Un ban, această monedă pe care o refuzăm atunci când o primim rest la magazin și o lăsăm pe tejghea. Ei bine, de un ban mai este nevoie până când prețul motorinei standard ajunge la pragul de 10 lei la una dintre cele mai mari benzinării din Capitală. Este o creștere cu 0,18 RON față de ziua de sâmbătă. Nici prețul benzinei nu stă pe loc. La aceeași benzinărie, un litru de benzină costă 9,19 lei per litru, o creștere cu 0,11 RON față de ziua precedentă, a mers duminică în Capitală și la alți comercianți.

Un alt furnizor important din România de carburanți vinde duminică litrul de motorină cu 9,97 lei, cu 0,09 RON mai mult față de ziua precedentă, iar litrul de benzină cu 9,26 lei, o creștere tot de 0,09 RON față de ziua de sâmbătă. Motorina premium, care deja a trecut de ceva zile de pragul de 10 lei, cel mai scump litru de motorină premium, se vinde acum cu 10,52 lei per litru. La polul opus, cel mai mic preț din București la motorină, acum, este de 9,70 lei per litru, iar la benzina de 9,04 lei per litru.

Săptămâna viitoare va veni cu măsuri pentru ca populația să nu fie afectată de aceste majorări le prețului carburanților. Însă nu se va apela la o plafonare a prețului, ci s-ar putea ajunge la o plafonare a adaosului comercial sau introducere a unei accize flexibile, în funcție de prețul petrolului.

