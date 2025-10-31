Compania de stat în care directorii au aproape 20.000 euro salariu. Ilie Bolojan dezvăluie că s-au dublat lefurile în 2025

Ilie Bolojan
Premierul Ilie Bolojan a declarat, joi, că într-o bună parte din companiile de stat s-au făcut contracte de management pe câţiva ani de zile fără condiţii de performanţă, contracte care sunt "greu de spart".

Anca Ungureanu

El a adăugat că, în multe locuri, managerii au avut decenţa să rămână pe nişte salarii normale, chiar dacă n-au făcut mare performanţă, "iar în alte locuri n-au avut această decenţă" şi miniştrii trebuie să intervină.

Bolojan a mai menţionat că nu este problema de a face remanieri de miniştri.

"Statul nu este neputincios, dar, prin tolerarea de către miniştri în ultimii ani, prin legi care au fost adoptate prost, prin proceduri care au debalansat lucrurile, într-o bună parte din companii, oamenii uzitând de legi, altfel normal gândite, şi-au făcut contracte de management pe câţiva ani de zile şi nepunându-li-se condiţii să facă performanţă, n-au niciun fel de motivaţie, niciun fel de forţare, iertaţi-mă, pentru a face performanţă şi atunci avem cazuri cum sunt la câteva companii", a afirmat Bolojan la un post tv, conform Agerpres.

Bolojan: La Romatsa, anul acesta conducerea şi-a majorat salariile de la 72.000 de lei lunar la 142.000 de lei lunar brut

El a spus că la compania Romatsa conducerea şi-a majorat salariile.

Ilie Bolojan
Ilie Bolojan: „S-au dat legi pentru corecţii la autorităţile de reglementare. Se mimează reducerea posturilor şi salariilor”

"Gândiţi-vă că la Romatsa, care este o companie monopolistă în România, am văzut că anul acesta conducerea şi-a majorat salariile de la 72.000 de lei lunar la 142.000 de lei lunar brut, dar asta înseamnă, vă puteţi da seama, aproape 20.000 de euro salariu net, da. Ori în momentul în care e o companie de tip monopolist, care îşi încasează veniturile în orice condiţii, astfel de creşteri, astfel de dublări de salarii pe lună, chiar dacă, vă daţi seama, sunt teoretic acoperite de spaţiile legale, sunt total anormale şi cei care au acceptat această chestiune nu ţin cont de nişte realităţi. (...) Aici trebuie să intervină miniştrii" a spus premierul.

Salarii dublate și la Administraţia Canalelor Navigabile

Un alt exemplu dat de prim-ministru este compania Administraţia Canalelor Navigabile.

"La Ministerul Transporturilor avem o altă companie, mi s-a spus de la Finanţe, Administraţia Canalelor Navigabile, unde profitul a scăzut foarte mult, dar, din nou, salariile la directori s-au dublat. Ori, în condiţiile în care îţi scade profitul, îţi mai şi majorezi salariile? Şi acest tip de contracte total debalansate, care au fost tolerate, care au fost făcute prost, acum sunt foarte greu de spart. Gândiţi-vă că este ca un contract comercial pe care l-aţi încheiat total greşit, în care cel cu care aţi încheiat contractul are doar drepturi şi dumneavoastră aveţi doar obligaţii şi atunci e foarte greu dacă ăla nu tratează lucrurile serios să poţi să execuţi acel contract cât timp l-ai încheiat prost. Aici ori au fost încheiate prost în mod premeditat sau pur şi simplu a fost o delăsare totală, pentru că, dacă unui manager nu-i pui condiţii în care să facă performanţă, nu ai făcut nimic", a explicat premierul.

El a spus că a cerut în şedinţa de Guvern ca aceste aspecte să fie corectate.

"În multe locuri, managerii au avut decenţa să rămână pe nişte salarii normale, chiar dacă n-au făcut mare performanţă. În alte locuri n-au avut această decenţă", a adăugat Bolojan.

El a adăugat că "în multe locuri, lucrurile au început să se schimbe" şi contractele au fost renegociate.

"Ministerele au o mare responsabilitate, pentru că au tolerat până acum astfel de contracte. Acum tot ce ajunge în Guvern este verificat, în aşa fel încât să le punem condiţii. Acolo unde, de exemplu, ai pierderi, nu mi se pare normal să primeşti an de an o subvenţie tot mai mare, să forţezi lucrurile să-ţi dea statul bani din banii pe care îi împrumutăm, pentru că nu-i avem, şi în timpul ăsta să nu-ţi reduci nicio cheltuială, să nu iei nicio măsură şi e nevoie de planuri de restructurare. (...) Ministerele trebuie să-şi facă treaba", a mai spus Bolojan.

El a mai arătat că şi consiliile de administraţie sunt în aceeaşi situaţie.

Întrebat dacă va propune remanierea vreunuia dintre miniştri care nu se conformează, Bolojan a spus: "nu asta este problema, să faci remanieri de miniştri".

"Trebuie să-ţi asumi responsabilitatea ocupării acestui post, să-ţi faci treaba, pentru că, ştiţi, putem să schimbăm miniştrii o dată la 3-4 luni, o dată la jumătate de an, o dată la un an de zile, dar acest lucru s-a dovedit că nu rezolvă problemele. Ai nevoie de oameni serioşi pe post, ai nevoie de oameni care au o stabilitate pe post. (...) Acesta este adevărul: nu poţi să schimbi miniştrii în fiecare zi. Colegii mei încearcă să-şi facă datoria, dar, cum să vă spun, trebuie acţionat sistematic împotriva acestor lucruri şi corectate lucrurile", a mai spus premierul.

Sursa: Agerpres

