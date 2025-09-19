Bogdan Ivan avertizează: Închiderea grupurilor pe cărbune de la CE Oltenia ar pune România în risc real de blackout

19-09-2025 | 13:52
Bogdan Ivan
Inquam Photos / Octav Ganea

Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a declarat vineri că, dacă am închide grupurile pe cărbune de la Complexul Energetic Oltenia, am fi cu adevărat în risc de blackout.

autor
Vlad Dobrea

”În momentul de faţă, în această săptămână mai precis, am purtat mai multe negocieri la nivelul Comisiei Europene pe acest subiect extrem de important, care conform angajamentelor României, luate în urmă cu 5 ani atunci când s-a construit PNRR-ul, România şi-a asumat cea mai agresivă ţintă de decarbonizare din toată Uniunea Europeană. Asta înseamnă că până la finalul anului 2025, adică peste 3 luni şi jumătate, România ar trebui să închidă toate centralele pe cărbune pe care le are astăzi în funcţiune. Condiţia a fost foarte simplă. Să punem în loc alte centrale pe gaz”, a declarat Bogdan Ivan despre închiderea minelor pe cărbune.

Potrivit ministrului, România a luat mai multe miliarde de euro din PNRR şi punctual pe acest jalon aproximativ 2 miliarde de euro.

”Între timp, centralele pe gaz şi proiectele care trebuiau puse în loc sunt pe hârtie în momentul de faţă. Şi este evident că cei din Comisia Europeană, pe bună dreptate, ne-au întrebat oameni buni, v-am dat banii sau ne daţi banii înapoi, dacă vreţi să ţineţi în continuare centralele pe cărbune, sau le închideţi. În momentul de faţă, am comandat prin TransElectrica, cărora le mulţumesc pentru implicare, un studiu independent care a arătat că România în momentul de faţă are în faţă patru scenarii, cel în care. noi, dacă am închide grupurile pe carbune de la Complexul Energetic Oltenia, am fi cu adevărat în risc de blackout. Am venit cu argumente tehnice. Acest studiu are peste şase mii de pagini”, a declarat Bogdan Ivan într-o conferinţă de presă.

Ministrul a precizat că a rămas ca în cursul acestei săptămâni să mai transmită o serie de clarificări către cei din Comisia Europeană şi speră foarte mult că argumentele pe care le-au adus vor crea cadrul în care România să nu mai aibă penalităţi pentru neînchidere la timp şi nerespectare a angajamentelor luate şi să putem păstra în continuare cel puţin trei grupuri în funcţiune şi alte două grupuri de rezervă din cele cinci care astăzi se află parte din acest jalon.

Sursa: News.ro

Etichete: romania, carbune, fabrica, blackout, ce oltenia, bogdan ivan,

Dată publicare: 19-09-2025 13:52

Primarul municipiului Craiova, Olguţa Vasilescu (PSD), a afirmat, joi seară, că Guvernul actual, din care şi PSD face parte, va cădea, în cazul în care premierul Ilie Bolojan nu va schimba modul în care vrea să facă reforma administraţiei.

