Noua lege a salarizării din sectorul public aduce modificări importante în modul de calcul al veniturilor, limitează sporurile și introduce premii de performanță, însă efectele nu vor fi resimțite în mod egal de toți angajații.

Elena Antoneac, specialist în resurse umane, a explicat, într-un interviu pentru Știrile PRO TV, ce presupune reforma, cum se vor schimba diferențele salariale și ce măsuri ar trebui să adopte angajatorii pentru a atrage și păstra angajații, în special din Generația Z.

România nu are încă adoptată noua Lege a salarizării unitare în sectorul public, după ce termenul-limită asumat prin PNRR (31 august 2026) a fost ratat, pierzând astfel fonduri europene de 770 de milioane de euro.

Cine câștigă și cine pierde din noua grilă

„Cred că principiul e corect: muncă egală, plată egală. Astăzi, doi oameni care fac aceeași muncă pot avea venituri foarte diferite doar din cauza sporurilor sau a instituției în care lucrează. Grila unică și limitarea sporurilor reduc aceste diferențe și fac sistemul mai transparent. Efectul nu va fi însă la fel pentru toți. Potrivit simulărilor, cam jumătate dintre bugetari ar avea creșteri, unele mici. Ceilalți își păstrează venitul prin compensații, deci practic au salariul înghețat o perioadă. Categoriile cu salarii mici, cum sunt asistenții sociali sau profesorii, câștigă. Cele cu venituri mari din sporuri vor simți o stagnare. Echitatea se construiește deci în timp, nu peste noapte”, a declarat Elena Antoneac.

Specialistul în resurse umane atrage atenția că beneficiile reformei vor fi distribuite diferit, angajații cu venituri mici având perspective mai bune de creștere, în timp ce persoanele care beneficiază în prezent de sporuri consistente ar putea resimți o perioadă de stagnare a veniturilor.

„Aici văd și o oportunitate, și un risc. Oportunitatea e că premiile de performanță leagă, în sfârșit, banii de rezultate. Asta poate crește productivitatea, dar doar dacă evaluarea e corectă și nu se transformă în favoritisme. Riscul e la oamenii cu salariul înghețat prin compensații. Dacă ani la rând nu vezi nicio creștere, motivația scade. Cei mai buni pleacă în privat sau în străinătate, mai ales din domenii în care deja lipsește personal, cum ar fi sănătatea sau IT-ul din administrație. Statul va trebui să compenseze prin alte lucruri: stabilitate, formare, flexibilitate, un mediu de lucru mai bun. Altfel, salariul singur nu-i va mai ține”, a declarat expertul.

În opinia Elenei Antoneac, succesul reformei depinde și de modul în care instituțiile publice vor implementa evaluările de performanță, dar și de capacitatea lor de a oferi condiții profesionale atractive, astfel încât să limiteze migrarea specialiștilor către sectorul privat sau către alte țări.

Sfaturi pentru tinerii din Generația Z

„1. Nu căutați jobul perfect de la început. Căutați locul unde învățați cel mai mult în primii 2–3 ani, pentru că experiența și oamenii de la care învățați contează mai mult decât primul salariu.

2. Investiți în competențe, nu doar în diplome. Folosiți bine instrumentele digitale și inteligența artificială, învățați limbi străine, comunicați clar. Pe astea le cer toți angajatorii, în orice domeniu.

3. Construiți-vă o reputație profesională: un profil LinkedIn îngrijit, proiecte concrete pe care le puteți arăta, recomandări. Din ce în ce mai multe companii cer recomandări de la joburile din trecut. Este important să rămâi într-o relație OK cu fiecare dintre foștii angajatori: cum se zice „Lasă loc de bună ziua”. În plus, rețeaua de contacte deschide mai multe uși decât CV-ul.

4. Cereți feedback și acceptați-l. Generația Z e foarte bună la a pune întrebări. Folosiți asta ca să creșteți, nu doar ca să schimbați jobul la primul disconfort.

5. Gândiți-vă la carieră ca la un drum, nu ca la un post. Fiți deschiși la mobilitate, inclusiv internațională, și la schimbări de rol. Stabilitatea pe termen lung vine din adaptabilitate, nu din a sta pe loc”, a precizat specialistul în resurse umane.

Pentru tinerii aflați la început de carieră, specialistul recomandă prioritizarea experienței și a competențelor practice, construirea unei reputații profesionale solide și dezvoltarea capacității de adaptare la schimbările de pe piața muncii.

Cum pot angajatorii să atragă și să păstreze Generația Z

„1. Transparență salarială și reguli clare de promovare, mai ales în companiile mari. Tinerii vor să știe de la început cât câștigă, de ce și ce trebuie să facă să avanseze.

2. Flexibilitate reală: program flexibil, muncă hibridă acolo unde se poate. De menționat însă că atunci când ai tineri în echipă ai nevoie de mentorat cu ei și asta cere prezență fizică la birou atât din partea seniorilor care trebuie să îi ghideze, dar și din partea lor. În primii ani, mai ales juniorii se formează și se formează exclusiv prin și din cultura unei companii.

