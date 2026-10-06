Spre deosebire de alegerile parlamentare organizate la termen, scrutinul anticipat are loc înainte de data la care ar fi trebuit să se încheie mandatul Parlamentului.

România traversează una dintre cele mai lungi crize politice din ultimii ani. Guvernul condus de Ilie Bolojan a fost demis pe 5 mai 2026, iar de atunci țara nu are un Executiv cu puteri depline. După mai multe încercări eșuate de formare a unui nou Guvern, în spațiul public a revenit și scenariul alegerilor anticipate.

Alegerile anticipate înseamnă organizarea unor alegeri parlamentare înainte de expirarea mandatului obișnuit al Parlamentului. În România, însă, acestea nu pot fi convocate pur și simplu printr-o decizie politică. Constituția stabilește condiții clare în care Parlamentul poate fi dizolvat, iar apoi pot fi organizate alegeri anticipate.

Ce sunt alegerile anticipate

Alegerile anticipate sunt alegeri parlamentare organizate înainte de expirarea mandatului obișnuit al Parlamentului. Prin acest scrutin, alegătorii sunt chemați la urne pentru a desemna un nou Parlament, înainte de data la care ar fi trebuit să aibă loc alegerile parlamentare la termen.

În sistemele parlamentare, alegerile anticipate pot apărea în contextul unor blocaje politice, atunci când partidele nu reușesc să formeze o majoritate sau când nu poate fi constituit un nou guvern. În funcție de legislația fiecărei țări, procedura poate fi declanșată în urma dizolvării Parlamentului sau în alte situații prevăzute de constituție.

Alegerile anticipate nu trebuie confundate cu alegerile parțiale. În cazul unui scrutin anticipat este ales un nou Parlament în ansamblul său, în timp ce alegerile parțiale urmăresc ocuparea unor mandate devenite vacante în cadrul unei legislaturi aflate deja în funcție.

Când pot fi organizate alegeri anticipate în România

În România, alegerile anticipate pot fi organizate dacă Parlamentul este dizolvat înainte de expirarea mandatului său. Constituția stabilește o procedură strictă pentru acest lucru, prevăzută la articolul 89.

Potrivit Constituției, președintele României poate dizolva Parlamentul numai dacă sunt îndeplinite cumulativ mai multe condiții. Mai exact, Parlamentul trebuie să nu fi acordat votul de încredere pentru formarea Guvernului în termen de 60 de zile de la prima solicitare de învestitură, iar în acest interval trebuie să fi fost respinse cel puțin două solicitări de învestitură.

Înainte de a lua o astfel de decizie, președintele trebuie să îi consulte pe președinții celor două Camere ale Parlamentului și pe liderii grupurilor parlamentare. Constituția precizează că șeful statului „poate” dizolva Parlamentul, ceea ce înseamnă că îndeplinirea condițiilor nu îl obligă să recurgă la această procedură.

Există și câteva limite constituționale. Parlamentul poate fi dizolvat o singură dată într-un an, iar dizolvarea nu este permisă în ultimele șase luni ale mandatului președintelui României. De asemenea, Parlamentul nu poate fi dizolvat în timpul stării de asediu sau al stării de urgență.

După dizolvarea Parlamentului, urmează organizarea alegerilor parlamentare înainte de termen. Articolul 63 din Constituție prevede că alegerile pentru Camera Deputaților și Senat se desfășoară în cel mult trei luni de la expirarea mandatului sau de la dizolvarea Parlamentului.

Cine poate dizolva Parlamentul

În România, alegerile anticipate sunt legate direct de dizolvarea Parlamentului, iar Constituția stabilește condiții stricte în care acest lucru poate avea loc. Procedura este reglementată în principal de articolul 89 din Constituția României.

Potrivit acestui articol, președintele României poate dizolva Parlamentul după consultarea președinților celor două Camere și a liderilor grupurilor parlamentare, dacă Parlamentul nu a acordat votul de încredere pentru formarea Guvernului în termen de 60 de zile de la prima solicitare și dacă au fost respinse cel puțin două solicitări de învestitură.

Constituția prevede, de asemenea, că Parlamentul poate fi dizolvat o singură dată într-un an. Dizolvarea nu este posibilă în ultimele șase luni ale mandatului președintelui României și nici în timpul stării de mobilizare, de război, de asediu sau de urgență.

De ce nu vrea Nicușor Dan alegeri anticipate. Motivul invocat de președinte

Președintele Nicușor Dan se opune organizării alegerilor anticipate, despre care spune că ar menține România într-un blocaj politic și financiar pentru cel puțin cinci luni. Șeful statului susține că, în această perioadă, un Guvern interimar nu ar putea face o rectificare bugetară, ceea ce ar afecta finanțarea unor domenii importante.

Într-o conferință de presă, Nicușor Dan a explicat că organizarea unui scrutin anticipat ar presupune o perioadă lungă până la formarea unui nou Guvern. Potrivit președintelui, România nu își permite să rămână atât timp fără un Executiv cu puteri depline, în condițiile în care funcționează de mai mult timp pe baza împrumuturilor.

