Ministerul Apărării Naționale testează comunicațiile pe aeronava Spartan utilizată de Nicușor Dan

Stiri actuale
14-01-2026 | 19:07
Avion Spartan

Ministerul Apărării Naţionale a efectuat un test de comunicaţii pe aeronava militară Spartan folosită de preşedintele Nicuşor Dan, pentru a verifica dacă pot fi folosite în siguranţă echipamentele ce facilitează conexiunea la internet în timpul zborului.

autor
Vlad Dobrea

"Ieri a fost efectuat primul test de comunicaţii pe aeronava Spartan. S-au obţinut datele tehnice şi s-au trimis producătorului pentru a verifica dacă există interferenţe. În acest moment se aşteaptă ca producătorul să transmită dacă există sau nu interferenţe. S-a verificat accesul la internet", a declarat miercuri ministrul apărării naţionale, Radu Miruţă, în cadrul unei discuţii cu jurnaliştii.

Echipamentele sunt instalate de Serviciul de Telecomunicaţii Speciale în colaborare cu Ministerul Apărării Naţionale.

Miercurea trecută, avionul Spartan cu care preşedintele Nicuşor Dan se întorcea de la reuniunea şefilor de stat şi de guvern ai "Coaliţiei de Voinţă" a reuşit să decoleze de la Paris în jurul orei 16:30, după două încercări eşuate în cursul zilei, din cauza ninsorii. 

Sursa: Agerpres

Etichete: nicusor dan, mapn, aeronava, spartan,

Dată publicare: 14-01-2026 19:07

Articol recomandat de sport.ro
GALERIE FOTO Scandal monstru în patinaj! Acuzații grave între Gabriella Papadakis şi Guillaume Cizeron
GALERIE FOTO Scandal monstru în patinaj! Acuzații grave între Gabriella Papadakis şi Guillaume Cizeron
Citește și...
Criză în sistemul sanitar din Buzău: sindicaliștii Sanitas vorbesc despre demnitate și plecări în bloc
Stiri actuale
Criză în sistemul sanitar din Buzău: sindicaliștii Sanitas vorbesc despre demnitate și plecări în bloc

Sindicatul Sanitas Buzău transmite un mesaj dur autorităţilor şi decidenţilor din sistemul sanitar, reclamând ani de promisiuni încălcate, salarii diminuate şi lipsa de respect faţă de personalul medical.

MAE monitorizează situația românilor din Iran. Niciunul dintre cei 400 de cetățeni nu a cerut repatrierea
Stiri actuale
MAE monitorizează situația românilor din Iran. Niciunul dintre cei 400 de cetățeni nu a cerut repatrierea

Ministerul Afacerilor Externe a organizat miercuri o ședință de coordonare pentru monitorizarea situației de securitate din Iran. În prezent, cei circa 400 de români din țară nu solicită repatriere.

Alertă pe litoralul românesc: microplastice găsite în șprot, midii și rapană. Ajung direct în alimentația noastră
Stiri actuale
Alertă pe litoralul românesc: microplastice găsite în șprot, midii și rapană. Ajung direct în alimentația noastră

Vin vești îngrijorătoare de pe litoral. Cercetătorii de la Institutul de Cercetări Marine Grigore Antipa din Constanța au descoperit microplastic în trei specii analizate în laborator. Este vorba de șprot, rapane și midii.

Recomandări
Cum arată „reforma administrativă” a guvernului Bolojan. Ce se taie ca să se păstreze neatinse salariile de bază
Stiri Politice
Cum arată „reforma administrativă” a guvernului Bolojan. Ce se taie ca să se păstreze neatinse salariile de bază

Reforma administrației publice vine cu tăieri de cheltuieli, de posturi și de sporuri, dar lasă intacte salariile de bază ale angajaților la stat.

Ce prevede acordul MERCOSUR-UE, care va crea cea mai mare zonă de liber schimb din lume. Negocierile au început în 1999
Stiri Economice
Ce prevede acordul MERCOSUR-UE, care va crea cea mai mare zonă de liber schimb din lume. Negocierile au început în 1999

Reprezentanți ai Comisiei Europene au făcut precizări, miercuri, despre acordul comercial MERCOSUR, care a provocat scandal în coaliția de guvernare, după ce PSD a acuzat USR că a luat o decizie, prin ministrul Oana Țoiu, fără să discute cu partenerii.

Vremea se schimbă din nou. După câteva zile mai calde, gerul puternic și ninsorile revin în mai multe zone ale țării
Vremea
Vremea se schimbă din nou. După câteva zile mai calde, gerul puternic și ninsorile revin în mai multe zone ale țării

Vremea va intra într-un proces accentuat de răcire în următoarele zile, după un interval scurt cu temperaturi în creștere, anunță meteorologii.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 17.00 - 14 Ianuarie 2026

53:43

Alt Text!
La Măruță
14 Ianuarie 2026

01:30:57

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
14 Ianuarie 2026

01:45:29

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28

Alt Text!
Dive Deep
Episodul 5

14:59