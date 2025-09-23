Rusia susține că NATO se pregătește să ocupe Rep. Moldova: „Masează trupe la granița României”

Stiri externe
23-09-2025 | 11:56
soldati nato, trupe nato
Getty

În săptămâna alegerilor parlamentare peste Prut, Serviciul de Informații Externe al Rusiei (SVR) susține că state europene pregătesc o intervenție militară în Republica Moldova și că NATO își concentrează trupe la granița româno-moldoveană.

autor
Alexandru Toader

Serviciul de Informații Externe al Rusiei susține că liderii europeni vor să trimită trupe NATO și chiar să ocupe teritoriul Republicii Moldova, informează RIA Novosti, unul dintre principalele canale de propagandă ale Kremlinului.

Mai mult, biroul de presă al SVR notează că Alianța pregătește o „debarcare” a trupelor sale în regiunea ucraineană Odesa pentru a „intimida” Transnistria.

Potrivit SVR, Bruxelles-ul va încerca să „ocupe” Republica Moldova în urma alegerilor parlamentare, care vor debuta vineri, 26 septembrie.

„Oficialii europeni se tem că falsificarea grosolană a rezultatelor alegerilor pregătită de Bruxelles și Chișinău va forța cetățenii moldoveni disperați să iasă în stradă pentru a-și apăra drepturile. Apoi, la cererea președintei Maia Sandu, forțele armate ale statelor europene vor trebui să-i oblige pe moldoveni să accepte o dictatură sub masca democrației”europene”, susține SVR.

Citește și
Dmitry Polyanskiy
Rusia a răspuns în fața ONU acuzațiilor de violare a spațiului aerian estonian. Cine este vinovatul în opinia Moscovei

„Se remarcă faptul că, potrivit SVR, în prezent are loc o concentrare de unități ale forțelor armate ale țărilor NATO în România, în apropierea granițelor cu Moldova”, a titrat presa rusă.

Percheziții de amploare în Republica Moldova

În urmă cu o zi, forțele de securitate din Republica Moldova au făcut luni peste 250 de percheziții într-un dosar privind pregătirea de tulburări și acțiuni destabilizatoare coordonate de Rusia, înaintea alegerilor legislative programate pentru duminică.

Un număr de 74 de persoane, instruite în Serbia pentru a provoca dezordini în masă în contextul alegerilor parlamentare de duminică, au fost reţinute, relatează Newsmaker.md.

Peste o sută de persoane au fost vizate de aceste percheziţii, a menţionat poliţia într-un comunicat, fără detalii despre afilierea politică a acestor persoane, relatează agenţiile Reuters şi EFE, citate de Agerpres.

Oamenii legii susţin că în spatele operaţiunii s-ar afla serviciile speciale ruse, iar cei vizaţi au legături atât cu partide politice din Republica Moldova, cât şi cu grupări criminale.

Procurorul-şef al PCCOCS, Victor Furtună, a declarat că investigaţiile privind pregătirea dezordinilor în masă au început încă din iulie 2025.

În acest timp, a fost documentată activitatea unui grup de persoane care mergeau sistematic în Serbia pentru a participa la instruiri destinate destabilizării situaţiei din ţară.

Antrenamentele includeau, printre altele, mânuirea armelor de foc şi a echipamentelor speciale. Participanţii primeau, în schimb, circa 400 de euro.

Unii au fost convinşi să participe sub pretextul unui pelerinaj, dar odată ajunşi acolo au fost atraşi în pregătiri pentru provocarea dezordinilor. Ei au fost antrenaţi, inclusiv, cum să reacţioneze în cazul în care sunt prinşi de oamenii legii şi devin subiecţii unor anchete, a precizat Cernăuţeanu.

Autoritățile vorbesc despre acțiuni coordonate din Rusia

Acţiunea s-a desfăşurat în cadrul unui dosar penal pentru "pregătirea de tulburări masive şi acţiuni destabilizatoare, coordonate din Federaţia Rusă de către elemente criminale", percheziţiile având, de asemenea, loc în centre de detenţie şi închisori, se arată în acelaşi comunicat.

De partea sa, opoziţia afirmă că acţiunile forţelor de securitate au vizat politicieni critici la adresa guvernului preşedintei pro-europene Maia Sandu. Autorităţile urmăresc intimidarea şi reducere la tăcere a criticilor pentru a asigura victoria formaţiunii de guvernământ Partidul Acţiune şi Solidaritate (PAS), a afirmat fostul preşedinte socialist Igor Dodon.

"Maia Sandu şi PAS caută scuze pentru anularea alegerilor întrucât ştiu că vor obţine un rezultat slab pe 28 septembrie", a scris Dodon pe reţeaua socială Telegram. Prin urmare, "regimul criminal PAS încearcă să ne intimideze, să le provoace oamenilor teamă şi să ne reducă la tăcere", crede fostul preşedinte pro-rus.

