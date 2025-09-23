Rusia susține că NATO se pregătește să ocupe Rep. Moldova: „Masează trupe la granița României”

În săptămâna alegerilor parlamentare peste Prut, Serviciul de Informații Externe al Rusiei (SVR) susține că state europene pregătesc o intervenție militară în Republica Moldova și că NATO își concentrează trupe la granița româno-moldoveană.

Serviciul de Informații Externe al Rusiei susține că liderii europeni vor să trimită trupe NATO și chiar să ocupe teritoriul Republicii Moldova, informează RIA Novosti, unul dintre principalele canale de propagandă ale Kremlinului.

Mai mult, biroul de presă al SVR notează că Alianța pregătește o „debarcare” a trupelor sale în regiunea ucraineană Odesa pentru a „intimida” Transnistria.

Potrivit SVR, Bruxelles-ul va încerca să „ocupe” Republica Moldova în urma alegerilor parlamentare, care vor debuta vineri, 26 septembrie.

„Oficialii europeni se tem că falsificarea grosolană a rezultatelor alegerilor pregătită de Bruxelles și Chișinău va forța cetățenii moldoveni disperați să iasă în stradă pentru a-și apăra drepturile. Apoi, la cererea președintei Maia Sandu, forțele armate ale statelor europene vor trebui să-i oblige pe moldoveni să accepte o dictatură sub masca democrației”europene”, susține SVR.

„Se remarcă faptul că, potrivit SVR, în prezent are loc o concentrare de unități ale forțelor armate ale țărilor NATO în România, în apropierea granițelor cu Moldova”, a titrat presa rusă.

Percheziții de amploare în Republica Moldova

În urmă cu o zi, forțele de securitate din Republica Moldova au făcut luni peste 250 de percheziții într-un dosar privind pregătirea de tulburări și acțiuni destabilizatoare coordonate de Rusia, înaintea alegerilor legislative programate pentru duminică.

Un număr de 74 de persoane, instruite în Serbia pentru a provoca dezordini în masă în contextul alegerilor parlamentare de duminică, au fost reţinute, relatează Newsmaker.md.

Peste o sută de persoane au fost vizate de aceste percheziţii, a menţionat poliţia într-un comunicat, fără detalii despre afilierea politică a acestor persoane, relatează agenţiile Reuters şi EFE, citate de Agerpres.

Oamenii legii susţin că în spatele operaţiunii s-ar afla serviciile speciale ruse, iar cei vizaţi au legături atât cu partide politice din Republica Moldova, cât şi cu grupări criminale.

Procurorul-şef al PCCOCS, Victor Furtună, a declarat că investigaţiile privind pregătirea dezordinilor în masă au început încă din iulie 2025.

În acest timp, a fost documentată activitatea unui grup de persoane care mergeau sistematic în Serbia pentru a participa la instruiri destinate destabilizării situaţiei din ţară.

Antrenamentele includeau, printre altele, mânuirea armelor de foc şi a echipamentelor speciale. Participanţii primeau, în schimb, circa 400 de euro.

Unii au fost convinşi să participe sub pretextul unui pelerinaj, dar odată ajunşi acolo au fost atraşi în pregătiri pentru provocarea dezordinilor. Ei au fost antrenaţi, inclusiv, cum să reacţioneze în cazul în care sunt prinşi de oamenii legii şi devin subiecţii unor anchete, a precizat Cernăuţeanu.

Autoritățile vorbesc despre acțiuni coordonate din Rusia

Acţiunea s-a desfăşurat în cadrul unui dosar penal pentru "pregătirea de tulburări masive şi acţiuni destabilizatoare, coordonate din Federaţia Rusă de către elemente criminale", percheziţiile având, de asemenea, loc în centre de detenţie şi închisori, se arată în acelaşi comunicat.

De partea sa, opoziţia afirmă că acţiunile forţelor de securitate au vizat politicieni critici la adresa guvernului preşedintei pro-europene Maia Sandu. Autorităţile urmăresc intimidarea şi reducere la tăcere a criticilor pentru a asigura victoria formaţiunii de guvernământ Partidul Acţiune şi Solidaritate (PAS), a afirmat fostul preşedinte socialist Igor Dodon.

"Maia Sandu şi PAS caută scuze pentru anularea alegerilor întrucât ştiu că vor obţine un rezultat slab pe 28 septembrie", a scris Dodon pe reţeaua socială Telegram. Prin urmare, "regimul criminal PAS încearcă să ne intimideze, să le provoace oamenilor teamă şi să ne reducă la tăcere", crede fostul preşedinte pro-rus.

Acuzații privind manipularea votului din diaspora

El a acuzat autorităţile că pregătesc manipularea votului, mai ales la secţiile din străinătate, unde diaspora ar putea din nou să încline balanţa rezultatului, la fel cum s-a întâmplat anul trecut la alegerile prezidenţiale, câştigate de Maia Sandu datorită voturilor din diaspora europeană.

În acest scop, a remarcat Dodon, în Rusia au fost organizate numai două secţii de votare, faţă de circa 300 de secţii în Occident, la fel cum s-a procedat şi la alegerile prezidenţiale.

Preşedinta Maia Sandu, care a descris scrutinul de duminică drept cel mai important din istoria ţării, spune că Rusia urmăreşte să influenţeze rezultatul pentru a readuce Republica Moldova în sfera sa de influenţă.

Deşi cotată în sondaje cu puţin peste 20% din intenţiile de vot, formaţiunea PAS are totuşi şanse să formeze o coaliţie de guvernare.

