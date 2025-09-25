PSD transmite că exclude o guvernare cu AUR. Grindeanu: Guvernul actual va „prinde martie 2027”

Stiri Politice
25-09-2025 | 07:24
Sorin Grindeanu
Inquam Photos / Octav Ganea

Preşedintele interimar al PSD Sorin Grindeanu a respins varianta ca social democraţii să facă un guvern cu AUR, menţionând că guvernul actual va „prinde martie 2027”.

autor
Adrian Popovici

Întrebat la dacă există varianta ca PSD să facă un guvern cu AUR, în cazul în care nu s-ar mai înţelege în coaliţie, Grindeanu a spus: "Răspunsul scurt: nu".

„Dezvolt. Faptul că în aceste luni noi am avut discursuri doar din acestea, hai să le zic, semiapocaliptice poate fi una din cauzele care au dus AUR la acest procent de 40%. De aceea am şi spus că e cazul ca, pe lângă măsuri de restructurări legate de administraţia centrală şi de alte lucruri care sunt necesare, să venim şi cu soluţii gen proiecte de relansare economică. Lucrurile acestea se fac argumentat”, a adăugat Grindeanu la Antena 3 CNN, potrivit Agerpres.

El a spus că un exemplu bun a fost moţiunea simplă împotriva ministrului Mediului, Diana Buzoianu, care a fost respinsă în Camera Deputaţilor.

Potrivit lui Grindeanu, ministrul Mediului este „o ecologistă convinsă”, dar ea a înţeles argumentele PSD referitoare la faptul că programul de guvernare include că patru hidrocentrale trebuie să intre într-un proces rapid de avizare, de avize de mediu, neschimbându-şi principiile pe care le are.

Sorin Grindeanu
Grindeanu: Da, alegerile din Bucureşti reprezintă un punct pe care trebuie să îl depăşim, dacă vrem să continuăm în coaliţie

„De partea cealaltă, n-am văzut la poziţiile AUR decât un spectacol, urcându-se pe un subiect pe care l-a adus în atenţia publică colegul meu Daniel Zamfir, care a văzut foarte bine - şi îl felicit încă o dată - acest subiect, a văzut că la Ministerul Mediului de o lună şi ceva e un dosar fără a fi aprobat şi, prin ceea ce s-a întâmplat astăzi, lucrurile au intrat pe făgaşul normal. Asta este să faci lucruri versus a te urca pe nişte subiecte şi a face o opoziţie din asta live pe TikTok”, a adăugat Grindeanu.

Sorin Grindeanu: Prindem martie 2027

Întrebat dacă acest guvern va prinde Anul Nou, Grindeanu a spus: „Prindem martie 2027, aşa scrie în protocol”.

„Acum, întăresc ceea ce a spus Olguţa (Vasilescu - n.r.), protocolul este între PSD cu sau fără Grindeanu, cu sau fără Olguţa, cu sau fără Victor Negrescu, PNL cu sau fără Bolojan, cu sau fără Nazare sau cine mai vreţi, USR cu sau fără Fritz, cu sau fără Moşteanu şi UDMR cu sau fără... aici e mai greu că Kelemen Hunor pare că e veşnic”, a evidenţiat Grindeanu.

El a mai subliniat că este convins că toate forţele din coaliţie au înţelese că punctele de vedere ale PSD, principalul partid parlamentar, nu pot fi ignorate.

„N-a fost o perioadă simplă. N-au fost trei luni simple. De asemenea, ce trebuie să se înţeleagă despre PSD am spus mai devreme: dacă ignori părerile unui partid cu forţa PSD, atât pe plan local, cât şi pe plan naţional, nu trebuie să te aştepţi că ai un drum lin. Eu cred că toată lumea a înţeles din coaliţie cum stau lucrurile şi sunt optimist din acest punct de vedere, luând în considerare ceea ce s-a întâmplat în această săptămână cu cel puţin două exemple: plafonarea adaosului şi hidrocentralele”, a mai menţionat liderul interimar al PSD.

Congresul PSD ar trebui să aibă loc în toamnă

Congresul PSD va avea loc în această toamnă, în următoarele săptămâni, fără dubiu, a declarat, miercuri seara, preşedintele interimar al social democraţilor, Sorin Grindeanu.

„Congresul PSD va avea loc în această toamnă, în următoarele săptămâni. Doar că, consultându-mă cu mai mulţi colegi, am hotărât să treacă toate aceste lucruri legate de pachetele de reformă. Preocuparea noastră, în primul rând, trebuie să fie pentru a avea o rectificare bună pentru români, să continue investiţiile în autostrăzi, în marele investiţii, în spitale, dar şi 'Anghel Saligny' şi toate investiţiile mici, să avem tot timpul proiecte, cum a fost cel legat de plafonarea adaosului, cel legat de hidrocentrale. Să trecem această perioadă, nu simplă, şi imediat după, în câteva săptămâni, vom organiza congresul, în această toamnă fără dubiu”, a afirmat Sorin Grindeanu, la Antena 3 CNN.

Potra, prins în Dubai cu ajutorul agențiilor internaționale. Cum ar putea fi extrădat complicele lui Călin Georgescu

Sursa: Agerpres

Dată publicare: 25-09-2025 07:01

