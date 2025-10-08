AUR a depus în Senat moţiunea ”Ministrul Radu Daniel Miruţă, dovada vie că USR şi PSD-PNL sunt aceeaşi mizerie”

Stiri Politice
08-10-2025 | 14:55
partidul aur
Facebook.com

Liderul senatorilor AUR, Petrişor Peiu, a anunţat, miercuri, în plenul Senatului, că a fost depusă o moţiune simplă împotriva ministrului Economiei, Radu Miruţă.

autor
Cristian Matei

"Am pregătit o moţiune pe care o înmânez, susţinută de 39 de senatori, intitulată: "Ministrul Radu Daniel Miruţă - dovada vie că USR şi PSD - PNL sunt aceeaşi mizerie. Ministerul Economiei - transformat în agenţie de plasarea forţei de muncă pentru membrii şi simpatizanţii USR", a spus Petrişor Peiu, potrivit Agerpres.

Preşedintele Senatului, Mircea Abrudean, a precizat că moţiunea simplă va fi dezbătută şi votată luni.

"Moţiunea simplă depusă de domnul senator Peiu în numele semnatarilor, în condiţiile respectării regulamentului, va fi dezbătută şi votată luni, 13 octombrie, ora 16:00", a spus Abrudean.

Replica ministrului: “Unii mimează patriotismul. Alții îl practică”

În replică, ministrul Economiei, Radu Miruţă, a reacționat într-un comunicat de presă, afirmând că “unii mimează patriotismul”, iar ”alții îl practică”.

Citește și
Nicușor Dan
Nicușor Dan: Sondajele cu AUR la 40% reflectă o neîncredere mare în clasa politică actuală, mai puţin vreo mare iubire

Mă voi prezenta în fața Parlamentului cu fruntea sus, pentru că în 100 de zile am făcut tot ce a ținut de mine ca România să meargă măcar un pas înainte.

Dorm liniștit cu ceea ce am realizat și privesc această ocazie ca pe o șansă de a spune din nou, public, cum înfrunt alături de colegii mei caracatița care vrea să țină țara în întuneric și sărăcie”, a mai spus Radu Miruță.

Un leu de mare cu un inel de plastic în jurul gâtului a fost salvat. Animalul are șanse să se recupereze în larg

Sursa: Agerpres

Etichete: senat, motiune, Parlament, aur,

Dată publicare: 08-10-2025 14:55

Articol recomandat de sport.ro
Americanii i-au calculat averea lui Cristiano Ronaldo. Rezultatul i-a șocat
Americanii i-au calculat averea lui Cristiano Ronaldo. Rezultatul i-a șocat
Citește și...
Reforma inițiată de Guvernul Bolojan în domeniul sănătății este constituțională, au decis judecătorii CCR
Stiri Politice
Reforma inițiată de Guvernul Bolojan în domeniul sănătății este constituțională, au decis judecătorii CCR

Curtea Constituţională a României a respins, miercuri, sesizările depuse de partidele AUR, S.O.S. şi POT cu privire la Legea pentru modificarea şi completarea unor acte normative şi pentru stabilirea unor măsuri în domeniul sănătăţii.

Nicușor Dan: Sondajele cu AUR la 40% reflectă o neîncredere mare în clasa politică actuală, mai puţin vreo mare iubire
Stiri Politice
Nicușor Dan: Sondajele cu AUR la 40% reflectă o neîncredere mare în clasa politică actuală, mai puţin vreo mare iubire

Președintele Nicușor Dan a declarat marți că procentul de 40% atribuit AUR în sondaje reflectă mai degrabă lipsa de încredere în clasa politică decât susținerea reală pentru partid.

PSD transmite că exclude o guvernare cu AUR. Grindeanu: Guvernul actual va „prinde martie 2027”
Stiri Politice
PSD transmite că exclude o guvernare cu AUR. Grindeanu: Guvernul actual va „prinde martie 2027”

Preşedintele interimar al PSD Sorin Grindeanu a respins varianta ca social democraţii să facă un guvern cu AUR, menţionând că guvernul actual va „prinde martie 2027”.

PSD se gândește din ce în ce mai serios la „viața fără Bolojan premier”. S-ar putea alia cu AUR împotriva unui ministru USR
Stiri Politice
PSD se gândește din ce în ce mai serios la „viața fără Bolojan premier”. S-ar putea alia cu AUR împotriva unui ministru USR

„Se poate Guvern și fără Ilie Bolojan premier". A spus-o luni un lider PSD, partid care pare că forțează plecarea șefului Guvernului.  

Recomandări
CCR a amânat din nou decizia în cazul pensiilor magistraților, dar și cele privind măsurile fiscale ale Guvernului Bolojan
Stiri Politice
CCR a amânat din nou decizia în cazul pensiilor magistraților, dar și cele privind măsurile fiscale ale Guvernului Bolojan

Judecătorii Curții Constituționale au amânat din nou, miercuri, 8 octombrie, pronunțarea în cazul pensiilor speciale ale magistraților, fiind anunțată data de 20 octombrie. De asemenea, a fost amânată și decizia privind măsurile fiscale.

LIVE UDATE: Ciclonul Barbara, deasupra României. Codul roșu a fost prelungit în Constanța
Stiri actuale
LIVE UDATE: Ciclonul Barbara, deasupra României. Codul roșu a fost prelungit în Constanța

  Coul roșu de ploi torențiale a expirat în patru județe și municipiul București. În Constanța, avertizarea meteo a fost prelungită până la ora 18:00.

Câștigătorii Premiului Nobel pentru Chimie 2025. Cum poate schimba lumea descoperirea materialelor metal-organice
Stiri Stiinta
Câștigătorii Premiului Nobel pentru Chimie 2025. Cum poate schimba lumea descoperirea materialelor metal-organice

Premiul Nobel pentru Chimie 2025 a fost câștigat de Susumu Kitagawa, Richard Robson și Omar M. Yaghi pentru dezvoltarea materialelor metal-organice (MOF), cu aplicații în captarea dioxidului de carbon, stocarea energiei și obținerea apei din aer.

 

Top citite
1 Ilie Bolojan, Sorin Grindeanu, Kelemen Hunor, Dominic Fritz
Inquam Photos / Octav Ganea
Stiri Politice
Liderii coaliției s-au pus de acord asupra unor tăieri de 10% în administrația publică, fără să știe încă ce taie
2 ploi, furtuni, meteo, vreme rea
Inquam Photos / Octav Ganea
Vremea
Ciclonul mediteranean lovește România cu o intensitate rar întâlnită. Șefa ANM: „Este o situaţie de excepţie”
3 horoscop bani
Shutterstock
Stiri Diverse
Patru zodii primesc sprijin financiar sau în carieră pe 8 octombrie 2025
Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 13.00 - 08 Octombrie 2025

47:35

Alt Text!
Vorbește Lumea
08 Octombrie 2025

01:45:57

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
La Măruță
7 Octombrie 2025

01:30:55

Alt Text!
ePlan
Ediția 2

16:43

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28