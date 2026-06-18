Nicușor Dan, despre Guvernul Veștea și voturile AUR: L-am desemnat cu convingerea că poate să fie votat. Mai departe discutăm

”Cu titlu general, există o împărțire constituțională de atribuție, și atribuția președintelui este să desemneze primul-ministru. Și eu, după cum știți, după nenumărate consultări cu partidele, am desemnat ceea ce am înțeles eu din opțiunile lor, ca posibilitate să rezolvăm criza. Mai întâi pe domnul Tomac și acum pe domnul Veștea. Ați reținut și criticile mele la adresa partidelor, când am spus că trebuie să ne uităm mai mult la interesul național și mai puțin la interesul, chiar dacă-i legitim, de partid.

Mai departe, nu vreau să fac foarte multe comentarii. Putem să avem o discuție mult mai amplă în momentul în care acest proces se va finaliza, oricum se va finaliza el. Dar așa cum am făcut și în discuția despre procurori. Până când nu au venit acele propuneri, la mine nu am spus mare lucru, dar ce pot să vă spun este că în momentul în care am desemnat un premier, l-am desemnat cu convingerea că el poate să fie votat să rezolve criza asta o dată pentru totdeauna” - a spus președintele României.

Întrebat încă o dată de jurnaliști dacă rezolvarea acestei crize guvernamentale trebuie făcută și cu voturile partidului AUR, Nicușor Dan a declarat că scopul principal al prim-ministrului desemnat este să obțină o majoritate în Parlament, lăsând să se înțeleagă faptul că este problema lui Adrian Veștea cum va obține acest lucru.

Reporter: Cu voturile AUR?

Președintele Nicușor Dan: ”Când l-am desemnat, l-am desemnat ca să facă o majoritate. Mai departe o să discutăm.”

Reporter: Luați în calcul la această majoritate și voturile AUR?

Președintele Nicușor Dan: ”Nu trebuie să o iau eu, trebuie să ... Este o discuție care vizează pe primul-ministru. Da, lăsați-mă să mă întorc în în țară ca să înțeleg și eu care sunt care sunt realitățile. Repet, am desemnat un prim-ministru ca să formeze un guvern, ca să aibă majoritate și să ieșim din criza asta și așa cum am spus de fiecare dată, va fi un guvern pro-occidental și va fi un guvern care va fi foarte atent cu finanțele și cu reformele. Astea sunt lucrurile pe care le vrem.”