Anunțul autorităților din Sinaia: nu se schiază din cauza înghețului și viscolului. Instalațiile care funcționează parțial

Domeniul schiabil din stațiunea Sinaia rămâne închis și sâmbătă, din cauza problemelor provocate de îngheț și viscol asupra instalațiilor de transport pe cablu. Administratorii au anunțat că nu se comercializează cartele de tip schi-pass.

Totuși, accesul turiștilor este permis cu telecabina până la cota 2.000.

Condițiile meteo severe din ultimele zile au dus la depuneri masive de gheață pe bateriile de role ale pilonilor, ceea ce face imposibilă pornirea telescaunelor și a gondolei care leagă cota 1.400 de cota 2.000 din Masivul Bucegi, spun responsabilii domeniului, potrivit news.ro.

Administratorii pârtiilor de la altitudinea de 2.000 de metri au precizat sâmbătă că toate pârtiile rămân închise, întrucât instalațiile nu pot funcționa în siguranță. În aceste condiții, schi-pass-urile nu sunt puse în vânzare.

„Vă rugăm să nu coborâţi în Valea Soarelui sau Valea Dorului! Echipele de la telescaune mai au de lucru şi instalaţiile nu pornesc, deocamdată. Drumul de Vară (pârtia – n.r.) şi toate variantele de la 2000 la 1400 sunt şi ele închise”, au transmis administratorii domeniului schiabil.

În schimb, rămân funcționale telecabina tronson 2, care face legătura între cota 1.400 și cota 2.000, precum și gondola Sinaia, pe segmentul cuprins între cota 1.000 și cota 1.400.

Pârtiile din Sinaia au fost închise și vineri, din aceleași motive, depunerile de gheață pe instalațiile de transport pe cablu împiedicând reluarea activității.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













