Ilie Bolojan: Protecţia Consumatorilor ar funcţiona fără probleme cu o reducere de 20% a posturilor

02-09-2025 | 11:51
Ilie Bolojan
Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor ar funcţiona, fără probleme, cu o reducere de 20% a posturilor, a declarat premierul Ilie Bolojan, marţi, în cadrul unei conferinţe de presă susţinute la Palatul Victoria.

El a menţionat că astfel de analize trebuie realizate la nivelul fiecărei autorităţi publice centrale.

"Acest pachet a fost agreat de coaliţia de guvernare. La început am agreat că vom face o reducere de personal şi în administraţia centrală, şi în administraţia locală. Şi trebuie să facem acest lucru, dacă într-adevăr ne ţinem de cuvânt. Acest pachet trebuie urmat în paralel de reduceri în administraţia centrală, pentru că aici sunt alte structuri de salarizare importante. Şi am făcut o analiză pe o primă autoritate, cea pentru Protecţia Consumatorilor, şi am constatat că, fără niciun fel de probleme, cu o reducere de 20% a posturilor, lucrurile pot funcţiona cel puţin la fel de bine, ba cu performanţe suplimentare şi cu cheltuieli de personal mult diminuate", a spus premierul, potrivit Agerpres.

Bolojan a remarcat că nu sunt foarte mulţi oameni dispuşi să îşi asume veştile privind reducerea de personal.

"Nu este un lucru uşor reducerea de personal şi, în general, reducerea de cheltuieli. De aceea, pentru că acestea sunt cotate ca nişte veşti proaste, uneori parcă le dai singur de veste. Pentru că atunci când se dau veşti de genul acesta - şi mai ales când trebuie să le faci - nu sunt foarte mulţi oameni dispuşi să le asume. Dar trebuie să facem şi asta, pentru că altfel structura noastră de cheltuieli rămâne dezechilibrată şi riscăm să nu reuşim să recuperăm aceste componente de deficit", a afirmat prim-ministrul.

El a subliniat că, în cazul nu sunt adoptate măsuri pentru reforma administraţiei publice locale, care să vizeze o reducere efectivă de personal la instituţiile supradimensionate, cel de-al doilea pachet de măsuri va fi incomplet.

"Mie, personal, nu mi se pare normal să luăm impozite suplimentare pe proprietate de la fiecare locuinţă din România şi, în loc ca banii pe care îi luăm de la cetăţeni să meargă la cofinanţare investiţii, nu cred că este normal să se ducă într-o gaură neagră, care înseamnă cheltuieli inutile şi nejustificate în administraţia publică din România", a mai spus premierul.