Acuzații privind manipularea votului din diaspora

El a acuzat autorităţile că pregătesc manipularea votului, mai ales la secţiile din străinătate, unde diaspora ar putea din nou să încline balanţa rezultatului, la fel cum s-a întâmplat anul trecut la alegerile prezidenţiale, câştigate de Maia Sandu datorită voturilor din diaspora europeană.

În acest scop, a remarcat Dodon, în Rusia au fost organizate numai două secţii de votare, faţă de circa 300 de secţii în Occident, la fel cum s-a procedat şi la alegerile prezidenţiale.

Preşedinta Maia Sandu, care a descris scrutinul de duminică drept cel mai important din istoria ţării, spune că Rusia urmăreşte să influenţeze rezultatul pentru a readuce Republica Moldova în sfera sa de influenţă.

Deşi cotată în sondaje cu puţin peste 20% din intenţiile de vot, formaţiunea PAS are totuşi şanse să formeze o coaliţie de guvernare.

Sursa: RIA Novosti, Agerpres

Etichete: Rusia, NATO, romania, Republica Moldova,

Dată publicare: 23-09-2025 11:56

Articol recomandat de sport.ro
A apărut la gala Balonul de Aur 2025 și a întors toate privirile
A apărut la gala Balonul de Aur 2025 și a întors toate privirile
Citește și...
Polonia către Rusia: „Să nu vă plângeți dacă avioanele voastre sunt doborâte în spațiul aerian al NATO. Ați fost avertizați”
Stiri externe
Polonia către Rusia: „Să nu vă plângeți dacă avioanele voastre sunt doborâte în spațiul aerian al NATO. Ați fost avertizați”

Rusia nu ar trebui să se plângă la Națiunile Unite dacă rachetele sau avioanele sale sunt doborâte după ce au intrat în spațiul aerian al NATO, a avertizat, luni, ministrul polonez de Externe, Radoslaw Sikorski.

Rusia a răspuns în fața ONU acuzațiilor de violare a spațiului aerian estonian. Cine este vinovatul în opinia Moscovei
Stiri externe
Rusia a răspuns în fața ONU acuzațiilor de violare a spațiului aerian estonian. Cine este vinovatul în opinia Moscovei

Statele Unite au cerut Moscovei să pună capăt acțiunilor periculoase, după ce Rusia a încălcat, în ultimele două săptămâni, spațiile aeriene ale României, Poloniei și Estoniei.

Adrian Zuckerman, întrebat dacă Republica Moldova va rezista atacurilor hibride ale Rusiei: Eu sper că da
Stiri Politice
Adrian Zuckerman, întrebat dacă Republica Moldova va rezista atacurilor hibride ale Rusiei: Eu sper că da

Fostul ambasador SUA la București, Adrian Zuckerman, speră ca Republica Moldova să reziste atacurilor hibride lansate de Rusia înaintea alegerilor parlamentare, subliniind nevoia de sprijin din partea statelor democratice.

 

Recomandări
Doi români, arestați pentru spionaj în Grecia. Au fotografiat o bază navală de lângă Atena
Stiri externe
Doi români, arestați pentru spionaj în Grecia. Au fotografiat o bază navală de lângă Atena

Doi cetățeni români au fost arestați, luni, în Grecia, după ce în telefoanele lor mobile au fost găsite fotografii ale bazei navale din Salamis, de lângă capitala elenă.

Nicușor Dan, întâlnire cu liderii partidelor aflate la guvernare, înainte de ședința coaliției. Posibilele teme de discuție
Stiri Politice
Nicușor Dan, întâlnire cu liderii partidelor aflate la guvernare, înainte de ședința coaliției. Posibilele teme de discuție

Nicuşor Dan se întâlnește marți cu liderii coaliţiei. Pe agenda discuţiilor ar putea fi plafonarea preţurilor la produsele de bază şi decizia Curţii Constituţionale cu privire la legile din al doilea pachet de măsuri de reducere a deficitului.

Alegeri în R. Moldova. Unde pot vota moldovenii din România. Lista celor 23 de secții deschise
Stiri actuale
Alegeri în R. Moldova. Unde pot vota moldovenii din România. Lista celor 23 de secții deschise

Cetățenii din diasporă sunt încurajați să participe la alegerile parlamentare din Republica Moldova, care vor avea loc pe 28 septembrie 2025.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 06.00 - 23 Septembrie 2025

03:13:04

Alt Text!
La Măruță
22 Septembrie 2025

01:29:53

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
22 Septembrie 2025

01:44:15

Alt Text!
Doctor de bine
Dr. Ionuț Leahu - Ediția 4: Problemele stomatologice pot și trebuie să fie rezolvate și în cazul pacienților cronici

23:06

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28