Vești bune pentru cetățenii UE din Republica Moldova. Pot folosi telefonia și internetul fără costuri suplimentare de astăzi

01-01-2026 | 12:54
Fată telefon
Getty Images

Cetățenii Uniunii Europene aflați în Republica Moldova, precum și cetățenii moldoveni aflați în statele membre ale UE, pot de joi, 1 ianuarie 2026, să efectueze apeluri, să trimită mesaje și să utilizeze datele mobile fără costuri suplimentare.

Claudia Alionescu

Aceasta este posibil întrucât a intrat în vigoare programul „Roam Like at Home” , care le permite să folosească serviciile în aceleași condiții ca în țara de origine.

Eliminarea tarifelor de roaming în UE, prin programul „Roam Like at Home”, care a intrat în vigoare de la 1 ianuarie, va permite cetăţenilor moldoveni să comunice la tarife naţionale în spaţiul european, marcând un pas concret spre integrarea în piaţa unică. De asemenea, se vor bucura de aceeaşi calitate şi viteză ca acasă. Principiul se aplică şi invers, cetăţenilor europeni care se află în Republica Moldova, relatează presa locală.

Aprobarea aderării Republicii Moldova la „Roam Like at Home” de către UE

Decizia privind aderarea Republicii Moldova la sistemul „Roam Like at Home” al Uniunii Europene, începând cu 1 ianuarie 2026, a fost aprobată de Consiliul Uniunii Europene în vara anului trecut şi are loc în urma finalizării procesului de transpunere a cadrului legislativ european privind roamingul în legislaţia naţională.

Această etapă marchează un pas semnificativ în integrarea digitală a ţării în spaţiul comun european al comunicaţiilor electronice, relatează Moldpres, citat de News.ro

Decizia este parte a angajamentului UE de a integra progresiv Republica Moldova în structurile şi standardele europene, oferind beneficii concrete cetăţenilor şi întreprinderilor moldovene.

Utilizatorii de telefonie mobilă din Republica Moldova beneficiau deja de tarife reduse la roaming, ca urmare a unui acord semnat în 2024 între autorităţile moldovene şi UE.

