AUR a depus în Senat moţiunea ”Ministrul Radu Daniel Miruţă, dovada vie că USR şi PSD-PNL sunt aceeaşi mizerie”

Liderul senatorilor AUR, Petrişor Peiu, a anunţat, miercuri, în plenul Senatului, că a fost depusă o moţiune simplă împotriva ministrului Economiei, Radu Miruţă.

"Am pregătit o moţiune pe care o înmânez, susţinută de 39 de senatori, intitulată: "Ministrul Radu Daniel Miruţă - dovada vie că USR şi PSD - PNL sunt aceeaşi mizerie. Ministerul Economiei - transformat în agenţie de plasarea forţei de muncă pentru membrii şi simpatizanţii USR", a spus Petrişor Peiu, potrivit Agerpres.

Preşedintele Senatului, Mircea Abrudean, a precizat că moţiunea simplă va fi dezbătută şi votată luni.

"Moţiunea simplă depusă de domnul senator Peiu în numele semnatarilor, în condiţiile respectării regulamentului, va fi dezbătută şi votată luni, 13 octombrie, ora 16:00", a spus Abrudean.

Replica ministrului: “Unii mimează patriotismul. Alții îl practică”

În replică, ministrul Economiei, Radu Miruţă, a reacționat într-un comunicat de presă, afirmând că “unii mimează patriotismul”, iar ”alții îl practică”.

”Mă voi prezenta în fața Parlamentului cu fruntea sus, pentru că în 100 de zile am făcut tot ce a ținut de mine ca România să meargă măcar un pas înainte.

Dorm liniștit cu ceea ce am realizat și privesc această ocazie ca pe o șansă de a spune din nou, public, cum înfrunt alături de colegii mei caracatița care vrea să țină țara în întuneric și sărăcie”, a mai spus Radu Miruță.

