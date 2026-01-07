Ce este C-27J Spartan, avionul militar cu care a mers președintele Nicușor Dan în Franța

Stiri actuale
07-01-2026 | 20:23
×
Codul embed a fost copiat

Rămas blocat de marți seară în Paris, din cauza ninsorii, președintele Nicușor Dan a plecat spre București miercuri după amiază.

autor
Robert Hoară

Avionul Spartan cu care a mers în Franța la reuniunea „Coaliției de Voință" nu a putut decola, marți seară. Aprobarea turnului de control a venit când responsabilii au considerat că avionul poate să plece în siguranță. Valul de frig și zăpadă care afectează Franța a luat cinci vieți. Iar la noi, din pricina vremii, zborurile din Otopeni spre Paris au fost anulate.

Preşedintele Nicușor Dan și delegația oficială ar fi trebuit să revină în țară încă de aseară, însă zborul a fost amânat din cauza ninsorii. Iniţial, a fost anunțată o întârziere de o oră și jumătate, apoi încă una fără un timp estimat.

Nicușor Dan, președintele României: Aseară am decis să nu mai plecăm pentru că am fi ajuns la 3-4 noaptea și n-ar fi fost bine. Acum este o situație neobișnuită pentru Franța, de obicei aici nu ninge. A nins, așteptăm să se curețe pista și așteptăm până se curăță. Avioane am mai pierdut, dar blocat nu-mi aduc aminte. Tot cu Spartanul am avut un incident tehnic și tot așa am stat peste noapte. La un moment dat trebuie să avem un avion prezidențial”.

Delegația prezidențială a fost informată de autoritățile franceze că avionul poate decola doar după ce pista de decolare va fi complet curățată. După finalizarea operaţiunilor de curăţare, aeronava a decolat în jurul orei 15, ora Franței.

Citește și
nicusor dan strategia nationala de aparare a tarii
„Departamentul Adevărului”. Surse: Nicușor Dan vrea să înființeze la Cotroceni o secție oficială împotriva dezinformării

Nicușor Dan a ajuns la Paris cu un C-27J Spartan - o soluție de avarie, pentru că România nu mai are o aeronavă prezidențială din anul 1998.

Spartan este un avion de transport mediu, cu două motoare cu elice - proiectat pentru misiuni militare în condiții dificile. Armata îl foloseşte în special pentru transport de trupe și echipamente, misiuni umanitare și în operațiunile NATO și UE.

Nicușor Dan ar fi trebuit să revină în țară, marți seară - dar a declarat că a decis să nu mai plece din Franța pentru că ar fi ajuns la București la 3 - 4 noaptea și exista riscul să nu poată ateriza din pricina ceței.

Francezii, îndemnați să lucreze de acasă

Între timp, pe aeroportul Charles de Gaulle din Paris condițiile meteo au devenit severe - în paralel serviciul meteorologic național al Franței a anunțat că în 38 de departamente este alertă portocalie pentru ninsori şi polei.

La ora 10:00 grosimea stratului de zăpada era de 9 centimetri la Paris. Peste 100 de zboruri au fost anulate dimineață pe aeroportul Charles de Gaulle.

Ninsoarea a afectat traficul aerian şi în România. Pe Aeroportul Internațional „Henri Coandă", toate zborurile spre Paris au fost anulate din cauza vremii.

În Franța a nins în nordul și vestul țarii, inclusiv în regiunea Paris, unde autoritățile au emis o alertă de vreme rea. Autoritățile i-au îndemnat pe francezi să lucreze de acasă, dacă pot, sau măcar să-și lase mașinile în parcare. La Paris, singurul mijloc de transport în comun care a funcţionat a fost metroul. Și traficul rutier a fost perturbat. Iar gheața de pe șosele a provocat accidente în lanț, soldate cu cel puțin cinci morți.

Sursa: Pro TV

Etichete: Franta, nicusor dan, spartan,

Dată publicare: 07-01-2026 19:14

Articol recomandat de sport.ro
”Tancul” Rareș Toader a dezvăluit câte calorii consumă într-o zi: ”Am patru mese principale”
”Tancul” Rareș Toader a dezvăluit câte calorii consumă într-o zi: ”Am patru mese principale”
Citește și...
Nicușor Dan se întoarce în România cu mare întârziere. Aeronava militară Spartan a reușit să decoleze din Franța
Stiri actuale
Nicușor Dan se întoarce în România cu mare întârziere. Aeronava militară Spartan a reușit să decoleze din Franța

Aeronava militară de tip Spartan, cu care președintele Nicușor Dan a călătorit la Summit-ul Coaliției de Voință de la Paris, a reușit să decoleze din Franța abia după ce ninsoarea s-a oprit, iar pista aeroportului a fost curățată.

