Anunțul autorităților din Sinaia: nu se schiază din cauza înghețului și viscolului. Instalațiile care funcționează parțial

Stiri actuale
10-01-2026 | 14:55
Telecabina Sinaia
Shutterstock

Domeniul schiabil din stațiunea Sinaia rămâne închis și sâmbătă, din cauza problemelor provocate de îngheț și viscol asupra instalațiilor de transport pe cablu. Administratorii au anunțat că nu se comercializează cartele de tip schi-pass.

autor
Mihai Niculescu

Totuși, accesul turiștilor este permis cu telecabina până la cota 2.000.

Condițiile meteo severe din ultimele zile au dus la depuneri masive de gheață pe bateriile de role ale pilonilor, ceea ce face imposibilă pornirea telescaunelor și a gondolei care leagă cota 1.400 de cota 2.000 din Masivul Bucegi, spun responsabilii domeniului, potrivit news.ro.

Administratorii pârtiilor de la altitudinea de 2.000 de metri au precizat sâmbătă că toate pârtiile rămân închise, întrucât instalațiile nu pot funcționa în siguranță. În aceste condiții, schi-pass-urile nu sunt puse în vânzare.

„Vă rugăm să nu coborâţi în Valea Soarelui sau Valea Dorului! Echipele de la telescaune mai au de lucru şi instalaţiile nu pornesc, deocamdată. Drumul de Vară (pârtia – n.r.) şi toate variantele de la 2000 la 1400 sunt şi ele închise”, au transmis administratorii domeniului schiabil.

Citește și
Urs
Alertă de urs la Sinaia. A fost văzut aproape de Castelul Peleș. Avertismentul transmis turiștilor

În schimb, rămân funcționale telecabina tronson 2, care face legătura între cota 1.400 și cota 2.000, precum și gondola Sinaia, pe segmentul cuprins între cota 1.000 și cota 1.400.

Pârtiile din Sinaia au fost închise și vineri, din aceleași motive, depunerile de gheață pe instalațiile de transport pe cablu împiedicând reluarea activității.

Sursa: News.ro

Etichete: vant, sinaia, telecabina,

Dată publicare: 10-01-2026 14:46

Articol recomandat de sport.ro
Mutare de impact în România! Ștefania Stoica a semnat: "Sunt nerăbdătoare!"
Mutare de impact în România! Ștefania Stoica a semnat: "Sunt nerăbdătoare!"
Citește și...
Aglomerație la gondola din Sinaia, după câteva zile în care instalațiile nu au funcționat. „Încercați și alte stațiuni”
Stiri actuale
Aglomerație la gondola din Sinaia, după câteva zile în care instalațiile nu au funcționat. „Încercați și alte stațiuni”

Parcarea de la telegondola din Sinaia a devenit neîncăpătoare marți, pe fondul afluxului mare de turiști și al funcționării intermitente a instalațiilor pe cablu.

Alertă de urs la Sinaia. A fost văzut aproape de Castelul Peleș. Avertismentul transmis turiștilor
Stiri actuale
Alertă de urs la Sinaia. A fost văzut aproape de Castelul Peleș. Avertismentul transmis turiștilor

O alertă privind prezența unui urs a fost emisă, joi după-amiază, în stațiunea montană Sinaia, după ce un animal a fost văzut în apropiere de Castelul Peleș.

Probleme în alimentarea cu energie electrică în mai multe localități din Prahova din cauza vântului puternic
Stiri actuale
Probleme în alimentarea cu energie electrică în mai multe localități din Prahova din cauza vântului puternic

Mai multe localități din județul Prahova, printre care Sinaia și Azuga, se confruntă luni cu probleme în alimentarea cu energie electrică din cauza vântului puternic, anunță Distribuție Energie Electrică România (DEER) - sucursala Ploiești.

Cod portocaliu de vânt. Mai mulți arbori şi stâlpi au fost doborâţi de vânt în Sinaia
Stiri actuale
Cod portocaliu de vânt. Mai mulți arbori şi stâlpi au fost doborâţi de vânt în Sinaia

Mai mulţi arbori şi stâlpi au fost doborâţi de vânt în oraşul Sinaia, care se află, începând de vineri seara, sub incidenţa unui cod portocaliu de vânt valabil până luni, la ora 10:00.

Furtună pe Valea Prahovei. Rafalele de vânt au doborât mai mulți copaci și au surprins un autoturism cu trei persoane
Stiri actuale
Furtună pe Valea Prahovei. Rafalele de vânt au doborât mai mulți copaci și au surprins un autoturism cu trei persoane

O furtună s-a abătut, vineri seară, asupra localităţilor de pe Valea Prahovei, în staţiunea Sinaia rafalele de vânt doborând mai mulţi copaci, pe străzile Mănăstirii şi Zamora.

Recomandări
Trump reia amenințarea controlului SUA asupra Groenlandei: „Vom face ceva, fie că le place sau nu”
Stiri externe
Trump reia amenințarea controlului SUA asupra Groenlandei: „Vom face ceva, fie că le place sau nu”

Ca răspuns la ultima amenințare a lui Donald Trump de a prelua Groenlanda, partidele politice din regiunea autonomă daneză au emis o declarație comună în care afirmă că viitorul insulei trebuie decis de către groenlandezi. Însă, liderul SUA nu cedează.

Scandalul din coaliție pe acordul UE–Mercosur se mută în Parlament. O moțiune împotriva Oanei Țoiu, pregătită de grupul PACE
Stiri Politice
Scandalul din coaliție pe acordul UE–Mercosur se mută în Parlament. O moțiune împotriva Oanei Țoiu, pregătită de grupul PACE

Parlamentarii din grupul PACE depun moțiune simplă împotriva ministrului Oana Țoiu pentru susținerea Acordului UE-Mercosur.

Marinescu cere transparență: „Un judecător sau un procuror are responsabilitatea de a vorbi despre problemele din justiție”
Stiri Justitie
Marinescu cere transparență: „Un judecător sau un procuror are responsabilitatea de a vorbi despre problemele din justiție”

Ministrul Justiţiei, Radu Marinescu, a declarat sâmbătă că un magistrat are responsabilitatea de a vorbi în mod deschis despre eventuale probleme din sistemul de justiţie, astfel încât acestea să poată fi cunoscute şi corectate.

 

Top citite
1 aurora boreală
Shutterstock
Stiri Diverse
Cum se formează aurora boreală. Fenomenul spectaculos care merită admirat cel puțin o dată în viață
2 mic dejun
Shutterstock
Stiri Diverse
Idei de mic dejun fără ouă. Opțiuni sănătoase, rapide și gustoase pentru orice zi
3 neti sandu
PRO TV
Horoscop cu Neti Sandu
Horoscop 10 ianuarie 2026, cu Neti Sandu. Zodia care va începe o poveste de dragoste
Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 19.00 - 09 Ianuarie 2026

46:34

Alt Text!
La Măruță
9 Ianuarie 2026

01:31:07

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
9 Ianuarie 2026

01:46:51

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28

Alt Text!
Dive Deep
Episodul 5

14:59