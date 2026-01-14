Ministerul Apărării Naționale testează comunicațiile pe aeronava Spartan utilizată de Nicușor Dan

Ministerul Apărării Naţionale a efectuat un test de comunicaţii pe aeronava militară Spartan folosită de preşedintele Nicuşor Dan, pentru a verifica dacă pot fi folosite în siguranţă echipamentele ce facilitează conexiunea la internet în timpul zborului.

"Ieri a fost efectuat primul test de comunicaţii pe aeronava Spartan. S-au obţinut datele tehnice şi s-au trimis producătorului pentru a verifica dacă există interferenţe. În acest moment se aşteaptă ca producătorul să transmită dacă există sau nu interferenţe. S-a verificat accesul la internet", a declarat miercuri ministrul apărării naţionale, Radu Miruţă, în cadrul unei discuţii cu jurnaliştii.

Echipamentele sunt instalate de Serviciul de Telecomunicaţii Speciale în colaborare cu Ministerul Apărării Naţionale.

Miercurea trecută, avionul Spartan cu care preşedintele Nicuşor Dan se întorcea de la reuniunea şefilor de stat şi de guvern ai "Coaliţiei de Voinţă" a reuşit să decoleze de la Paris în jurul orei 16:30, după două încercări eşuate în cursul zilei, din cauza ninsorii.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













