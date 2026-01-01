Ninsoare abundentă în Maramureș. Drumarii au intervenit cu zeci de utilaje și tone de material antiderapant

01-01-2026 | 12:31
viscol ninsoare romania
Shutterstock

Drumarii au intervenit pe mai multe tronsoane de drumuri naţionale, europene şi judeţene ca urmare a ninsorilor abundente din dimineaţa zilei de joi, a informat purtătorul de cuvânt al Prefecturii Maramureş, Dan Bucă.

„Angajaţii secţiei de drumuri naţionale au acţionat cu 21 de utilaje şi au răspândit 127 tone de material antiderapant pe DN17C, DN1C, E58, DN18, DN19, E58 şi varianta de ocolire a municipiului Baia Mare. Pe sectoarele de drumuri judeţene s-a intervenit cu 42 de utilaje şi s-au împrăştiat 419 tone de material antiderapant. Majoritatea sectoarelor de drumuri publice din judeţ au partea carosabilă curată şi umedă. Zăpada frământată depusă pe partea carosabilă măsoară până la 1 cm se găseşte pe DN18, în Pasul Prislop, între km 140 şi km 180, dar şi pe sectoare de drumuri comunale. Ninge în judeţ, iar în Pasul Gutâi şi în Pasul Prislop, ninsoarea este viscolită. Vântul prezintă intensificări temporare de până la 52 km/h. Se acţionează cu utilaje şi material antiderapant pentru deszăpezirea părţii carosabile" a spus Dan Bucă.

Potrivit acestuia, viteza vântului la munte a depăşit 70 km/h şi a spulberat zăpada.

„Pe arii extinse a nins în cursul nopţii şi al dimineţii. Vântul a suflat slab, la moderat, cu intensificări locale de până la 43 km/h la Ocna Şugatag, iar in zona înaltă de munte de până la 72 km/h, viscolind ninsoarea. Cel mai rece a fost noaptea trecută Şi în această dimineaţă la staţia meteo Iezer -16 grade Celsius , în Pasul Prislop -12 grade Celsius, în Pasul Gutâi, -11 grade Celsius la Târgu Lăpuş, -10 grade Celsius la Moisei -8 grade Celsius în Baia Mare, la Borşa, Cavnic, Târgu Lăpuş, Ocna Şugatag şi Baia Sprie -7 grade Celsius, la Băiuţ şi Sighetu Marmaţiei. Stratul de zăpadă măsura până la 22 cm în Baia Borşa, 17 cm la Moisei, 11 cm la staţia meteo Iezer, 10 cm la Firiza, 9 cm la Cavnic, 8 cm în Pasul Prislop, 7 cm în Pasul Gutâi, 5 cm la Târgu Lăpuş, 2 cm în Baia Mare şi Sighetu Marmaţiei, 1 cm la Ocna Şugatag. Gheaţa este prezentă la malurile râurilor Vişeu, Ruscova, Iza, Mara, Botiza, Cosău, Suciu şi Cavnic" a mai precizat Dan Bucă .

În cursul dimineţii de joi, CJSU Maramureş a reamintit conducătorilor auto, dar şi turiştilor aflaţi în vacanţă despre obligativitatea echipării vehiculelor cu anvelope de iarnă la deplasarea pe drumuri acoperite cu gheaţă, zăpadă sau polei. Verificarea înaintea de a porni la drum a maşinii, traseul care urmează a fi parcurs şi condiţiile meteorologice dar şi cele din trafic. 

Zăpadă în ultima zi din an. Zonele sub Cod galben de vânt puternic și ninsoare viscolită | HARTĂ

