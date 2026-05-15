China va achiziționa bunuri de zeci de miliarde de dolari din SUA, pe lista de cumpărături fiind trecute avioane Boeing, petrol și produse agro-alimentare, scrie South China Morning Post (SCMP).

Donald Trump salută acordurile comerciale „fantastice” încheiate cu China, care presupun vânzări de zeci de miliarde de dolari, printre produsele americane vizate fiind 200 de avioane Boeing și bunuri alimentare, arată sursa citată.

De asemenea, Beijingul ar urma să treacă la importuri de petrol american pentru a evita riscurile legate de transportul maritim din Orientul Mijlociu.

”Aceasta a fost o vizită incredibilă. Cred că au rezultat multe, multe lucruri bune. Am încheiat niște acorduri comerciale fantastice, excelente pentru ambele țări”, a declarat Trump vineri la Zhongnanhai, sediul central al conducerii chineze.

Xi Jinping va vizita SUA în jurul datei de 24 septembrie

De asemenea, Trump a anunțat că Xi Jinping va vizita Statele Unite „pe 24 septembrie sau cam pe acolo”. ”La fel ca și comerțul reciproc, vizita va fi reciprocă”, a spus liderul de la Casa Albă.

China a fost de acord să achiziționeze până la 200 de avioane Boeing, în timp ce lui Xi se pare ”că-i surâde ideea” de a cumpăra petrol american, a declarat Trump într-un interviu acordat Fox News joi.

SUA se așteaptă, de asemenea, ca China să cumpere anual produse agricole americane în valoare de zeci de miliarde de dolari în următorii trei ani, a declarat vineri reprezentantul american pentru comerț, Jamieson Greer.