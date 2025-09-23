Ambasadorul Rep. Moldova la București, despre alegeri: „Rusia a cheltuit acum peste 300 de mil. de euro ca să manipuleze”

În săptămâna alegerilor legislative de pe este Prut, ambasadorul Republicii Moldova la București, Victor Chirilă, a vorbit, printre altele, despre influența Rusiei asupra celui mai important scrutin al țării.

Pe 28 septembrie, cetățenii Repubilcii Moldova sunt chemați la urne pentru a stabili traiectoria țării, prin alegerile parlamentare.

Președinta Maia Sandu a transmis recent că influența rusă lucrează neîncetat în preajma alegerilor peste Prut și a subliniat că „Rusia nu acționează singură. Kremlinul are complici în Moldova”.

Despre importanța votului a vorbit și ambasadorul Republicii Moldova la București, Victor Chirilă.

„Vom vedea acest lucru duminică, pe data de 28 septembrie, când cetățenii noștri vor ieși la vot. Dar sunt sigur că ei înțeleg miza acestor alegeri, înțeleg riscurile acestor alegeri, înțeleg de asemenea presiunile la care sunt ei supuși. Aceste alegeri vor decide soarta noastră, la propriu, a fiecărui cetățean din Republica Moldova. Aceste alegeri nu sunt doar despre integrarea europeană, sunt despre viitorul Republicii Moldova ca stat liber, este vorba despre libertatea noastră, este vorba despre soarta generațiilor tinere”, a declarat Victor Chirilă, la TVR Info.

Victor Chirilă: „Noi lecția am învățat-o în toamna anului trecut”

El a mai precizat și câți bani ar fi investit Rusia pentru a influența alegerile prezidențiale de peste Prut, dar și cu cât a ridicat miza pentru acest scrutin legislativ din Republica Moldova.

„Presiunile au fost foarte mari și atunci, acum vorbim de presiuni și mai mari. Dacă printr-un referendum și alegerile prezidențiale, Rusia a cheltuit aproape 50 de milioane de euro ca să corupă alegătorii, să organizeze destabilizări în Republica Moldova, să manipuleze, să promoveze minciuni, știri false în Republica Moldova, acum vorbim de peste 300 de milioane de euro, ajunși în Republica Moldova pe diferite căi. De asemenea, vedem că Federația Rusă, prin grupul criminal Şor, a instruit sute de cetățeni din Republica Moldova ca să corupă cetățenii, să manipuleze cetățenii, să dezinformeze cetățenii și, de asemenea, astăzi am văzut, am auzit, că Federația Rusă a instruit sute de cetățeni din Republica Moldova, și nu doar din Republica Moldova, ca să provoace destabilizări în contextul alegerilor din 28 septembrie”, a mai spus ambasadorul moldovean.

De asemenea, Victor Chirilă atrage atenția că cetățenii trebuie să fie atenți la manipulare. El a comparat situația cu alegerile prezidențiale din România și spune că oamenii pot învăța să „aleagă grâul de neghină” și să identifice știrile false.

Victor Chirilă: „Dar noi lecția am învățat-o în toamna anului trecut, în contextul referendumului și al alegerilor prezidențiale din Republica Moldova. Și am continuat să ne pregătim. Rusia și acel ONG "Evrasia", controlat și condus de grupul Şor, au reluat pregătirile pentru alegerile parlamentare din Republica Moldova imediat după consumarea alegerilor prezidențiale din anul trecut”.

„Instituțiile care sunt responsabile de menținerea ordinii publice și de asigurarea securității Republicii Moldova şi-au însușit lecția, şi aceste percheziții, razii pe care le organizează, deconspirarea unor instructori sau a unor persoane care au rolul de a monetiza, de exemplu, criptovaluta trimisă de Federația Rusă în Republica Moldova, demonstrează că ele își fac datoria”, a adăugat diplomatul.

„Încercăm să ajungem nu doar prin intermediul canalelor de televiziune, al radioului, dar și prin intermediul internetului, al platformelor online, și suntem destul de prezenți și în acest mediu. Evident că contăm foarte mult și pe cetățenii educați, partea intelectuală a societății, să promoveze aceste mesaje, să explice. Dar, repet, avem o societate foarte educată în Republica Moldova. Am trecut prin diferite cumpene în ultimii patru ani și am demonstrat că știm să ne informăm din diferite surse. Și sunt sigur că și de această dată cetățenii vor fi la nivelul riscurilor la care suntem supuși noi”, a mai spus Chirilă.

Mesaj pentru diaspora

Eu sper că va avea impactul potrivit pentru cetățeni, un fel de duș rece pentru cetățenii Republicii Moldova, ca să înțeleagă la ce riscuri suntem expuși de o putere externă care vrea să ne fure viitorul, să ne fure Republica Moldova - țara, casa - și, de asemenea, să devenim nişte pioni în planurile sale regionale.

Ambasadorul Rep. Moldova la București a transmis și un mesaj pentru diaspora moldoveană: „Mesajul meu, ca și al președintei, doamna Maia Sandu, este să se mobilizeze și să iasă în număr și mai mare la alegerile parlamentare din 28 septembrie. Încă o dată, votul diasporei va fi, cred eu, crucial, decisiv, pentru aceste alegeri. La alegerile prezidențiale din anul trecut au participat peste 300.000 de cetățeni, practic, dacă vor participa și de această dată 300.000 de cetățeni, deci, practic, mai mult de 15 voturi, mai mult de 15 locuri din viitorul parlament al Republicii Moldova vor fi decise de diaspora”.

„Constatăm că și diaspora este supusă acelorași practici de manipulare, de corupere, așa, poliția noastră deja, împreună cu instituțiile din mai multe state, a depistat că se încearcă coruperea cetățenilor noștri, alegătorilor noștri și din România, și din Franța, și din Germania, din Marea Britanie, Italia, un vot se ridică până la 100 de euro, dar eu sper că cetățenii noștri din diaspora nu se vor lăsa cumpărați de aceste rețele, pentru că în cele din urmă vom plăti foarte scump pentru astfel de practici”, a adăugat Chirilă.

Despre influența bisericii asupra alegerilor din Republica Moldova

Mai mult, diplomatul a vorbit și despre despre influența bisericii în electoratul din Republica Moldova.

„O parte din biserică, nu aș învinui, acuza toată biserică, dar da, în interiorul bisericii ortodoxe din Mitropolia Moldovei, care se află sub jurisdicția Patriarhiei de la Moscova, sunt preoți care promovează narative rusești, narative anti-europene, narative anti-Maia Sandu, s-a demonstrat, sunt, circulă mai multe materiale video pe online cu preoți care în timpul slujbelor religioase găsesc timp să denigreze Uniunea Europeană, să denigreze anumite politici pro-europene ale statului, să denigreze și politicieni pro-europeni, să se pronunțe împotriva diferitor politici ale Uniunii Europene, pe care le promovează în Republica Moldova. Deci, toate aceste lucruri sunt documentate, dar, repet, sunt și preoți care, inclusiv în Mitropolia Moldovei sunt preoți, o bună parte din preoți susțin stabilitatea, pacea în Republica Moldova și nu se lasă manipulați de astfel de tehnici”.

