Alegeri în R. Moldova. Unde pot vota moldovenii din România. Lista celor 23 de secții deschise

Stiri actuale
23-09-2025 | 10:07
alegeri parlamentare R. Moldova
Shutterstock

Cetățenii din diasporă sunt încurajați să participe la alegerile parlamentare din Republica Moldova, care vor avea loc pe 28 septembrie 2025.

autor
Sabrina Saghin

Votul poate fi exprimat la orice secție de votare deschisă în străinătate, indiferent de statutul de rezidență, prezentând unul dintre documentele valabile: cartea de identitate, buletinul de identitate provizoriu sau pașaportul, chiar și dacă este expirat.

Secțiile de vot vor fi deschise între orele 07:00 și 21:00, ora locală, pentru a facilita accesul tuturor cetățenilor. Pentru informații suplimentare și actualizări privind secțiile de vot și procedurile, cetățenii sunt sfătuiți să consulte paginile oficiale ale misiunilor diplomatice și oficiilor consulare ale Republicii Moldova.

Secțiile din România, deschise pentru votul alegerilor parlamentare din R. Moldova

· Bucureşti* 1 Aleea Alexandru 40

Citește și
chisinau bbc
Bani de la Moscova și propagandă pentru a manipula scrutinul din R. Moldova. Cum s-a infiltrat un reporter BBC în „rețea”

· Bucureşti* 2 Strada Ermil Pangrati 12 București

· Bucureşti 3 Strada Stavropoleos 6 București

· Bucureşti 4 Strada Eugeniu Carada 1 București

· Bucureşti 5 Şoseaua Pavel D. Kiseleff 3

· Iași 1 Strada Vasile Conta nr. 30 Iași

· Iași 2 Bulevardul Profesor Dimitrie Mangeron 73 Iași

· Iași 3 Bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt 64 Iași

· Bacău Calea Mărășești 157 Bacău

· Baia Mare Bulevardul Unirii 16 Baia Mare

· Brașov 1 Strada Memorandului 39 Brașov

· Brașov 2 Bulevardul Eroilor 7 Brașov

· Cluj-Napoca 1 Piața Lucian Blaga 1-3

· Cluj-Napoca 2 Piața Lucian Blaga 1-3

· Constanța Bulevardul Mamaia 124

· Craiova Strada Alexandru Ioan Cuza 13

· Galați Strada Domnească 47

· Oradea Calea Armatei Române 1F

· Sibiu Strada Zaharia Boiu 1

· Suceava Strada Universității 13

· Timișoara 1 Strada Cluj 12

· Timișoara 2 Aleea Studenților 2

· Târgu Mureș Strada Köteles Sámuel 6

Cu asterisc* sunt indicate localitățile unde RM are misiune diplomatică, oficiu consular/onorific.

Sursa: Ministerul Afacerilor Externe ale Republicii Moldova

Etichete: Republica Moldova, Alegeri Moldova 2025,

Dată publicare: 23-09-2025 09:01

Articol recomandat de sport.ro
A apărut la gala Balonul de Aur 2025 și a întors toate privirile
A apărut la gala Balonul de Aur 2025 și a întors toate privirile
Citește și...
Adrian Zuckerman, întrebat dacă Republica Moldova va rezista atacurilor hibride ale Rusiei: Eu sper că da
Stiri Politice
Adrian Zuckerman, întrebat dacă Republica Moldova va rezista atacurilor hibride ale Rusiei: Eu sper că da

Fostul ambasador SUA la București, Adrian Zuckerman, speră ca Republica Moldova să reziste atacurilor hibride lansate de Rusia înaintea alegerilor parlamentare, subliniind nevoia de sprijin din partea statelor democratice.

 

Bani de la Moscova și propagandă pentru a manipula scrutinul din R. Moldova. Cum s-a infiltrat un reporter BBC în „rețea”
Stiri externe
Bani de la Moscova și propagandă pentru a manipula scrutinul din R. Moldova. Cum s-a infiltrat un reporter BBC în „rețea”

Tensiunea din Republica Moldova crește de la o zi la alta. Procurorii de la peste 250 de adrese, inclusiv în patru penitenciare, sunt vizați într-un dosar penal privind pregătirea unei destabilizări în masă, coordonate din Rusia.

Diaspora, „cal troian” al Kremlinului în alegerile din R. Moldova. Planul secret al lui Vladimir Putin - Bloomberg
Stiri externe
Diaspora, „cal troian” al Kremlinului în alegerile din R. Moldova. Planul secret al lui Vladimir Putin - Bloomberg

Rusia vrea să influențeze rezultatul alegerilor din Republica Moldova prin recrutarea alegătorilor moldoveni din diaspora, organizarea de proteste și o campanie de dezinformare.

Recomandări
Nicușor Dan, întâlnire cu liderii partidelor aflate la guvernare, înainte de ședința coaliției. Posibilele teme de discuție
Stiri Politice
Nicușor Dan, întâlnire cu liderii partidelor aflate la guvernare, înainte de ședința coaliției. Posibilele teme de discuție

Nicuşor Dan se întâlnește marți cu liderii coaliţiei. Pe agenda discuţiilor ar putea fi plafonarea preţurilor la produsele de bază şi decizia Curţii Constituţionale cu privire la legile din al doilea pachet de măsuri de reducere a deficitului.

Un lot din A7 nu poate fi deschis din cauza unor suduri greșite. Investiții de milioane de lei sunt nefolosite în România
Stiri actuale
Un lot din A7 nu poate fi deschis din cauza unor suduri greșite. Investiții de milioane de lei sunt nefolosite în România

În România, investiții de milioane de lei sunt nefolosite, blocate de greșeli sau de birocrație. Un lot al autostrăzii Moldovei nu poate fi deschis din cauza unor suduri executate greșit la un pod.

Franța a recunoscut oficial existența statului Palestina. Macron: „A sosit momentul”. Casa Albă critică decizia
Stiri externe
Franța a recunoscut oficial existența statului Palestina. Macron: „A sosit momentul”. Casa Albă critică decizia

Franța recunoaște oficial existența statului Palestina. Anunțul a fost făcut, luni seară, de președintele Emmanuel Macron de la tribuna Organizației Națiunilor Unite.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 19.00 - 22 Septembrie 2025

45:34

Alt Text!
La Măruță
22 Septembrie 2025

01:29:53

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
22 Septembrie 2025

01:44:15

Alt Text!
Doctor de bine
Dr. Ionuț Leahu - Ediția 4: Problemele stomatologice pot și trebuie să fie rezolvate și în cazul pacienților cronici

23:06

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28