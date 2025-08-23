Premierul Republicii Moldova: „Relaţiile dintre Chişinău şi Bucureşti s-au ridicat la cel mai frăţesc nivel”

Stiri Politice
23-08-2025 | 11:58
dorin recean ilie bolojan
Guvernul României

Prim-ministrul moldovean, Dorin Recean, a apreciat sâmbătă că relaţiile bilaterale dintre Chişinău şi Bucureşti s-au ridicat "la cel mai frăţesc nivel" de când Nicuşor Dan a devenit preşedinte, iar Ilie Bolojan premier.

autor
Stirileprotv

El a precizat că relaţiile bilaterale s-au construit, ani la rând, prin legăturile dintre oameni, şi că ele nu pot fi distruse "de vremuri sau politicieni", ci doar întărite, pentru a asigura rezistenţa "în faţa oricăror provocări străine" şi pentru a rezolva problemele cetăţenilor.

"Cu Ilie Bolojan prim-ministru, cu Nicuşor Dan preşedinte, relaţiile dintre Chişinău şi Bucureşti s-au ridicat cred că la cel mai frăţesc nivel. În ultimii ani ne-am susţinut reciproc în faţa greutăţilor, în faţa interferenţei unor forţe străine în alegerile noastre. Dar am şi celebrat, în aceeaşi bucurie, succesele fiecăruia. Când pe podiumurile internaţionale urcă Moldova sau România, când la fotbal câştigă Moldova sau România, trăim aceeaşi emoţie de mândrie şi de bucurie", a spus el, într-o conferinţă de presă comună, susţinută la Chişinău, alături de premierul Ilie Bolojan.

Recean a menţionat că România este alături de Republica Moldova "la fiecare pas" în construirea drumului european. Parteneriatul dintre guverne, companii, instituţii de cultură şi educaţie din cele două ţări se materializează în rezultate "concrete", pentru oamenii de ambele maluri ale Prutului, a mai spus el.

Oficialul de la Chişinău a mulţumit României pentru că susţine Republica Moldova în demersul de a deveni independentă energetic.

Citește și
Dorin Recean
”UE salvează din nou R. Moldova”: bani și gaze de la Bruxelles pentru Transnistria. Negocieri pentru achiziții din Ungaria

"Luăm din România peste 50% din energia electrică, la preţuri avantajoase şi construim împreună linii de interconexiune vitală pentru securitatea energetică a Republicii Moldova", a precizat Recean.

Totodată, el a declarat că autorităţile de la Chişinău contează în continuare pe susţinerea României în discuţiile privind cadrul financiar al UE, pentru includerea Republicii Moldova în planificarea bugetară europeană şi pentru accesarea cât mai curând a fondurilor de pre-aderare.

"Finalizăm linia Vulcăneşti - Chişinău la sud şi pornim construcţia a încă două linii Bălţi - Suceava la nord şi Străşeni - Gutinaş în centru. Pe lângă podul de la Ungheni, care va fi primul pod rutier permanent peste Prut construit în ultimele şase decenii, avem în plan încă patru poduri noi, care vor face mai uşoară viaţa călătorilor, dar şi a transportatorilor de mărfuri", a arătat premierul moldovean.

Dorin Recean a susţinut reducerea timpilor de aşteptare la punctele de frontieră, menţionând că va fi accelerată implementarea sistemului electronic de programare, astfel încât transportatorii să se înregistreze online.

O treime din exporturile Republicii Moldova ajung în România, fiind vorba despre conductoare electrice, grâu, mobilier sau vinuri.

"Republica Moldova are în România o piaţă de export foarte importantă. Peste 1.600 de companii cu capital românesc oferă locuri de muncă în Republica Moldova şi este important ca toate aceste cifre să crească: schimburile comerciale, număr de locuri de muncă deschise, număr de companii de succes, care se deschid pe ambele maluri ale Prutului", a subliniat el, potrivit Agerpres.

Premierul a menţionat însă că toate aceste aspecte depind de modul în care Republica Moldova îşi va alege viitorul.

