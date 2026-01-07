Ce este C-27J Spartan, avionul militar cu care a mers președintele Nicușor Dan în Franța

Avionul Spartan cu care a mers în Franța la reuniunea „Coaliției de Voință" nu a putut decola, marți seară. Aprobarea turnului de control a venit când responsabilii au considerat că avionul poate să plece în siguranță. Valul de frig și zăpadă care afectează Franța a luat cinci vieți. Iar la noi, din pricina vremii, zborurile din Otopeni spre Paris au fost anulate.

Preşedintele Nicușor Dan și delegația oficială ar fi trebuit să revină în țară încă de aseară, însă zborul a fost amânat din cauza ninsorii. Iniţial, a fost anunțată o întârziere de o oră și jumătate, apoi încă una fără un timp estimat.

Nicușor Dan, președintele României: „Aseară am decis să nu mai plecăm pentru că am fi ajuns la 3-4 noaptea și n-ar fi fost bine. Acum este o situație neobișnuită pentru Franța, de obicei aici nu ninge. A nins, așteptăm să se curețe pista și așteptăm până se curăță. Avioane am mai pierdut, dar blocat nu-mi aduc aminte. Tot cu Spartanul am avut un incident tehnic și tot așa am stat peste noapte. La un moment dat trebuie să avem un avion prezidențial”.

Delegația prezidențială a fost informată de autoritățile franceze că avionul poate decola doar după ce pista de decolare va fi complet curățată. După finalizarea operaţiunilor de curăţare, aeronava a decolat în jurul orei 15, ora Franței.

Nicușor Dan a ajuns la Paris cu un C-27J Spartan - o soluție de avarie, pentru că România nu mai are o aeronavă prezidențială din anul 1998.

Spartan este un avion de transport mediu, cu două motoare cu elice - proiectat pentru misiuni militare în condiții dificile. Armata îl foloseşte în special pentru transport de trupe și echipamente, misiuni umanitare și în operațiunile NATO și UE.

Nicușor Dan ar fi trebuit să revină în țară, marți seară - dar a declarat că a decis să nu mai plece din Franța pentru că ar fi ajuns la București la 3 - 4 noaptea și exista riscul să nu poată ateriza din pricina ceței.

Francezii, îndemnați să lucreze de acasă

Între timp, pe aeroportul Charles de Gaulle din Paris condițiile meteo au devenit severe - în paralel serviciul meteorologic național al Franței a anunțat că în 38 de departamente este alertă portocalie pentru ninsori şi polei.

La ora 10:00 grosimea stratului de zăpada era de 9 centimetri la Paris. Peste 100 de zboruri au fost anulate dimineață pe aeroportul Charles de Gaulle.

Ninsoarea a afectat traficul aerian şi în România. Pe Aeroportul Internațional „Henri Coandă", toate zborurile spre Paris au fost anulate din cauza vremii.

În Franța a nins în nordul și vestul țarii, inclusiv în regiunea Paris, unde autoritățile au emis o alertă de vreme rea. Autoritățile i-au îndemnat pe francezi să lucreze de acasă, dacă pot, sau măcar să-și lase mașinile în parcare. La Paris, singurul mijloc de transport în comun care a funcţionat a fost metroul. Și traficul rutier a fost perturbat. Iar gheața de pe șosele a provocat accidente în lanț, soldate cu cel puțin cinci morți.

