: 22-10-2025 16:41

Articol recomandat de sport.ro
Dennis Man a scris istorie în Champions League! Este primul fotbalist care a făcut asta
Dennis Man a scris istorie în Champions League! Este primul fotbalist care a făcut asta
Citește și...
OMS trage un semnal de alarmă: 15 milioane de copii fumează țigări electronice. „Riscă să submineze decenii de progrese”
Stiri Sanatate
OMS trage un semnal de alarmă: 15 milioane de copii fumează țigări electronice. „Riscă să submineze decenii de progrese”

Peste 100 de milioane de oameni, inclusiv cel puțin 15 milioane de copii, utilizează țigări electronice, alimentând un nou val de dependență de nicotină, avertizează Organizația Mondială a Sănătății.

Un șofer ungur voia să intre cu o dubiță în România. Ce au găsit vameșii i-au adus dosar penal și peste 100.000 euro amendă
Stiri Sociale
Un șofer ungur voia să intre cu o dubiță în România. Ce au găsit vameșii i-au adus dosar penal și peste 100.000 euro amendă

Un șofer ungur s-a ales cu dosar penal și o amendă ce poate depăși 100.000 de euro, după ce a fost prins că încerca să introducă în România peste 9.500 de țigări electronice ilegale.

Bulgaria a interzis vânzarea țigărilor electronice. Restricții draconice pentru produsele cu tutun
Stiri externe
Bulgaria a interzis vânzarea țigărilor electronice. Restricții draconice pentru produsele cu tutun

Bulgaria a interzis prin lege vânzarea de țigări electronice și a impus restricții draconice în privința produselor cu tutun. Vecinii de la sud de Dunăre devin astfel a treia țară din Europa, după Belgia și Marea Britanie, care interzice vapatul.

Consumul de alcool în rândul adolescenților este „alarmant”, avertizează OMS. „O ameninţare pentru sănătatea publică
Stiri Diverse
Consumul de alcool în rândul adolescenților este „alarmant”, avertizează OMS. „O ameninţare pentru sănătatea publică"

Consumul de alcool şi de ţigări electronice în rândul tinerilor cu vârste este „alarmant", potrivit unui raport al filialei europene a Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii (OMS).  

Beatrice Mahler: “Am avut o pacientă de 12 ani cu pneumonie de la țigările electronice. Se găsesc la alimentară, e anormal”
myImpact
Beatrice Mahler: “Am avut o pacientă de 12 ani cu pneumonie de la țigările electronice. Se găsesc la alimentară, e anormal”

Tutunul este un drog, chiar și atunci când e vândut în dispozitive de vapat sau țigări electronice, iar adolescenții sunt cei mai expuși acestui risc, pentru că “este doar un pas către alte tipuri de droguri”.

Recomandări
Ce spune șeful de la Investigații Criminale despre ipoteza unei “bombe” în blocul din Rahova. Scenariile luate în calcul
Interviurile Stirileprotv.ro
Ce spune șeful de la Investigații Criminale despre ipoteza unei “bombe” în blocul din Rahova. Scenariile luate în calcul

Explozia din Rahova nu a fost provocată, în niciun caz, de o mână criminală, a declarat pentru Știrile PRO TV, chestorul Cristian Gheorghe, Directorul Direcției de Investigații Criminale al Poliției Române.

Grindeanu știe „pe surse” că reforma pensiilor a fost respinsă și pe fond: Bolojan „să plece acasă” dacă refuză dialogul
Stiri Politice
Grindeanu știe „pe surse” că reforma pensiilor a fost respinsă și pe fond: Bolojan „să plece acasă” dacă refuză dialogul

Sorin Grindeanu a declarat că știe „pe surse” că judecătorii Curții Constituționale ar fi respins reforma pensiilor magistraților și pe fond. Șeful PSD îi cere lui Bolojan să plece dacă refuză dialogul cu Justiția.

Șeful Armatei: „Nu intrăm într-un război, dar ne pregătim ca pentru unul”. Ce spune despre trimiterea de trupe în Ucraina
Stiri actuale
Șeful Armatei: „Nu intrăm într-un război, dar ne pregătim ca pentru unul”. Ce spune despre trimiterea de trupe în Ucraina

Şeful Statului Major al Apărării, generalul Gheorghiţă Vlad, a declarat că România nu intră într-un război, dar că trebuie să se pregătească ca pentru un război.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 13.00 - 22 Octombrie 2025

46:57

Alt Text!
Vorbește Lumea
22 Octombrie 2025

01:44:36

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
La Măruță
21 Octombrie 2025

01:30:54

Alt Text!
ePlan
Ediția 3

15:51

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28