Potrivit unui oficial european, americanii „presează” și „există îngrijorări” că Ucraina „va trebui să facă concesii semnificative” pentru a ajunge la vreun fel de acord, scrie Financial Times citând surse.

„Americanii se grăbesc, dar Putin nu”, a adăugat o altă sursă.

Un oficial a spus că „lui Trump îi place Putin și el [președintele SUA] vrea să termine totul până în ianuarie”.

Vorbind la o conferință de presă din 20 noiembrie, Trump a declarat că a avut discuții excelente cu Vladimir Putin pe tema Ucrainei la summitul trilateral din China. Potrivit președintelui SUA, Putin „și-a exprimat clar dorința ca războiul dintre Rusia și Ucraina să fie rezolvat pe cale diplomatică”.

Potrivit Bloomberg, după summitul cu China, Trump i-a sunat pe liderii europeni de la Air Force One, care se adunaseră la Berlin pentru o întâlnire a „coaliției celor dispuși”, împreună cu Volodimir Zelenski.

Le-a spus că Putin vrea să pună capăt războiului.

La rândul său, Vladimir Putin a declarat în cadrul unei conferințe de presă din China că a luat în considerare un posibil armistițiu cu Ucraina în mai multe domenii, dar a abandonat ideea după atacurile Forțelor Armate Ucrainene asupra Podului Crimeea.

„Nu vom negocia după atacurile asupra Podului Crimeea”, a spus Putin .

Surse au declarat pentru The Kyiv Independent că negociatorii lui Trump, Steve Witkoff și Jared Kushner, le-au spus oficialilor ruși și ucraineni că runda actuală de discuții ar putea fi ultima oportunitate reală de a ajunge la un acord de pace înainte ca situația politică de la Washington să se schimbe.

De exemplu, o preluare a Congresului de către Partidul Democrat ar putea duce la o presiune sporită asupra Casei Albe pentru a crește ajutorul militar și financiar acordat Ucrainei. În consecință, poziția de negociere a Rusiei ar putea fi serios slăbită.