Proiectul stabilește cum ar urma să fie organizat scrutinul dacă se ajunge la dizolvarea Parlamentului. Noile reguli trebuie însă adoptate înainte de încetarea mandatului actualului Legislativ.

Constituția stabilește că alegerile parlamentare trebuie organizate în cel mult 3 luni de la dizolvarea Parlamentului. Potrivit Autorității Electorale Permanente, actuala legislație electorală nu este însă adaptată unui scrutin pregătit într-un interval atât de scurt.

Adrian Țuțuianu, președintele AEP: „Legea 208/2015 a fost gândită pentru alegeri care au loc la termen”.

AEP propune reducerea calendarului electoral de la 90 la 75 de zile. Campania electorală ar rămâne însă de 30 de zile, iar termenele pentru depunerea candidaturilor nu s-ar modifica.

În schimb, numărul minim de susținători necesar pentru depunerea candidaturilor ar fi redus la jumătate. AEP susține că astfel și partidele cu structuri mai mici ar avea timp să intre în cursa electorală.

Calendarul scurt pune presiune mai ales pe organizarea votului în străinătate. Pentru votul prin corespondență, înscrierile s-ar încheia cu 45 de zile înaintea scrutinului.

Adrian Țuțuainu, președintele AEP: „Pentru că timpul e foarte scurt, Ministerul de Externe ar trebui să deschidă, dacă avem în vedere ultimele alegeri, 950 de secții de votare. Dacă nu le deschizi, s-ar putea să fie cetățeni care să spună că le-a fost încălcat dreptul fundamental la vot”.

Președintele poate dizolva Parlamentul dacă sunt respinse cel puțin două solicitări de învestitură

Corespondent ProTV: „Problema nu este doar timpul necesar pentru organizarea alegerilor. Proiectul trebuie adoptat înainte ca Parlamentul să fie dizolvat. După acel moment nu mai pot fi modificate legi organice, iar regulile electorale nu pot fi schimbate prin ordonanță de urgență dacă sunt afectate drepturile electorale”.

Mihnea Novac, profesor de Drept Constituțional, UBB Cluj-Napoca: „În general, modificările legislative în materie electorală care se întâmplă de pe azi pe mâine nu sunt mereu oportune. Sigur, este necesar să reglementăm această chestiune, dar nu trebuie să oferim oportunități politice electorale anumitor facțiuni”.

AEP estimează costul scrutinului la 112–113 milioane de euro. Proiectul va fi pus în transparență săptămâna viitoare.

Președintele poate dizolva Parlamentul după consultarea liderilor acestuia, dacă sunt respinse cel puțin două solicitări de învestitură și niciun Guvern nu primește votul de încredere în termen de 60 de zile.