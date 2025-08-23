Ilie Bolojan, la Chișinău: „Moldova are șansa să se desprindă definitiv de urmările pactului Ribbentrop-Molotov"

În cadrul unei conferințe de presă susținute alături de omologul său moldovean, Dorin Recean, Bolojan a amintit cum pactul Ribbentropp-Molotov a marcat destinele României și Moldovei

„Astăzi, 23 august, este însă și o zi nefastă în istorie, prin pactul Ribbentrop-Molotov din 1939, pe baza căruia două regimuri dictatoriale au decis să-și impună voința nedreaptă asupra altor popoare europene, Republica Moldova are acum șansa reală să se desprindă definitiv de urmările acestui pact care a plasat-o în sfera de influență a Moscovei și să se alăture popoarelor libere ale continentului nostru în cadrul Uniunii Europene", a declarat Ilie Bolojan.

Premierul român a subliniat că aderarea la UE reprezintă mai mult decât o simplă integrare economică: „Aderarea la Uniune înseamnă ancorare în spațiul valorilor democratice care aduc în sine siguranță și bunăstare. România va susține, fără ezitare Republica Moldova ca un prieten statornic și partener angajat alături de dumneavoastră pe drumul ireversibil către Europa".

Legătura specială dintre cele două țări

Bolojan a evidențiat caracterul unic al relațiilor bilaterale, invocând legăturile istorice și culturale comune. „Există o legătură deosebită și unică între statele noastre. Noi în această parte de lume, suntem din aceeași vatră, suntem din același sânge. În ultimii 35 de ani, am transformat gardul de sârmă ghimpată într-un spațiu al speranței, al prieteniei și solidarității", a afirmat premierul.

Investițiile și sprijinul concret al României

Șeful executivului de la București a prezentat un bilanț impresionant al implicării României în dezvoltarea Moldovei: „Astăzi firme moldovenești sunt prezente în România și firme românești investesc în Republica Moldova. Avem legături multiple, infrastructură comună și proiecte importante de dezvoltare. În ciuda celor care au dorit să ne îndepărteze unii de alții, România a construit aici grădinițe, școli și poduri, a dotat spitale, a restaurat monumente istorice și biserici de patrimoniu. România a oferit resurse energetice și a asigurat sprijin pentru cetățenii moldoveni în perioade de criză".

Angajament pentru viitor

Premierul român a reconfirmat sprijinul necondiționat al țării sale pentru parcursul european al Moldovei: „Vom continua să fim alături de dumneavoastră indiferent de vremuri. România respectă suveranitatea și independența Republicii Moldova, fiind partenerul fiecărui cetățean moldovean care își dorește să trăiască într-un stat prosper și liber. Parcursul european este calea către o viață mai bună și către consolidarea libertăților în această țară".

Felicitări pentru Ziua Națională a Moldovei

În încheierea intervenției sale, Bolojan a anticipat apropiata sărbătoare națională a Moldovei: „Peste puține zile, pe 27 august, dumneavoastră veți sărbători Ziua Națională a Republicii Moldova, ziua în care marcați 34 de ani de independență. Vă rog să-mi permiteți să vă felicit și să vă transmit gândurile bune ale României pentru această sărbătoare".