„Alegerile anticipate înseamnă cinci luni în care noi nu putem face rectificare”, a afirmat președintele, explicând că un Guvern interimar nu poate adopta o rectificare bugetară. Nicușor Dan a susținut că, în lipsa acesteia, ar putea apărea probleme privind alocarea fondurilor pentru servicii publice, inclusiv pentru sistemul sanitar și serviciile de ambulanță.

Nicușor Dan: Alegerile anticipate ar putea duce din nou la negocieri pentru Guvern

Un alt argument invocat de președinte este incertitudinea privind rezultatul unui eventual scrutin anticipat. Nicușor Dan a arătat că alegerile ar presupune câteva luni de campanie, după care partidele ar putea ajunge din nou în situația de a negocia formarea unui Guvern.

Președintele a susținut că, potrivit sondajelor de opinie la care face referire, alegerile anticipate nu ar schimba semnificativ configurația politică actuală. În acest scenariu, după alegeri, aceleași partide ar trebui să poarte din nou negocieri pentru formarea Executivului.

Nicușor Dan a insistat că decizia trebuie privită prin prisma stabilității financiare și a efectelor pe care o perioadă prelungită de incertitudine le-ar putea avea asupra populației. Șeful statului nu consideră oportun ca România să își asume un asemenea risc pentru a vedea care va fi rezultatul unui nou scrutin.

Ce se întâmplă după dizolvarea Parlamentului

După dizolvarea Parlamentului, mandatul parlamentarilor încetează, iar România intră în procedura pentru organizarea unor noi alegeri parlamentare. Potrivit Constituției, alegerile pentru Camera Deputaților și Senat trebuie organizate în cel mult trei luni de la expirarea mandatului sau de la dizolvarea Parlamentului.

Până la constituirea noului Parlament, instituția nu mai funcționează ca un for legislativ obișnuit. Constituția prevede însă că, până la întrunirea legală a noului Parlament, Guvernul poate emite ordonanțe, în condițiile stabilite de legea de abilitare și cu respectarea limitelor prevăzute de Constituție.

După alegeri, rezultatele sunt validate, iar noul Parlament se întrunește pentru începerea unei noi legislaturi. Ulterior, este reluată procedura de formare a Guvernului. Președintele României desemnează un candidat pentru funcția de prim-ministru, după consultarea partidului care deține majoritatea absolută în Parlament sau, dacă nu există o asemenea majoritate, a partidelor reprezentate în Parlament. Candidatul desemnat trebuie să ceară, în termen de 10 zile, votul de încredere al Parlamentului asupra programului de guvernare și a listei Guvernului.

România, în criză politică

Pe 5 mai 2026 Guvernul condus de Ilie Bolojan a fost demis prin moțiune de cenzură. Moțiunea inițiată de PSD și AUR a fost adoptată cu 281 de voturi „pentru”, iar Executivul a intrat în regim interimar până la formarea unui nou Guvern.

Au urmat mai multe încercări de formare a unui nou Executiv. Președintele Nicușor Dan a făcut mai multe desemnări pentru funcția de premier, însă Parlamentul nu a reușit să învestească un Guvern cu puteri depline. Prima nominalizare, Eugen Tomac, și-a depus mandatul după ce nu a reușit să formeze o majoritate, iar ulterior Guvernul propus de liberalul Adrian Veștea a fost respins de Parlament pe 22 iunie.

Un nou moment important a avut loc pe 30 septembrie 2026, când Parlamentul a respins și Guvernul propus de Siegfried Mureșan. Cabinetul a primit 182 de voturi favorabile, față de cele 233 necesare pentru învestitură. Era a treia nominalizare făcută de președintele Nicușor Dan și a doua propunere de Guvern respinsă de Parlament.

Respingerea Guvernului Mureșan a readus în discuție posibilitatea alegerilor anticipate. După acest eșec erau îndeplinite condițiile minimale prevăzute de Constituție pentru ca președintele să poată dizolva Parlamentul, respectiv respingerea a cel puțin două solicitări de învestitură în termenul constituțional. Totuși, dizolvarea Parlamentului nu este automată, iar președintele are posibilitatea, nu obligația, de a recurge la această procedură.

Pe 5 octombrie, Nicușor Dan a avut o nouă rundă de consultări cu partidele parlamentare pentru desemnarea unui premier. În acest context, scenariul alegerilor anticipate a continuat să fie discutat, însă președintele a susținut în repetate rânduri că nu consideră scrutinul anticipat o soluție pentru actualul blocaj.

Când au avut loc ultimele alegeri parlamentare în România și când sunt organizate următoarele

Actualul Parlament al României este cel ales în urma alegerilor parlamentare din 1 decembrie 2024. Este vorba despre legislatura 2024-prezent, iar Camera Deputaților și Senatul funcționează în baza rezultatelor acelui scrutin.

Mandatele deputaților și senatorilor sunt, potrivit Constituției, de patru ani. Prin urmare, în mod normal, actuala legislatură ar urma să se încheie în 2028, când ar trebui organizate noi alegeri parlamentare.

România nu a mai organizat alegeri parlamentare anticipate după 1989.