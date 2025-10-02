Expert Forum: Partidele politice ignoră promisiunile privind reducerea subvenţiilor și menţin un sistem netransparent

Documentul este adresat şi preşedinţilor Camerei Deputaţilor şi Senatului, Sorin Grindeanu şi Mircea Abrudean, precum şi preşedintelui Autorităţii Electorale Permanente, Zsombor Vajda, fiind intitulat "Reconstruiţi încrederea în integritatea şi echitatea finanţării politice. Şi începeţi cu reducerea subvenţiilor".

În scrisoare, reprezentanţii Expert Forum se declară "profund dezamăgiţi" de faptul că "partidele politice nu au făcut nimic după alegeri pentru reducerea în mod real a subvenţiilor politice" şi solicită liderilor politici menţionaţi să îşi asume "măsuri ferme pentru a creşte integritatea şi echitatea finanţării politice şi a campaniilor electorale".

"După criza generată de anul electoral 2024 este vital să tranşăm chestiunea integrităţii banilor în politică şi să întărim capacitatea de a investiga neregulile. E urgent să facem toate acestea înainte de a intra într-un nou ciclu electoral. Dacă Republica Moldova a demonstrat că se poate în plin război hibrid pre-electoral, e inacceptabil ca în România să nu rezolvăm nici măcar după alegeri chestiunea integrităţii şi echităţii banilor partidelor", se arată în documentul Expert Forum.

În primul rând, subliniază scrisoarea, Guvernul trebuie să reducă odată subvenţiile pentru partidele politice.

"Banii pentru partide sunt pur şi simplu prea mulţi şi îi favorizează clar pe cei care se află deja la putere. Nu vedem nicio scădere a subvenţiilor la rectificarea bugetară, contrar promisiunilor premierului Ilie Bolojan, deşi acum câteva zile se vorbea de o posibilă tăiere de 10% din buget. Chiar şi această reducere ar fi fost minoră. Dar este inacceptabil că nici măcar atât nu s-a putut, în ciuda promisiunilor şi în pofida aşteptării electoratului. Chiar dacă nu se face mare economie la buget, e urgent să daţi un semnal că austeritatea nu e doar pentru noi, ceilalţi", adaugă documentul.

În acelaşi timp, apreciază reprezentanţii Expert Forum, "este regretabil că tocmai liderii de partide refuză să facă publice informaţiile privind contractele pentru presă şi propagandă şi au o atitudine netransparentă faţă de jurnalişti, când vine vorba de întrebări legitime".

Potrivit acestora, Legea 334/2006 este defectuoasă şi trebuie modificată, însă aceasta nu împiedică partidele să publice informaţii din proprie iniţiativă sau ca răspuns la cererile formulate în baza Legii 544/2001 - mai ales acum, când suspiciunile şi neîncrederea publicului în instituţii şi partide au atins un nivel fără precedent.

"Vă solicităm să renunţaţi la secretomanie şi să deschideţi aceste informaţii către societate. E ofensator să vă ascundeţi după clauze de confidenţialitate când vorbim despre bani publici. Pe lângă reducerea subvenţiilor, cerem criterii clare pentru alocarea banilor şi o fundamentare reală a nevoilor la alocările anuale din buget. Trebuie să ştim cine beneficiază de aceşti bani, cu cine se fac contractele pentru presă şi propagandă, având în vedere impactul semnificativ al acestora la adresa societăţii. Trebuie impuse plafoane pentru unele capitole de cheltuieli, precum cel legat de presă şi propagandă, iar publicitatea politică trebuie marcată ca atare", se mai arată în scrisoarea deschisă.

Mai mult, aminteşte Expert Forum, noul Regulament European 2024/900, intrat în vigoare în luna octombrie, obligă politicienii la transparenţă privind publicitatea politică.

"În schimb, observăm că prin rectificarea bugetară se alocă încă 169 de milioane pentru rambursările de la alegerile prezidenţiale. Sistemul de rambursare a devenit unul prea generos, iar cei mai mulţi actori politici trăiesc pe bani de la stat - acest sistem trebuie regândit. Deşi partidele au înregistrat finanţări private substanţiale în 2024 şi 2025, aproape toţi aceşti bani au fost rambursaţi de la buget. Nici regulile de rambursare nu sunt foarte clare - de exemplu, legea nu detaliază în ce condiţii se returnează banii de la competitori către persoane şi firme sau dacă şi donaţiile ar trebui rambursate. Care mai este atunci susţinerea autentică a partidelor din partea societăţii, dacă în esenţă niciun privat nu-şi mai mizează propriile resurse pentru a susţine un competitor sau altul? Nu în ultimul rând, rambursarea acestor fonduri, fără un mecanism solid, eficient şi asumat de verificare a originii fondurilor de către instituţiile relevante, poate genera vulnerabilităţi serioase pentru integritate, prin finanţarea politicii din surse care nu sunt transparente sau legale, respectiv returnarea de fonduri din bugetul public. Am arătat în cel mai recent report EFOR că există semne de întrebare cu privire la finanţarea politicii în 2024, iar de mai mulţi ani am indicat asupra nevoii unor controale mult mai solide cu privire la acest subiect. Cerem mecanisme clare pentru oprirea unor astfel de posibile abuzuri", explică documentul.

Reprezentanţii Expert Forum mai susţin că, odată încheiată lunga perioadă electorală 2024-2025, Parlamentul ar trebui să corecteze şi să consolideze legislaţia privind finanţarea partidelor politice şi a campaniilor electorale.