„Departamentul Adevărului”. Surse: Nicușor Dan vrea să înființeze la Cotroceni o secție oficială împotriva dezinformării
Stiri Politice
„Departamentul Adevărului”. Surse: Nicușor Dan vrea să înființeze la Cotroceni o secție oficială împotriva dezinformării

Președintele Nicușor Dan intenționează să înființeze la Cotroceni un departament special care să se ocupe de combaterea dezinformării și de ”fake-news”. Această secție va fi în coordonarea sa, au precizat surse oficiale pentru Știrile Pro TV.

Summit la Paris despre pacea din Ucraina: România nu trimite trupe, Franța și Marea Britanie se declară dispuse să intervină
Stiri externe
Summit la Paris despre pacea din Ucraina: România nu trimite trupe, Franța și Marea Britanie se declară dispuse să intervină

La Paris zeci de lideri inclusiv președintele României Nicușor Dan au discutat despre un eventual armistițiu și despre garanțiile de securitate pe care Kievul ar trebui să le primească.

Summit-ul din Paris. VIDEO cu președintele Nicușor Dan, poziționat ”strategic” la fotografia de grup, lângă liderii Europei
Stiri Politice
Summit-ul din Paris. VIDEO cu președintele Nicușor Dan, poziționat ”strategic” la fotografia de grup, lângă liderii Europei

Președintele Nicușor Dan a fost poziționat ”strategic” la ”tradiționala” fotografie de grup care se face la finalul unui summit, de această dată fiind vorba despre întâlnirea de la Paris din 6 ianuarie.

Dan, despre creșterea taxelor: ”Mi-ar fi plăcut să scadă”. ”Am o mașină pe care n-am transferat-o de la Făgăraș la București”
Stiri Politice
Dan, despre creșterea taxelor: ”Mi-ar fi plăcut să scadă”. ”Am o mașină pe care n-am transferat-o de la Făgăraș la București”

Preşedintele Nicuşor Dan a declarat că i-ar fi plăcut ca taxele şi impozitele să scadă, nu să crească, după ce a fost întrebat dacă valorile care au intrat în vigoare la 1 ianuarie nu i se par exagerate.  

Recomandări
„Departamentul Adevărului”. Surse: Nicușor Dan vrea să înființeze la Cotroceni o secție oficială împotriva dezinformării
Stiri Politice
„Departamentul Adevărului”. Surse: Nicușor Dan vrea să înființeze la Cotroceni o secție oficială împotriva dezinformării

Președintele Nicușor Dan intenționează să înființeze la Cotroceni un departament special care să se ocupe de combaterea dezinformării și de ”fake-news”. Această secție va fi în coordonarea sa, au precizat surse oficiale pentru Știrile Pro TV.

Trupele SUA au urcat la bordul petrolierului sub pavilion rusesc „Marinera”. Nava, confiscată în Atlantic | VIDEO
Stiri externe
Trupele SUA au urcat la bordul petrolierului sub pavilion rusesc „Marinera”. Nava, confiscată în Atlantic | VIDEO

Marina militară americană a preluat miercuri controlul asupra unui petrolier sub pavilion rusesc în zona Atlanticului de Nord şi pe care-l urmărea de mai multe zile, în cadrul blocadei impuse de SUA împotriva petrolierelor care au legături cu Venezuela.

Rogobete: Nu poți spune că statul te plătește prost, dacă stai 3 ore la spitalul public și restul zilei lucrezi în privat
Stiri actuale
Rogobete: Nu poți spune că statul te plătește prost, dacă stai 3 ore la spitalul public și restul zilei lucrezi în privat

Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a vorbit marți seară despre fenomenul medicilor care nu respectă programul din spitalele publice, desfășurând în paralel activități și în clinici private.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 17.00 - 07 Ianuarie 2026

55:56

Alt Text!
La Măruță
7 Ianuarie 2026

01:30:41

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
07 Ianuarie 2026

01:49:50

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28

Alt Text!
Dive Deep
Episodul 5

14:59