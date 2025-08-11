Ilie Bolojan, după discuțiile cu sindicaliștii din Educație: „Va fi mai multă muncă pentru aceiași bani”

Sindicaliştii din Educaţie s-au întâlnit, luni, cu premierul Ilie Bolojan pentru a discuta despre nemulţumirile pe care le-au produs măsurile adoptate pentru reducerea deficitului bugetar.

Aceștia au anunţat că premierul i-a ascultat, dar nu a părut că a şi auzit ce au avut de spus, iar în aceste condiţii, liderii sindicali au transmis că vor boicota începerea anului şcolar.

Sindicaliştii din Educaţie protestează şi luni, nemulţumiţi de măsurile adoptate de Guvern pentru reducerea deficitului bugetar. Ei cer demisia ministrului Educaţiei, Daniel David.

Acţiuni de pichetare vor avea loc şi în zilele de marţi şi miercuri.

„Vom boicota începutul anului şcolar”, au transmis liderii sindicali.

Aceştia au transmis că la 1 septembrie începe anul şcolar, dar se va stabili calendarul protestelor şi dacă vor începe sau nu cursurile în 8 septembrie, aşa cum ar trebui.

Sindicaliştii avertizează că protestele vor continua şi vor avea o amploare din ce în ce mai mare.

La începutul anului școlar trecut au fost așteptați în bănci peste 3 milioane de elevi.

Reacția lui Bolojan la discuțiile cu sindicaliștii

Ilie Bolojan a spus, după discuțiile cu sindicaliștii, că majorarea normei didactice cu două ore săptămânal, respectiv de la 18 la 20 de ore pe săptămână, plasează România în media europeană, din acest punct de vedere.

„Va fi mai multă muncă pentru aceiași bani. Aceasta este realitatea. Suntem însă deschiși să facem simplificări în sistemul de învățământ pentru ca timpul și energia cadrelor didactice să se concentreze asupra actului educațional”, a menționat prim-ministrul Ilie Bolojan.

Vor exista comasări

Premierul Ilie Bolojan a declarat, duminică seara, într-o emisiune televizată, că școlile ar trebui să își deschidă porțile pe 8 septembrie, în ciuda nemulțumirilor exprimate de cadrele didactice și sindicatele din educație privind măsurile recente adoptate de Guvern.

„În mod normal ar trebui să înceapă școlile”, a spus Ilie Bolojan, exprimându-și speranța că angajații din educație vor înțelege realitățile bugetare actuale.

El a precizat că modificările recente, precum creșterea cu două ore a normei didactice și comasarea unor unități de învățământ, sunt măsuri 'care nu fac decât să reașeze anumite lucruri'.

„Această comasare, adică a creșterii numărului de elevi pe care îl are o școală, va duce într-adevăr la comasări. Dar în aplicarea acestei legislații există flexibilitatea ca, de la caz la caz, să se ia anumite măsuri în așa fel încât fiecare unitate administrativă pe teritoriul căreia există o școală care funcționează independent, să aibă personalitatea juridică independentă, dacă este cazul. Dar aceste lucruri nu afectează procesul de învățământ, trebuie să discutăm deschis”, a spus Ilie Bolojan.

Prim-ministrul a mai afirmat că în zonele rurale, unde clasele au un număr foarte mic de elevi, este mai eficient ca aceștia să fie transportați la școli mai bine dotate din localități apropiate, decât să se mențină clase simultane.

„Decât să ducem profesorii într-un sat din România, unde oricum e greu să faci școală, mai bine luăm copiii din satul acela și îi ducem la cea mai bună școală din cea mai apropiată comună”, a arătat șeful Executivului.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













