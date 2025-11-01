Bolojan felicită noul Guvern de la Chișinău. Premierul promite continuarea colaborării pentru binele comun

Premierul Ilie Bolojan a transmis, sâmbătă, un mesaj de felicitare după inslatarea noului Guvern din Republica Moldova, în care apreciază că va continua colaborarea „cu aceeaşi determinare” pentru binele cetăţenilor de pe ambele maluri ale Prutului.

„Felicit noul Guvern al Republicii Moldova şi pe prim-ministrul Alexandru Munteanu! Am încredere că vom continua să lucrăm împreună cu aceeaşi determinare pentru binele cetăţenilor noştri de pe ambele maluri ale Prutului”, a trransmis, sâmbătă, premierul Ilie Bolojan, într-un mesaj pe Facebook.

Premierul apreciază că ”dezideratele cetăţenilor Republicii Moldova ancorate în valorile democratice, libertate şi prosperitate sunt garanţii ale faptului că drumul european ales de fraţii noştri este cel corect”.

„Guvernul României şi eu, în calitate de prim-ministru, vom susţine în continuare eforturile autorităţilor de la Chişinău şi ale întregii societăţi pentru ca Republica Moldova să deschidă negocierile de aderare la Uniunea Europeană cât mai curând posibil”, a mai transmis premierul român.

Cabinetul de miniştri, condus de prim-ministrul Alexandru Munteanu, a depus, sâmbătă, jurământul de învestire în prezenţa preşedintei Republicii Moldova, Maia Sandu şi a preşedintelui Parlamentului, Igor Grosu.

