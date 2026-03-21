Întrebați dacă România merge într-o direcție bună sau greșită, doar 18% dintre respondenți au ales varianta optimistă. În schimb, 79% consideră că țara se îndreaptă în direcția greșită — un semnal de alarmă greu de ignorat pentru oricare guvernare.

Guvernul Bolojan, privit mai degrabă cu dezamăgire

Evaluările Executivului condus de Ilie Bolojan sunt departe de a fi liniștitoare. Numai 18% dintre cetățeni se declară mulțumiți de modul în care guvernul gestionează România (1% foarte mulțumiți, 17% mai degrabă mulțumiți), în vreme ce 80% sunt nemulțumiți în diverse grade.

Privind prin prisma așteptărilor de la instalarea guvernului, tabloul este și mai sumbru: 48% se declară dezamăgiți față de ce credeau înainte de ianuarie 2025, față de doar 14% care spun că sunt mulțumiți. Aproape o treime (36%) susțin că nu aveau așteptări de la bun început.

La nivel personal, 73% dintre români sunt nemulțumiți de activitatea premierului Ilie Bolojan (24% mai degrabă nemulțumiți, 49% deloc mulțumiți), în timp ce satisfacția totală nu depășește 21%.

AUR, primul în preferințele de vot

Dacă duminica viitoare ar avea loc alegeri parlamentare, Alianța pentru Unirea Românilor (AUR) ar câștiga detașat, cu 35% din voturile celor care au indicat un partid — adică din cei 62% dintre respondenți care s-au declarat dispuși să voteze. PSD urmează cu 22%, PNL cu 14%, iar USR cu 11%. UDMR ar obține 5%, în vreme ce partidele mai mici — SOS România, SENS, POT, Forța Dreptei, PMP și DREPT — nu trec de 3% fiecare.

Dilema PSD: buget sau opoziție?

Sondajul a testat și opinia publică în privința poziției PSD față de proiectul de buget, în contextul în care pachetul de solidaritate propus de partid nu a fost inclus. Rezultatele reflectă o opinie publică fragmentată: 29% cred că PSD ar trebui să voteze bugetul și apoi să iasă de la guvernare, 20% susțin că nu ar trebui să voteze deloc bugetul, alți 20% cred că ar trebui să-l voteze și să rămână la guvernare indiferent de condiții, iar 31% nu știu sau nu răspund.

Documentul privind sondajul poate fi consultat mai jos