3. Dezvoltare continuă: mentorat, traininguri, rotație pe proiecte și feedback des, nu doar o evaluare pe an.

4. Sens și valori. Generația Z vrea să știe de ce contează munca ei. Cultura organizațională, responsabilitatea socială și respectul față de oameni chiar cântăresc în alegerea unui job. Mediul de lucru trebuie să fie unul în care respectul să fie la toate nivelurile organizației.

5. Grijă pentru echilibru și sănătate mintală. Un angajator care respectă timpul liber și previne epuizarea își păstrează oamenii mai mult decât unul care doar plătește mai bine”, a explicat expertul.

Transparența salarială, o nouă provocare pentru companii

Elena Antoneac consideră că angajatorii trebuie să adapteze mediul de lucru la așteptările noilor generații, combinând flexibilitatea cu mentoratul, transparența salarială și oportunitățile constante de dezvoltare profesională.

„Cred că angajatorii trebuie să trateze schimbarea ca pe o oportunitate, nu ca pe o obligație. Pe partea legislativă, nu e vorba doar de legea salarizării din sectorul public. Directiva europeană privind transparența salarială trebuia transpusă de statele membre până în iunie 2026. Ea va obliga tot mai multe companii, și din privat, să-și justifice diferențele salariale. Firmele care își fac de acum o grilă clară, criterii obiective și evaluări corecte vor fi pregătite”, a adăugat specialistul.

Elena Antoneac a subliniat că angajatorii trebuie să se adapteze așteptărilor angajaților prin flexibilitate, transparență și oportunități de dezvoltare.

„Pe partea de așteptări, oamenii nu mai aleg doar după salariu. Aleg după flexibilitate, dezvoltare, corectitudine și cultură. Iar acolo unde nu găsim suficienți oameni pe piața locală, recrutarea internațională devine o soluție reală, cu condiția să fie făcută corect și legal. Angajatorii competitivi vor fi cei care ascultă, comunică deschis și își adaptează politicile de resurse umane înainte să fie obligați”, a completat ea.

Competitivitatea companiilor va depinde tot mai mult de capacitatea acestora de a anticipa schimbările legislative și de a răspunde așteptărilor angajaților, prin politici salariale transparente, oportunități de dezvoltare și un mediu de lucru bazat pe corectitudine și respect.

Ce se schimbă în salarizarea bugetarilor

„Legea se aplică sectorului bugetar, adică aproximativ 1,2–1,3 milioane de angajați. Ideea principală e o grilă mai simplă și mai clară. Salariul se calculează dintr-un coeficient, între 1 și 8, înmulțit cu o valoare de referință. În proiect, valoarea asta e în jur de 4.000–4.100 de lei. Cea mai mare schimbare, din punctul meu de vedere, e la sporuri. Dintre cele aproximativ 151 de sporuri existente, 87 ar urma să dispară. În plus, totalul sporurilor ar fi plafonat la 20%, față de 30% cât e acum. Pe de altă parte, apar premii de performanță de 10–20% din salariul de bază, pentru maximum 30% dintre angajați”, a precizat specialistul în resurse umane.

Elena Antoneac a explicat că noua lege garantează menținerea veniturilor actuale ale bugetarilor prin acordarea unor compensații celor afectați de recalculare, dar obligă instituțiile publice să gestioneze mai riguros bugetele și să evalueze obiectiv performanța angajaților.

„Pentru angajați, garanția importantă e că nimeni nu ar trebui să câștige mai puțin decât acum. Cine ar pierde după recalculare primește o diferență compensatorie. Pentru angajatorii publici, asta înseamnă mai multă disciplină bugetară și obligația de a evalua real performanța”, a conchis specialistul.

Potrivit expertului, reforma urmărește simplificarea sistemului de salarizare și reducerea diferențelor generate de numărul mare de sporuri, fără diminuarea veniturilor actuale ale angajaților, prin acordarea unor compensații acolo unde recalcularea ar conduce la scăderi salariale.

Cine este Elena Antoneac

Elena Antoneac este fondatoarea Nestlers Group și COO al xpath.global, companie specializată în managementul mobilității internaționale a angajaților, prin integrarea expertizei de specialitate cu tehnologia.

Absolventă a Solvay Business School din Bruxelles, Elena și-a completat pregătirea profesională prin numeroase programe de specializare în fiscalitate internațională, la Institutul de Fiscalitate din Viena, și în securitate socială europeană, la Leuven, Belgia.

Cu o experiență de peste 19 ani în domeniul mobilității internaționale, a colaborat cu mari companii multinaționale și a coordonat mii de proiecte de imigrare, fiscalitate și mobilitate globală.

Din dorința de a simplifica și digitaliza aceste procese, a contribuit la dezvoltarea xpath.global, o soluție care îmbină tehnologia cu expertiza umană pentru a sprijini companiile în gestionarea mobilității internaționale a angajaților.