Avionul militar folosit de președintele român în deplasări externe a primit dotări speciale. Instalate de un serviciu secret

Aeronava militară Spartan folosită de preşedintele Nicuşor Dan în deplasările externe a fost modernizată şi are comunicaţii permanente şi extinse în timpul zborului, au precizat vineri surse oficiale.

Cristian Anton

În luna ianuarie, după ce a rămas blocat pe aeroportul din Paris din cauza condiţiilor meteo, şeful statului declara că avionul Spartan nu are facilităţi de comunicaţii cu exteriorul.


La jumătatea lunii ianuarie, Ministerul Apărării Naţionale a efectuat un test de comunicaţii pe aeronava militară Spartan folosită de şeful statului, pentru a verifica dacă pot fi folosite în siguranţă echipamentele ce facilitează conexiunea la internet în timpul zborului.

Echipament instalat de STS și MApN

"A fost efectuat primul test de comunicaţii pe aeronava Spartan. S-au obţinut datele tehnice şi s-au trimis producătorului pentru a verifica dacă există interferenţe. În acest moment se aşteaptă ca producătorul să transmită dacă există sau nu interferenţe. S-a verificat accesul la internet", spunea atunci ministrul Radu Miruţă.

Echipamentele au fost instalate de Serviciul de Telecomunicaţii Speciale în colaborare cu Ministerul Apărării Naţionale.

Nicușor Dan a rămas blocat la Paris. Aeronava președintelui nu a mai decolat din cauza vremii severe. VIDEO

Sursa: Agerpres

GALERIE FOTO Camila Giorgi, decizie de ultim moment! A îngrijorat pe toată lumea cu dispariția sa desprinsă din ”Dosarele X”
Ministerul Apărării Naționale testează comunicațiile pe aeronava Spartan utilizată de Nicușor Dan

Ministerul Apărării Naţionale a efectuat un test de comunicaţii pe aeronava militară Spartan folosită de preşedintele Nicuşor Dan, pentru a verifica dacă pot fi folosite în siguranţă echipamentele ce facilitează conexiunea la internet în timpul zborului.
