Bolojan, întrebat dacă a amenințat cu demisia: ”Nu era mare înghesuială pentru funcţia de premier când s-a format Guvernul”

Premierul Ilie Bolojan a fost întrebat, marţi, într-o conferință de presă organizată la Palatul Victoria, despre posibilitatea de a demisiona din fruntea Guvernului dacă reformele dorite nu se vor aplica din cauza neînțelegerilor din coaliție.

Este vorba, în principal, despre reforma din administrația publică locală, unde PSD refuză să accepte reducerile de posturi dorite de Bolojan.

Bolojan afirmnă că le-a transmis partenerilor din coaliţie că, dacă nu sunt respectate înţelegerile stabilite la formarea Guvernului, îi ”este greu” să-şi exercite poziţia de prim-ministru.

El a mai spus că are un dialog normal cu preşedintele Nicuşor Dan, întrebat dacă este partener al preşedintelui.

"Partidele din coaliţie şi preşedintele României trebuie să fie şi sunt partenerii premierului. Altfel, lucrurile nu funcţionează şi toate aceste măsuri care au fost puse în practică sunt puse cu acordul partidelor din coaliţie, dar, într-adevăr, nu este niciodată foarte uşor, atunci când ai patru partide, plus grupul minorităţilor, de acord asupra unor detalii, a unor astfel de soluţii la lucruri care nu sunt uşor de luat. Dar eu cred că avem înţelepciunea să ne respectăm înţelegerile şi să facem ceea ce trebuie pentru România", a afirmat Bolojan, potrivit Agerpres.

Întrebat dacă le-a transmis partenerilor din coaliţie că îşi va da demisia în cazul în care nu se ajunge la un consens privind reforma administraţiei, premierul a spus: "Am transmis că am avut o înţelegere că avem un program de guvernare pe baza cărora am acceptat să preiau această responsabilitate".

"Nu era mare înghesuială pentru funcţia de premier când s-a format Guvernul României, iar ca să poţi să exerciţi componenta de reducere de cheltuieli, inclusiv în administraţie, şi solidaritatea guvernamentală reprezintă lucruri importante. Este evident că, dacă aceste lucruri sunt menţinute, stabilitatea politică este un lucru important şi trebuie ţinut cont de ea. Dacă aceste lucruri nu sunt respectate - adică să ne respectăm înţelegerile şi să facem ceea ce trebuie pentru România - înseamnă că e greu să-ţi exerciţi această poziţie, altfel ocupi un post fără să îl pui în valoare pentru comunitate sau pentru ţara noastră", a adăugat premierul.

