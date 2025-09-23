Alegeri în R. Moldova. Unde pot vota moldovenii din România. Lista celor 23 de secții deschise

Cetățenii din diasporă sunt încurajați să participe la alegerile parlamentare din Republica Moldova, care vor avea loc pe 28 septembrie 2025.

Votul poate fi exprimat la orice secție de votare deschisă în străinătate, indiferent de statutul de rezidență, prezentând unul dintre documentele valabile: cartea de identitate, buletinul de identitate provizoriu sau pașaportul, chiar și dacă este expirat.

Secțiile de vot vor fi deschise între orele 07:00 și 21:00, ora locală, pentru a facilita accesul tuturor cetățenilor. Pentru informații suplimentare și actualizări privind secțiile de vot și procedurile, cetățenii sunt sfătuiți să consulte paginile oficiale ale misiunilor diplomatice și oficiilor consulare ale Republicii Moldova.

Secțiile din România, deschise pentru votul alegerilor parlamentare din R. Moldova

· Bucureşti* 1 Aleea Alexandru 40

· Bucureşti* 2 Strada Ermil Pangrati 12 București

· Bucureşti 3 Strada Stavropoleos 6 București

· Bucureşti 4 Strada Eugeniu Carada 1 București

· Bucureşti 5 Şoseaua Pavel D. Kiseleff 3

· Iași 1 Strada Vasile Conta nr. 30 Iași

· Iași 2 Bulevardul Profesor Dimitrie Mangeron 73 Iași

· Iași 3 Bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt 64 Iași

· Bacău Calea Mărășești 157 Bacău

· Baia Mare Bulevardul Unirii 16 Baia Mare

· Brașov 1 Strada Memorandului 39 Brașov

· Brașov 2 Bulevardul Eroilor 7 Brașov

· Cluj-Napoca 1 Piața Lucian Blaga 1-3

· Cluj-Napoca 2 Piața Lucian Blaga 1-3

· Constanța Bulevardul Mamaia 124

· Craiova Strada Alexandru Ioan Cuza 13

· Galați Strada Domnească 47

· Oradea Calea Armatei Române 1F

· Sibiu Strada Zaharia Boiu 1

· Suceava Strada Universității 13

· Timișoara 1 Strada Cluj 12

· Timișoara 2 Aleea Studenților 2

· Târgu Mureș Strada Köteles Sámuel 6

Cu asterisc* sunt indicate localitățile unde RM are misiune diplomatică, oficiu consular/onorific.

