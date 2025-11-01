Bolojan felicită noul Guvern de la Chișinău. Premierul promite continuarea colaborării pentru binele comun

Stiri actuale
01-11-2025 | 15:56
ilie bolojan
Inquam Photos / Octav Ganea

Premierul Ilie Bolojan a transmis, sâmbătă, un mesaj de felicitare după inslatarea noului Guvern din Republica Moldova, în care apreciază că va continua colaborarea „cu aceeaşi determinare” pentru binele cetăţenilor de pe ambele maluri ale Prutului.

autor
Sabrina Saghin

„Felicit noul Guvern al Republicii Moldova şi pe prim-ministrul Alexandru Munteanu! Am încredere că vom continua să lucrăm împreună cu aceeaşi determinare pentru binele cetăţenilor noştri de pe ambele maluri ale Prutului”, a trransmis, sâmbătă, premierul Ilie Bolojan, într-un mesaj pe Facebook.

Premierul apreciază că ”dezideratele cetăţenilor Republicii Moldova ancorate în valorile democratice, libertate şi prosperitate sunt garanţii ale faptului că drumul european ales de fraţii noştri este cel corect”.

„Guvernul României şi eu, în calitate de prim-ministru, vom susţine în continuare eforturile autorităţilor de la Chişinău şi ale întregii societăţi pentru ca Republica Moldova să deschidă negocierile de aderare la Uniunea Europeană cât mai curând posibil”, a mai transmis premierul român.

Cabinetul de miniştri, condus de prim-ministrul Alexandru Munteanu, a depus, sâmbătă, jurământul de învestire în prezenţa preşedintei Republicii Moldova, Maia Sandu şi a preşedintelui Parlamentului, Igor Grosu.

Citește și
studenti
Republica Moldova caută studenți în India. Campanii la promovare la TV și radio pentru universitățile moldovenești

Sursa: News.ro

Etichete: guvern, Chisinau, ilie bolojan,

Dată publicare: 01-11-2025 15:56

Articol recomandat de sport.ro
GALERIE FOTO Superba Sorana Cîrstea poate câștiga o avere după ce a pierdut la Hong Kong
GALERIE FOTO Superba Sorana Cîrstea poate câștiga o avere după ce a pierdut la Hong Kong
Citește și...
Republica Moldova are un nou guvern. Premierul nominalizat de Maia Sandu a primit votul de încredere al parlamentului
Stiri externe
Republica Moldova are un nou guvern. Premierul nominalizat de Maia Sandu a primit votul de încredere al parlamentului

Parlamentul de la Chișinău a acordat vineri votul de încredere noului guvern al Republicii Moldova, condus de premierul Alexandru Munteanu, informează Reuters și Moldpres.

Republica Moldova caută studenți în India. Campanii la promovare la TV și radio pentru universitățile moldovenești
Stiri externe
Republica Moldova caută studenți în India. Campanii la promovare la TV și radio pentru universitățile moldovenești

Republica Moldova desfășoară campanii de promovare la televiziuni și posturi de radio din India pentru a atrage studenți, a anunțat joi ministrul Educației de la Chișinău, Dan Perciun.

Igor Grosu, reales preşedinte al Parlamentului Republicii Moldova. „Suntem obligaţi să devenim generaţia integrării europene”
Stiri externe
Igor Grosu, reales preşedinte al Parlamentului Republicii Moldova. „Suntem obligaţi să devenim generaţia integrării europene”

Igor Grosu, liderul Partidului Acţiune şi Solidaritate, care a obţinut o nouă majoritate parlamentară la alegerile din 28 septembrie, a fost ales preşedinte al parlamentului Republicii Moldova, relatează Radio Chişinău şi Radio Moldova.

Recomandări
Ce se întâmplă dacă nu se acordă împrumuturi de reparații pentru Ucraina. Planurile alternative care se află pe masa UE
Stiri externe
Ce se întâmplă dacă nu se acordă împrumuturi de reparații pentru Ucraina. Planurile alternative care se află pe masa UE

Liderii UE caută neîncetat soluții pentru a menține sprijinul financiar și militar acordat Ucrainei, după ce planul său principal - un împrumut uriaș de reparații bazat pe activele rusești înghețate - riscă să se împotmolească, arată o analiză Euronews.

Cinci lucruri despre salariul minim. Ce spun datele, ce e negociabil și ce e doar discurs politic
Stiri Economice
Cinci lucruri despre salariul minim. Ce spun datele, ce e negociabil și ce e doar discurs politic

Salariul minim rămâne unul dintre cele mai controversate subiecte din coaliție, partidele de la putere dezbătând dacă ar trebui să crească. Știrile Pro TV vă prezintă cinci idei importante despre acest subiect.

Noul Guvern al Republicii Moldova, condus de premierul Alexandru Munteanu, a depus jurământul în prezenţa Maiei Sandu
Stiri Politice
Noul Guvern al Republicii Moldova, condus de premierul Alexandru Munteanu, a depus jurământul în prezenţa Maiei Sandu

Cabinetul de miniştri, condus de prim-ministrul Alexandru Munteanu, a depus, sâmbătă, jurământul de învestire în prezenţa preşedintei Republicii Moldova, Maia Sandu şi a preşedintelui Parlamentului, Igor Grosu.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 07.00 - 01 Noiembrie 2025

02:05:21

Alt Text!
I like IT
Ediția 25 - 2025

22:22

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Superspeed
S9E25

22:18

Alt Text!
La Măruță
31 Octombrie 2025

01:30:55

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28