În cazul în care va fi format un Guvern 100% tehnocrat, PNL ar fi de acord cu această variantă, au mai precizat sursele pentru Știrile PRO TV.

În situația unui Guvern format jumătate din oameni politici și jumătate din tehnocrați, liberalii vor să vadă însă care sunt numele propuse din partea PSD. PNL nu ar vrea ca în noul Executiv să se regăsească aceiași miniștri care au plecat din Guvernul Bolojan.

O altă cerință a liberalilor este menținerea deficitului bugetar, astfel încât acesta să nu crească. De asemenea, PNL vrea continuarea măsurilor fiscale.

Biroul Permanent Național al Partidului Social Democrat se reunește astăzi de la ora 14:00, la sediul central al PSD. Sorin Grindeanu va cere mandat din partea partidului pentru negocierea cu premierul desemnat Luca Niculescu.

În PSD, reacțiile de luni seară, după nominalizare, au fost în mare parte negative, au precizat sursele pentru Știrile PRO TV.

Social-democrații se așteptau ca nominalizarea pentru funcția de premier să vină din partea PSD.

În aceste condiții, este dificil ca PSD să susțină un guvern 100% tehnocrat, au mai precizat sursele.

Dacă nici acest guvern nu va trece, PSD că va susține alegerile anticipate, au mai precizat sursele.

Preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat că el este propunerea social-democraţilor pentru funcţia de prim-ministru.

„PSD, ca principalul partid din Parlamentul României, a solicitat preşedintelui mandatul de prim-ministru. Nominalizarea sunt eu, iar această nominalizare a fost făcută în urmă cu câteva săptămâni. PSD îşi doreşte să fie parte a soluţiei. PSD îşi doreşte să avem rapid un guvern, un guvern care să facă rectificare, să facă bugetul anul acesta”, a spus Grindeanu, după discuţiile de la Palatul Cotroceni.

Președintele Nicușor Dan l-a nominalizat premier pe diplomatul Luca Niculescu pentru a patra oară în încercarea de a forma un nou Executiv, pe fondul unei crize politice care durează de cinci luni.

Niculescu primește misiunea de a forma un nou Guvern și de a găsi în Parlament cele cel puțin 233 de voturi necesare pentru învestire.

Guvernul Bolojan a fost demis prin moţiune de cenzură pe 5 mai.

Cinci luni fără Guvern cu puteri depline

Pe 5 mai, la mai puțin de un an de la învestitură, Cabinetul condus de premierul Ilie Bolojan, susținut de PSD, PNL, USR, UDMR și Grupul parlamentar al minorităților naționale, a fost demis prin moțiune de cenzură. Anterior, social-democrații părăsiseră coaliția de guvernare și inițiaseră moțiunea, adoptată de Parlament cu voturile AUR.

De atunci, au avut loc mai multe încercări de formare a unui nou Guvern.

La un an de la câștigarea mandatului de președinte, Nicușor Dan s-a consultat, pe 18 mai 2026, cu partidele parlamentare pentru desemnarea unui premier. Pe 4 iunie, l-a desemnat pe europarlamentarul Eugen Tomac, care și-a depus mandatul zece zile mai târziu, după ce nu a reușit să formeze o majoritate.

În aceeași zi, șeful statului l-a desemnat premier pe liberalul Adrian Veștea. Pe 22 iunie, Parlamentul a respins Guvernul propus de acesta, cu 189 de voturi „pentru” și 23 „împotrivă”, din 212 voturi valabil exprimate.

A doua zi, Nicușor Dan a convocat o nouă rundă de consultări, însă nu a desemnat un candidat, varianta discutată fiind, potrivit președintelui, formarea unui guvern minoritar.

O nouă rundă de consultări a avut loc pe 17 septembrie, când Nicușor Dan l-a desemnat premier pe liberalul Siegfried Mureșan. Acesta a dus procedura constituțională până la capăt, însă programul de guvernare și lista miniștrilor au fost respinse de Parlament pe 30 septembrie.

Aflat în acea zi într-o vizită oficială în Cehia, Nicușor Dan a anunțat că va convoca o nouă rundă de consultări și că, la final, va desemna un nou candidat la funcția de premier, eliminând varianta alegerilor anticipate, posibilă în prezent din punct de vedere constituțional.