Premierul Republicii Moldova: „Relaţiile dintre Chişinău şi Bucureşti s-au ridicat la cel mai frăţesc nivel”

Prim-ministrul moldovean, Dorin Recean, a apreciat sâmbătă că relaţiile bilaterale dintre Chişinău şi Bucureşti s-au ridicat "la cel mai frăţesc nivel" de când Nicuşor Dan a devenit preşedinte, iar Ilie Bolojan premier.

El a precizat că relaţiile bilaterale s-au construit, ani la rând, prin legăturile dintre oameni, şi că ele nu pot fi distruse "de vremuri sau politicieni", ci doar întărite, pentru a asigura rezistenţa "în faţa oricăror provocări străine" şi pentru a rezolva problemele cetăţenilor.

"Cu Ilie Bolojan prim-ministru, cu Nicuşor Dan preşedinte, relaţiile dintre Chişinău şi Bucureşti s-au ridicat cred că la cel mai frăţesc nivel. În ultimii ani ne-am susţinut reciproc în faţa greutăţilor, în faţa interferenţei unor forţe străine în alegerile noastre. Dar am şi celebrat, în aceeaşi bucurie, succesele fiecăruia. Când pe podiumurile internaţionale urcă Moldova sau România, când la fotbal câştigă Moldova sau România, trăim aceeaşi emoţie de mândrie şi de bucurie", a spus el, într-o conferinţă de presă comună, susţinută la Chişinău, alături de premierul Ilie Bolojan.

Recean a menţionat că România este alături de Republica Moldova "la fiecare pas" în construirea drumului european. Parteneriatul dintre guverne, companii, instituţii de cultură şi educaţie din cele două ţări se materializează în rezultate "concrete", pentru oamenii de ambele maluri ale Prutului, a mai spus el.

Oficialul de la Chişinău a mulţumit României pentru că susţine Republica Moldova în demersul de a deveni independentă energetic.

"Luăm din România peste 50% din energia electrică, la preţuri avantajoase şi construim împreună linii de interconexiune vitală pentru securitatea energetică a Republicii Moldova", a precizat Recean.

Totodată, el a declarat că autorităţile de la Chişinău contează în continuare pe susţinerea României în discuţiile privind cadrul financiar al UE, pentru includerea Republicii Moldova în planificarea bugetară europeană şi pentru accesarea cât mai curând a fondurilor de pre-aderare.

"Finalizăm linia Vulcăneşti - Chişinău la sud şi pornim construcţia a încă două linii Bălţi - Suceava la nord şi Străşeni - Gutinaş în centru. Pe lângă podul de la Ungheni, care va fi primul pod rutier permanent peste Prut construit în ultimele şase decenii, avem în plan încă patru poduri noi, care vor face mai uşoară viaţa călătorilor, dar şi a transportatorilor de mărfuri", a arătat premierul moldovean.

Dorin Recean a susţinut reducerea timpilor de aşteptare la punctele de frontieră, menţionând că va fi accelerată implementarea sistemului electronic de programare, astfel încât transportatorii să se înregistreze online.

O treime din exporturile Republicii Moldova ajung în România, fiind vorba despre conductoare electrice, grâu, mobilier sau vinuri.

"Republica Moldova are în România o piaţă de export foarte importantă. Peste 1.600 de companii cu capital românesc oferă locuri de muncă în Republica Moldova şi este important ca toate aceste cifre să crească: schimburile comerciale, număr de locuri de muncă deschise, număr de companii de succes, care se deschid pe ambele maluri ale Prutului", a subliniat el, potrivit Agerpres.

Premierul a menţionat însă că toate aceste aspecte depind de modul în care Republica Moldova îşi va alege viitorul.

"Moldova are de luat o decizie esenţială la toamnă. Şi sunt încrezător că neamul nostru va alege ce este mai bine pentru el. Domnule Bolojan, mai avem multe de făcut şi nu avem timp de pierdut, am pierdut anterior mult prea mulţi ani. Chişinău şi Bucureşti, sunt convins, într-o zi cât mai apropiată, vor sta la masa europeană de decizii pentru viitorul întregului continent", a conchis el.

