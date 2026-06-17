Evenimentul va avea loc la ora 17:00 în format online, cu obiectivul principal de a convoca Congresul Extraordinar al PNL pentru data de 21 iunie 2026, ora 12:00, în București, la Romexpo.

Președintele PNL, Ilie Bolojan, a afirmat în cadrul ședinței BPN că liberalii trebuie ”să răspundă rapid și decisiv unor evoluții care afectează partidul”, astfel încât PNL ”să-și reconfirme direcția politică, să-și clarifice mesajul și să-și mențină credibilitatea în ochii membrilor, simpatizanților și ai românilor”.

Agenda Consiliului Național Extraordinar de vineri, 19 iunie, la care vor participa 800 delegați liberali, va include:

- Aprobarea convocării Congresului Extraordinar pentru data de 21 iunie 2026

- Aprobarea modificării statutului Partidului Național Liberal.

Pentru Congresul Extraordinar al partidului, propus a avea loc în ziua de duminică, 21 iunie 2026, vor fi invitați 2.500 de delegați din toată țara, dintre care 500 de delegați de drept și 2.000 de delegați aleși de organizațiile partidului din teritoriu.

Agenda Congresului Extraordinar al PNL va fi stabilită vineri, în cadrul Consiliului Național Extraordinar.

Adrian Veștea se află în vizorul echipei lui Ilie Bolojan

Adrian Veștea se află în vizorul echipei lui Ilie Bolojan după ce a acceptat nominalizarea ca premier din partea președintelui Nicușor Dan.

În plus, Veștea nu s-a conformat ultimatumului transmis de Ilie Bolojan și restul conducerii care i-a ceut să renunțe la mandatul primit de la Cotroceni și chiar a continuat negocierile pentru asigurarea sprijinului parlamentar necesar pentru învestirea guvernului său.

Miercuri, 17 iunie, unul dintre susținătorii lui Veștea, Cătălin Predoiu, a demisionat din funcția de prim vicepreședinte al PNL.

Marți, conducerea PSD a transmis un comunicat de presă în care a subliniat că „desemnarea lui Adrian Veștea pentru formarea unui guvern s-a realizat fără aprobarea forurilor statutare ale PNL, cu încălcarea Statutului partidului.”

În plus, conducerea mai transmite că: „PNL consideră că formula de guvernare propusă de Adrian Veștea conduce, în fapt, la formarea unui guvern condus și susținut de PSD, contrar deciziilor adoptate de Biroul Politic Național” și că prin acțiunile sale Veștea „se situează în afara Partidul Național Liberal”.

„Reamintim că Biroul Politic Național a votat cu o majoritate clară împotriva participării PNL la un guvern cu PSD (39 voturi pentru, 10 împotrivă, 4 abțineri), împotriva susținerii unui guvern condus de Adrian Veștea (41 voturi pentru, 13 împotrivă, 2 abțineri) și pentru solicitarea adresată acestuia de a-și depune mandatul de premier desemnat (39 voturi pentru, 13 împotrivă, 3 abțineri)”, au mai transmis liberalii.