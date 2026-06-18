Adrian Veștea a anunțat oficial că vrea să candideze în PNL împotriva lui Ilie Bolojan: ”Rămân un liberal 100%”

Stiri Politice
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Adrian vestea inquam photos george calin 4
Inquam Photos / George Calin

Liberalul Adrian Veștea, cel care a provocat un scandal de proporții în partidul din care face parte, pentru că a ținut secret faptul că a avut o înțelegere cu președintele Nicușor Dan, pentru a fi desemnat ca premier, a anunțat că vrea să fie șeful PNL.

autor
Cristian Matei

Astfel, într-un mesaj public, el a transmis că îi cere lui Ilie Bolojan să amâne congresul PNL pentru data de 28 iunie, ”pentru a putea pregăti o moțiune pentru candidatură”.

”Sunt convins că domnul președinte nu va refuza o confruntare democratică în care amândoi pornim cu oportunități egale”, afirmă Veștea.

Mesajul complet al lui Adrian Veștea:

”Dragi liberali,

După cum bine știți și voi, în această perioadă am lucrat pentru finalizarea programului de guvernare și pentru definitivarea listei de miniștri, astfel încât România să aibă un Guvern echilibrat și stabil. Suntem datori în primul rând față de țară, care este mai importantă chiar și decât interesele de partid. Până la urmă, doar înțelegând asta vom putea merge înainte pe drumul bun pentru România și pentru PNL.

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Știu că foarte mulți dintre voi se întreabă ce urmează pentru Partidul Național Liberal. Este o discuție esențială pentru a înțelege rolul nostru în următorii ani.

Eu cred că este nevoie de o schimbare profundă de optică la vârful partidului. De aceea, cu seriozitate și echilibru, îmi anunț oficial intenția de a candida pentru funcția de președinte al Partidului Național Liberal.

După treizeci de ani în această formațiune politică, în care am fost simplu membru, președinte al organizației de tineret, președinte al organizației PNL Râșnov, președinte al organizației județene PNL Brașov, consilier local, primar, președinte al Consiliului Județean Brașov și ministru al Dezvoltării, cred că am ajuns în punctul în care pot oferi PNL șansa de a redeveni principalul partid politic din România.

În toate aceste etape, am avut privilegiul de a lucra alături de oameni valoroși și de echipe puternice. Împreună cu colegii din PNL Brașov am obținut rezultate politice și electorale cu care Partidul Național Liberal din întreaga țară s-a mândrit. Aceste rezultate îmi dau încrederea că, prin muncă, seriozitate și unitate, putem readuce PNL în poziția pe care o merită.

În raport cu intenția președintelui în exercițiu al PNL, Ilie Bolojan, de a convoca un Congres extraordinar pentru duminică, 21 iunie, vreau să vă spun că nu mă opun acestui demers dacă el este făcut cu onestitate și în cadru statutar, cu respectarea legilor țării și a prevederilor constituționale. Singurul lucru pe care i-l solicit este să amâne momentul cu o săptămână, pentru a putea pregăti o moțiune pentru candidatură.

Sunt convins că domnul președinte nu va refuza o confruntare democratică în care amândoi pornim cu oportunități egale. Până la urmă, așa cum am susținut mereu, este nevoie ca anumite hotărâri să fie luate cu echilibru și în mod chibzuit.

Domnule Bolojan,

Haideți să facem Congresul PNL pe 28 iunie. Cred că este o solicitare corectă și de bun-simț. Este un gest de minimă decență democratică. Dacă facem asta, tensiunea politică din partid va scădea și cred că, în felul acesta, putem găsi o formulă de a merge înainte, împreună, uniți. Pentru binele Partidului Național Liberal și al României.

În ceea ce-i privește pe colegii mei, care poate nu știu la ce să se aștepte, precizez că intenționez să prezint o moțiune concentrată pe responsabilitatea noastră față de România. Pe responsabilitatea de a găsi soluțiile guvernamentale necesare pentru redresarea țării. Toate acestea în cadrul unui parteneriat politic onest cu președintele României, domnul Nicușor Dan.

Dragi liberali,

Vă mulțumesc din suflet pentru cuvintele bune de încurajare pe care le-ați avut pentru mine în aceste zile și vă asigur că rămân un liberal 100%. Vă invit să demonstrăm împreună că suntem acel partid responsabil de care are nevoie România.”

Conducerea PNL, întrunită în ședința Biroului Politic Național, a decis – la propunerea președintelui Ilie Bolojan – convocarea Consiliului Național Extraordinar al partidului în 19 iunie 2026 și propune un congres în 21 iunie.

Cu toate acestea, Tribunalul Ilfov a admis cererea formulată de contestatarii din PNL și a suspendat provizoriu executarea și efectele a două decizii adoptate de Biroul Politic Național al partidului pe 15 iunie, care vizează inclusiv organizarea congresului PNL. 

Adrian Veștea se află în vizorul echipei lui Ilie Bolojan după ce a acceptat nominalizarea ca premier din partea președintelui Nicușor Dan.

În plus, Veștea nu s-a conformat ultimatumului transmis de Ilie Bolojan și restul conducerii care i-a ceut să renunțe la mandatul primit de la Cotroceni și chiar a continuat negocierile pentru asigurarea sprijinului parlamentar necesar pentru învestirea guvernului său.

Miercuri, 17 iunie, unul dintre susținătorii lui Veștea, Cătălin Predoiu, a demisionat din funcția de prim vicepreședinte al PNL.

Adrian Veștea “nu are nicio șansă” să-i ia locul lui Bolojan la șefia PNL. De ce nu poate candida la Congresul de duminică

Sursa: StirilePROTV

Etichete: adrian vestea, PNL, congres,

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