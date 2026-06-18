Nicușor Dan, despre Guvernul Veștea și voturile AUR: L-am desemnat cu convingerea că poate să fie votat. Mai departe discutăm

Stiri Politice
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Președintele Nicușor Dan a fost întrebat, joi, la Bruxelles, ce părere are despre faptul că premierul desemnat, Adrian Veștea, încearcă să obțină o majoritate în Parlament inclusiv cu voturile partidului AUR.

autor
Cristian Matei

”Cu titlu general, există o împărțire constituțională de atribuție, și atribuția președintelui este să desemneze primul-ministru. Și eu, după cum știți, după nenumărate consultări cu partidele, am desemnat ceea ce am înțeles eu din opțiunile lor, ca posibilitate să rezolvăm criza. Mai întâi pe domnul Tomac și acum pe domnul Veștea. Ați reținut și criticile mele la adresa partidelor, când am spus că trebuie să ne uităm mai mult la interesul național și mai puțin la interesul, chiar dacă-i legitim, de partid. 

Mai departe, nu vreau să fac foarte multe comentarii. Putem să avem o discuție mult mai amplă în momentul în care acest proces se va finaliza, oricum se va finaliza el. Dar așa cum am făcut și în discuția despre procurori. Până când nu au venit acele propuneri, la mine nu am spus mare lucru, dar ce pot să vă spun este că în momentul în care am desemnat un premier, l-am desemnat cu convingerea că el poate să fie votat să rezolve criza asta o dată pentru totdeauna” - a spus președintele României. 

Întrebat încă o dată de jurnaliști dacă rezolvarea acestei crize guvernamentale trebuie făcută și cu voturile partidului AUR, Nicușor Dan a declarat că scopul principal al prim-ministrului desemnat este să obțină o majoritate în Parlament, lăsând să se înțeleagă faptul că este problema lui Adrian Veștea cum va obține acest lucru.

Reporter: Cu voturile AUR?

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Președintele Nicușor Dan: ”Când l-am desemnat, l-am desemnat ca să facă o majoritate. Mai departe o să discutăm.”

Reporter: Luați în calcul la această majoritate și voturile AUR?

Președintele Nicușor Dan: ”Nu trebuie să o iau eu, trebuie să ... Este o discuție care vizează pe primul-ministru. Da, lăsați-mă să mă întorc în în țară ca să înțeleg și eu care sunt care sunt realitățile. Repet, am desemnat un prim-ministru ca să formeze un guvern, ca să aibă majoritate și să ieșim din criza asta și așa cum am spus de fiecare dată, va fi un guvern pro-occidental și va fi un guvern care va fi foarte atent cu finanțele și cu reformele. Astea sunt lucrurile pe care le vrem.”

De câte ori a spus Nicușor Dan că nu vrea un Guvern cu voturile AUR

Președintele Nicușor Dan a anunțat în mod repetat că nu vrea la Palatul Victoria un Guvern cu AUR în componență.

Nicușor Dan în 24 aprilie: ”În situația ipotetică în care PNL sau PSD vor veni la mine și vor spune „vrem un guvern minoritar cu susținerea partidului AUR”, eu nu voi fi de acord cu asta.”

Nicușor Dan în 28 aprilie: ”Niciunul dintre partidele pro-europene nu spune că vrea să facă un guvern cu forțe antioccidentale AUR. Acesta este un lucru. Și apoi, în acel scenariu în care eu voi avea de numit un prim-ministru, în acel scenariu, repet, mă voi asigura că lucrul ăsta nu se întâmplă.”

Nicușor Dan în 04 mai: ”Există o diferență între forțe pro-occidentale și forțe antioccidentale în România, între care și AUR.”Jurnalist: Pe AUR îi treceți în categoria partidelor antioccidentale?Nicușor Dan: ”Da”.

Jurnalist: Luați în calcul ca AUR să facă parte din Executiv pentru a nu avea un guvern minoritar?Nicușor Dan în 15 mai: ”Nu.”

După ce mai multe partide din fosta coaliție au anunțat că nu îl vor sprijini, Adrian Veștea a declarat că acceptă orice voturi, inclusiv de la AUR.

De asemenea, liderul senatorilor AUR, Petrişor Peiu, preşedintele Consiliului Naţional al partidului, a afirmat că niciun parlamentar al formaţiunii nu va vota Guvernul Veştea.

Peiu critică faptul că atât preşedintele Nicuşor Dan, cât şi fostul premier desemnat Eugen Tomac şi actualul premier desemnat Adrian Veştea i-au numit pe cei din AUR, "extremişti", "anti-europeni", "anti-occidentali" şi consideră că ar trebui să ceară scuze celor aproape 2 milioane de votanţi AUR, "pe care i-au batjocorit".

Peiu garantează că niciun parlamentar AUR nu va vota Guvernul Veştea: „Clonele lui Nicușor Dan să îşi înghită limba”

Sursa: StirilePROTV

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