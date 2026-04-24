În luna ianuarie, după ce a rămas blocat pe aeroportul din Paris din cauza condiţiilor meteo, şeful statului declara că avionul Spartan nu are facilităţi de comunicaţii cu exteriorul.
Avionul militar folosit de președintele român în deplasări externe a primit dotări speciale. Instalate de un serviciu secret
Aeronava militară Spartan folosită de preşedintele Nicuşor Dan în deplasările externe a fost modernizată şi are comunicaţii permanente şi extinse în timpul zborului, au precizat vineri surse oficiale.
La jumătatea lunii ianuarie, Ministerul Apărării Naţionale a efectuat un test de comunicaţii pe aeronava militară Spartan folosită de şeful statului, pentru a verifica dacă pot fi folosite în siguranţă echipamentele ce facilitează conexiunea la internet în timpul zborului.
Echipament instalat de STS și MApN
"A fost efectuat primul test de comunicaţii pe aeronava Spartan. S-au obţinut datele tehnice şi s-au trimis producătorului pentru a verifica dacă există interferenţe. În acest moment se aşteaptă ca producătorul să transmită dacă există sau nu interferenţe. S-a verificat accesul la internet", spunea atunci ministrul Radu Miruţă.
Echipamentele au fost instalate de Serviciul de Telecomunicaţii Speciale în colaborare cu Ministerul Apărării Naţionale.