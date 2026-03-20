Incertitudinea din jurul potențialei perturbări a determinat mulți greci să își umple rezervoarele la capacitate maximă, în ciuda prețurilor deja ridicate la combustibil, scrie Novinite.

Federația Comercianților de Benzină este angajată în discuții de ultim moment cu guvernul, argumentând că limitele impuse recent marjelor de profit nu sunt motivul creșterii prețurilor. Potrivit reprezentanților industriei, costurile combustibililor continuă să crească din cauza prețurilor la nivel de rafinărie, lăsând comercianții cu amănuntul în imposibilitatea de a-și acoperi cheltuielile de operare.

Comercianții cer suspendarea accizelor pentru cel puțin 3 luni

Creșterile de prețuri au fost rapide și vizibile. La Salonic, benzina fără plumb a crescut de la 1,82 euro pe litru la 1,96 euro într-o singură zi. La Atena, prețurile au ajuns la aproximativ 2 euro pe litru, în timp ce pe unele insule au urcat până la 2,40 euro.

Pe fondul presiunii crescânde, comercianții de combustibil, împreună cu vocile opoziției, solicită o suspendare temporară a accizelor pentru cel puțin trei luni pentru a ușura povara. Între timp, insula Lesbos a văzut deja primul impact, benzinăriile închizându-se ca parte a unei greve pe termen nelimitat care a început cu o zi înainte.