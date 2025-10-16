AUR atacă la CCR Legea pensiilor private: „Guvernul Bolojan fură banii românilor din Pilonul II și III!”

Stiri Politice
16-10-2025 | 09:03
Dan Tănasă, AUR
Inquam Photos / George Calin

AUR anunţă că sesizează joi Curtea Constituţională în legătură cu Legea privind plata pensiilor private, considerând că ” prin acest proiect, Guvernul Bolojan fură pensiile românilor din pilonul II şi III!”.

autor
Vlad Dobrea

”Alianţa pentru Unirea Românilor (AUR) depune, astăzi, o sesizare la Curtea Constituţională împotriva Legii privind plata pensiilor private (PL-x nr.320/2025), care a fost adoptată miercuri în Camera Deputaţilor. Prin acest proiect, Guvernul Bolojan fură pensiile românilor din pilonul II şi III! Dacă ar fi fost un proiect legislativ cu adevărat pentru binele contribuabililor, parlamentarii AUR ar fi votat „pentru” adoptare, însă iniţiativa legislativă reprezintă doar o încercare perfidă a partidelor aflate la guvernare de a fura banii munciţi ai contribuabililor români„, informează AUE.

În opinia reprezentanţilor AUR, în forma actuală a proiectului legislativ, cei care sunt adevăraţii beneficiari ai modificărilor sunt, în primul rând, administratorii fondurilor care vor încasa comisioane de 0,21%-0,27%, câştigând cât mai mulţi bani dacă aceştia rămân cât mai mult timp în conturi, dar principalul câştigător este statul român care ”a găsit un colac de salvare pentru un sistem care se împrumută constant, fără limite, la dobânzi uriaşe”.

AUR consideră că sistemul de pensii a funcţionat timp de aproape două decenii cu reguli clare, iar românii au contribuit cu încredere la el pentru a-şi asigura o pensionare liniştită.

”Acum, ceea ce vedem este o încălcare vădită atât a încrederii românilor, cât şi o preluare ilegitimă a controlului asupra sumelor de bani şi o pedepsire a celor care au muncit cinstit şi au pus bani deoparte. În loc să ofere siguranţă, legea adoptată reduce controlul pe care românii îl au asupra propriilor bani şi generează un precedent periculos: regulile pot fi schimbate oricând, chiar înainte de a-ţi primi drepturile pentru care ai contribuit o viaţă. Practic, Guvernul îţi transmite că, de fapt, banii tăi nu mai sunt ai tăi„, argumentează AUR.

Sorin Grindeanu și Lia Olguța Vasilescu
Cum va arăta noua conducere a PSD. „Divorț” în cuplul Olguța Vasilescu-Claudiu Manda dacă Grindeanu va fi ales președinte

Alianţa pentru Unirea Românilor subliniază că nu poate sta deoparte în faţa deciziilor neconstituţionale girate de coaliţia PSD-PNL-USR-UDMR.

”Nu acceptăm sacrificarea economiilor fiecărui român în numele austerităţii cât timp marile averi scapă neatinse, iar privilegiaţii statului îşi încasează liniştiţi veniturile grase”, conchide AUR.

Proiectul de lege referitor la pensiile private a fost adoptat de Camera Deputaţilor, miercuri, în calitate de for decizional. S-au înregistrat 178 de voturi ”pentru”, 64 de voturi împotrivă şi 22 abţineri.

La vot, POT s-a abţinut să voteze proiectul de lege, iar parlamentarii AUR a votat împotrivă.

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare crearea cadrului legal pentru autorizarea, organizarea, funcţionarea, supravegherea şi controlul furnizorilor de pensii private şi a fondurilor de plată a pensiilor private, avizarea, funcţionarea, supravegherea şi controlul instituţiilor de credit pentru desfăşurarea activităţii de depozitare şi de custodie a activelor fondurilor de plată a pensiilor private, respectiv avizarea auditorilor financiari, pentru activitatea desfăşurată în calitate de auditor al furnizorilor de pensii private şi a fondurilor de plată pensiilor private, precum şi avizarea/autorizarea, funcţionarea, supravegherea şi controlul agenţilor de marketing.

Sursa: News.ro

Etichete: CCR, lege, pensii, aur, ilie bolojan,

Dată publicare: 16-10-2025 09:03

Cum va arăta noua conducere a PSD. „Divorț" în cuplul Olguța Vasilescu-Claudiu Manda dacă Grindeanu va fi ales președinte
Stiri Politice
Cum va arăta noua conducere a PSD. „Divorț” în cuplul Olguța Vasilescu-Claudiu Manda dacă Grindeanu va fi ales președinte

Dacă Claudiu Manda va ocupa funcția de secretar general al PSD, Olguța Vasilescu nu va mai rămâne vicepreședinte al formațiunii.

Ministrul Apărării: România are una dintre cele mai avansate legi din UE pentru doborârea dronelor neautorizate
Stiri Politice
Ministrul Apărării: România are una dintre cele mai avansate legi din UE pentru doborârea dronelor neautorizate

Ministrul Apărării, Ionuţ Moşteanu, a declarat miercuri că NATO funcţionează la o viteză mult sporită faţă de anii trecuţi, el apreciind că România are în momentul ăsta probabil una dintre cele mai avansate legislaţii din UE.

Cum au reacționat PSD și PNL după ce un deputat USR a dat guvernul în judecată: „Este ciudat și nepotrivit”
Stiri Politice
Cum au reacționat PSD și PNL după ce un deputat USR a dat guvernul în judecată: „Este ciudat și nepotrivit”

Neînțelegerile din Coaliția de guvernare intră într-o nouă fază. Deputatul USR Emanuel Ungureanu a depus o plângere penală la Parchetul General, împotriva premierului, ministrului de Interne și a unor funcționari guvernamentali.

Recomandări
Surse: Percheziţii la Spitalul Militar Central. Directoarea unității, vizată într-un dosar cu prejudiciu de 8 milioane de lei
Stiri actuale
Surse: Percheziţii la Spitalul Militar Central. Directoarea unității, vizată într-un dosar cu prejudiciu de 8 milioane de lei

Procurorii Direcţiei Naţionale Anticorupţie efectuează, joi, percheziţii la Spitalul Militar Central într-un dosar în care ar fi vizată directoarea unităţii medicale, au precizat, pentru AGERPRES, surse judiciare.

Mitul mașinilor „eco”: Hibridele plug-in poluează aproape la fel de mult ca cele pe benzină | Raport
Stiri externe
Mitul mașinilor „eco”: Hibridele plug-in poluează aproape la fel de mult ca cele pe benzină | Raport

Vehiculele hibride electrice plug-in (PHEV) emit de aproape cinci ori mai multe gaze cu efect de seră decât indică cifrele oficiale, potrivit unui nou raport, citat de The Guardian. 

Cum va arăta noua conducere a PSD. „Divorț” în cuplul Olguța Vasilescu-Claudiu Manda dacă Grindeanu va fi ales președinte
Stiri Politice
Cum va arăta noua conducere a PSD. „Divorț” în cuplul Olguța Vasilescu-Claudiu Manda dacă Grindeanu va fi ales președinte

Dacă Claudiu Manda va ocupa funcția de secretar general al PSD, Olguța Vasilescu nu va mai rămâne vicepreședinte al formațiunii.

