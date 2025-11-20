Reforma administrației, nou blocaj în coaliție. Bolojan cere economii, PSD refuză orice tăiere din salarii și sporuri

Proiectul pensiilor magistraților este gata. A spus-o miercuri premierul Ilie Bolojan, într-un interviu pentru știrileprotv.ro. Între timp, apar contre în coaliție pe tema reformei din administrație.

Coaliția a extins cu cinci ani perioada de tranziție de la care vârsta de pensionare va ajunge la 65 de ani, ca o concesie pentru magistrați.

Pentru reforma administrației publice, șeful Guvernului își dorește ca, anul viitor, instituțiile centrale să micșoreze cu 10% cheltuielile cu personalul. Sorin Grindeanu a declarat însă că social-democrații nu sunt de acord să taie nimic de la angajați și amenință cu ieșirea de la guvernare.

După negocierile cu magistrații, liderii coaliției au hotărât să facă o concesie privitoare la pensiile judecătorilor și procurorilor: 15 ani va fi perioada de tranziție până când se vor pensiona la 65, nu 10, cum s-a vorbit inițial.

Bolojan spune că Executivul va cere CSM să emită rapid avizul, ca să poată să își angajeze răspunderea în Parlament în primele zile din decembrie.

Ilie Bolojan, premierul României: „Cealaltă prevedere principală, plafonarea pensiilor la maxim 70% din ultimul salariu net, a rămas în forma inițială. Având în vedere că nu sunt modificări importante, solicitarea pe care o s-o facem CSM în subsidiar este să ne emită un aviz, într-un termen rezonabil mai scurt de 30 de zile”.

Claudiu Sandu, vicepreședintele CSM, a transmis că extinderea perioadei de tranziție nu este o schimbare reală, iar premierul ar fi trebuit să trimită proiectul mai devreme ca să poată primi avizul într-un timp scurt.

Contre în coaliție pe tema reformei din administrație

Pentru administrația publică centrală, Ilie Bolojan spune că dorește o reducere cu 10% a cheltuielilor cu personalul. Domeniile unde s-au făcut deja tăieri anul acesta nu vor fi afectate de această măsură.

O metodă prin care instituțiile ar putea să gestioneze mai bine cheltuielile ar fi interdicția cumulului pensie-salariu la stat, pentru care Guvernul pregătește un proiect. Această interdicție s-ar aplica doar la pensiile necontributive, deci nu și în sănătate sau în educație.

Ilie Bolojan: „O bună parte din acești oameni care sunt angajați ar opta într-o variantă sau alta și foarte probabil ar renunța la funcția din sectorul public. Acele posturi care devin vacante nu mai pot fi ocupate”.

Social-democrații spun că nu sunt de acord să dea oameni afară ori să taie salarii și sporuri de la angajați.

Sorin Grindeanu: „PSD nu susține tăierea și reducerea salariilor în sectorul bugetar. Știu că vom găsi soluții. Adică reducerea de cheltuieli trebuie să fie pe alte paliere decât reducerea de salarii”.

Premierul spune că numai dacă reforma administrației publice va fi adoptată, vom putea face un buget realist pentru 2026.

