Șofer: „Faceți ceva cu prețurile astea că e jale. Foarte mari!”

Pentru a douăsprezecea oară de când a început conflictul din Iran prețurile la benzinăriile din România au crescut din nou. La o stație din București, de exemplu, benzina a ajuns la 9,07 lei, iar motorina la 9,73 lei. Asta înseamnă zeci de lei în plus la un plin.

Șofer: „Diferența este foarte mare. Eu alimentez regulat și vreau să vă spun că se simte, dar cred că trebuie să ținem un pic cont de ce se întâmplă în lume”.

Șofer: „Dăm înainte cum putem”.

Mihnea Cătuți, expert în energie: „În momentul în care avem parte de atât de mare din ofertă care dispare, 20%, atunci aceiași consumatori vor încerca să cumpere cantitățile acestea mai mici de petrol, la oferte din ce în ce mai mari. Noi nu avem contracte bilaterale pe termen lung pentru țiței, noi trebuie să participăm în această piață angro globală și suntem în concurență cu tot restul lumii pentru aceste resurse. Vorbim de un șoc pe piață de o magnitudine pe care nu am mai văzut-o niciodată”.

România produce aproximativ 2,8 milioane de tone de țiței anual, potrivit Ministerului Energiei. Importurile se ridică însă la 9 milioane. Importăm cel mai mult țiței din Kazahstan, mai mult de jumătate, și cantități mai mici din Irak ori Arabia Saudită.

Importăm și motorină, o mare parte din consumul de aproape 6 milioane de tone pe an, cel mai mult din Turcia, dar și din India, Italia ori Ungaria. Nu avem momentan probleme de aprovizionare, dar există îngrijorări la nivel european.

Nicușor Dan, președintele României: „Dincolo de eliberarea unor stocuri din stocurile de rezervă pe termen scurt, care este o măsură pe care țări importante o iau și care influențează prețul pe piața de energie, nu există măsuri la nivel european, însă există măsuri pe care fiecare din țări poate să le ia”.

În privința prețurilor de la pompă, șeful statului, Nicușor Dan, a declarat că săptămâna viitoare ar putea fi anunțate măsurile pe care le va lua statul pentru a tempera scumpirile.