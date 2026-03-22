Declarațiile vin în contextul exploziei prețurilor la energie și gaze, pe care parlamentarul de dreapta o consideră „începutul unei crize profunde", nu un fenomen temporar.

România intră într-o criză energetică şi economică majoră, în condiţiile creşterii accelerate a preţurilor la energie şi gaze, iar Guvernul Bolojan nu are nicio reacţie şi nicio soluţie, lăsând românii să suporte integral costurile, atrage atenția Peiu.

„Este, într-adevăr, uriaș saltul făcut de prețul țițeiului și al gazelor în ultimele trei săptămâni", afirmă Peiu. El avertizează asupra a două realități ignorate de guvernare: prețurile petrolului nu vor reveni sub 70 de dolari/baril prea curând – infrastructura distrusă necesitând 3-5 ani de reconstrucție post-război – iar gazul scump va antrena o creștere majoră a prețurilor alimentelor. „Plastic vorbind, este sfârșitul modelului economic al UE. Epoca prosperității s-a terminat, vom vorbi doar despre sărăcie energetică, șomaj și scăderea puterii de cumpărare", completează liderul AUR.

Premierul Bolojan: „Refuz să vând soluții populiste"

Premierul Ilie Bolojan anunțase anterior că a discutat vineri cu miniștrii Finanțelor și Energiei și că săptămâna viitoare va avea loc o nouă întâlnire pentru „definitivarea unor soluții care să producă beneficiile maxime posibile, cu efecte adverse minime".

„Nu sunt decizii ușor de luat. Nu putem controla prețul țițeiului, iar lanțurile de aprovizionare sunt perturbate. O încercare de bruscare a pieței, printr-o plafonare arbitrară, poate conduce la penurie. Pe de altă parte, o scădere a accizelor trebuie să garanteze reducerea prețurilor și să fie suportabilă de bugetul votat pentru 2026, în condițiile reducerii deficitului", a explicat Bolojan.

Șeful Guvernului a subliniat că „refuză să vândă soluții populiste, care să creeze aparența unui ajutor, în spatele căruia să apară noi dezechilibre și costuri". „Oricare vor fi soluțiile, ele trebuie gândite până în cele mai mici detalii", a conchis premierul.