"Moldova are de luat o decizie esenţială la toamnă. Şi sunt încrezător că neamul nostru va alege ce este mai bine pentru el. Domnule Bolojan, mai avem multe de făcut şi nu avem timp de pierdut, am pierdut anterior mult prea mulţi ani. Chişinău şi Bucureşti, sunt convins, într-o zi cât mai apropiată, vor sta la masa europeană de decizii pentru viitorul întregului continent", a conchis el.

Ce i-au cerut liderii UE lui Trump să trimită pe teritoriul României ca viitoare garanții de securitate pentru Ucraina

Sursa: Agerpres

Etichete: Republica Moldova, ilie bolojan, dorin recean,

Dată publicare: 23-08-2025 11:58

Articol recomandat de sport.ro
NEWS ALERT Ianis Hagi și-a dat acordul și semnează! Ce salariu va avea la noua sa echipă
NEWS ALERT Ianis Hagi și-a dat acordul și semnează! Ce salariu va avea la noua sa echipă
Citește și...
Nicușor Dan, vizită oficială în Republica Moldova. Întâlniri cu Maia Sandu și premierul Dorin Recean
Stiri actuale
Nicușor Dan, vizită oficială în Republica Moldova. Întâlniri cu Maia Sandu și premierul Dorin Recean

Președintele Nicușor Dan se va afla marți într-o vizită oficială în Republica Moldova, unde va fi întâmpinat de Maia Sandu.

”UE salvează din nou R. Moldova”: bani și gaze de la Bruxelles pentru Transnistria. Negocieri pentru achiziții din Ungaria
Stiri Diverse
”UE salvează din nou R. Moldova”: bani și gaze de la Bruxelles pentru Transnistria. Negocieri pentru achiziții din Ungaria

Premierul Republicii Moldova, Dorin Recean, a anunţat, luni, într-o conferinţă de presă că „Uniunea Europeană salvează din nou Republica Moldova”, acordându-i un pachet de sprijin care cuprinde inclusiv o soluţie pentru criza gazelor din Transnistria.

Reacția Chișinăului după ce rușii au anunțat că, de la 1 ianuarie, opresc livrările de gaze în Republica Moldova
Stiri externe
Reacția Chișinăului după ce rușii au anunțat că, de la 1 ianuarie, opresc livrările de gaze în Republica Moldova

Rusia foloseşte energia ca armă politică, transformând oamenii din regiunea transnistreană în ostatici, a declarat premierul Republicii Moldova Dorin Recean după decizia Gazpromului de a nu mai livra gaze în stânga Nistrului, informează TV8.md.

Recomandări
Trump a devenit sceptic în privința întâlnirii Putin-Zelenski. Moscova acuză Kievul: „A fost foarte clar pentru toată lumea”
Stiri externe
Trump a devenit sceptic în privința întâlnirii Putin-Zelenski. Moscova acuză Kievul: „A fost foarte clar pentru toată lumea”

Donald Trump îi dă lui Vladimir Putin alte două săptămâni ca să ajungă la masa negocierilor cu Ucraina. Liderul american a declarat, vineri seară, că așteaptă o întâlnire între cei doi președinți.

Imaginile dezastrului provocat de ciclonul mediteranean care a măturat România. Bilanțul morților anunțat de IGSU
Stiri actuale
Imaginile dezastrului provocat de ciclonul mediteranean care a măturat România. Bilanțul morților anunțat de IGSU

România a fost măturată, sâmbătă seară, de furtuni violente, care au făcut și victime. Trei persoane au sfârșit tragic după acest episod de vreme severă, anunță IGSU.

Minsitrul Sănătății a anunțat noi reguli pentru șefii de secții din spitale. Ce fel de evaluări îi așteaptă
Stiri actuale
Minsitrul Sănătății a anunțat noi reguli pentru șefii de secții din spitale. Ce fel de evaluări îi așteaptă

Ministrul Sănătăţii Alexandru Rogobete anunţă noi criterii şi reglementări pentru ocuparea funcţiei de şef de secţie din spitale, dar şi pentru evaluarea acestora.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 07.00 - 23 August 2025

02:18:31

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28

Alt Text!
Dive Deep
Episodul 5

14:59

Alt Text!
Interviurile stirileprotv.ro
John Malkovich, intervievat de Andreea Esca : "Filmul e artă plastică, teatrul e viu. E complet diferit"

31:12