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Recent, Predoiu s-a poziționat în lupta din Partidul Național Liberal, între Ilie Bolojan și Adrian Veștea, de partea acestuia din urmă.

”Soluţia ieşirii din impasul politic este un astfel de compromis politic rezonabil, prin instalarea unui Guvern Veştea şi refacerea coaliţiei cu un termen-limită precis”, a transmis Cătălin Predoiu.

Pe de altă parte, Veștea a fost văzut pe holurile Parlamentului alături de un lider al PSD, Marian Neacșu, care a declarat presei că se află acolo în calitate de ... ”însoțitor”.

De altfel, potrivit surselor liberale, PNL va avea un Consiliu Național, vineri, 19 iunie, unde pe agenda discuțiilor se vor afla procedurile pentru excluderea lui Adrian Veștea. El se află în vizorul echipei lui Ilie Bolojan după ce a acceptat nominalizarea ca premier din partea președintelui Nicușor Dan.