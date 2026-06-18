Asta, deși inițial păreau cei mai deschiși să treacă acest Executiv și chiar au pus umărul printr-un reprezentant la negocieri. Același Sorin Grindeanu îl acuză acum pe Ilie Bolojan, premierul interimar, că l-ar fi mințit pe șeful statului.

Sorin Grindeanu a anunțat după o ședință cu parlamentarii PSD că doar duminică vor spune dacă votează sau nu guvernul Veștea. Din această cauză premierul desemnat nu și-ar fi depus încă programul de guvernare care ar trebui să conțină și cerințele social democraților.

Sorin Grindeanu, Președintele PSD: ”PSD-ul trebuie să judece foarte bine dacă mai intră sau nu într-o asemenea majoritate. N-avem nimic împotriva persoanei Adrian Veștea”.

Pe Facebook, Adrian Veștea a spus că: ”Nu este momentul pentru decizii pripite sau luate sub presiunea urgenței. Voi folosi responsabil timpul pe care îl am la dispoziție pentru a construi un acord solid asupra programului de guvernare”.

Surse apropiate de Adrian Veștea susțin însă că există neînțelegeri între cei care vor forma guvernul cu privire la măsurile de guvernare.

Mai mult, premierul desemnat nu ar putea să întrunească majoritatea parlamentară necesară validării Guvernului şi dacă ar obţine câteva voturi de la AUR.

Sorin Grindeanu a negat că ar fi negociat cu parlamentari AUR pentru voturi - așa cum s-a zvonit - și a declarat că formarea majorității este sarcina premierului desemnat.

Sorin Grindeanu, Președintele PSD: ”Nu e treaba mea. PSD-ul dacă va decide să intre în această echipă, eu, Sorin Grindeanu, răspund de voturile PSD. Nici PNL-USR nu poate să facă majoritate fără PSD. De la ceilalți ați auzit că nu mai fac majorități cu PSD-ul. Dar cu cine fac?”

Ar exista neînțelegeri și în privinţa portofoliilor, Economia și Dezvoltarea ar fi dorite atât de social-democrați cât și de liberalii anti-Bolojan.

În același timp, Președintele PSD îl acuză pe Ilie Bolojan că în negocieri ar fi fost inițial de acord cu un guvern tehnocrat, dar apoi a venit cu alte condiții în schimbul votului PNL pentru Eugen Tomac.

Surse din Administrația Prezidențială susțin că la consultările oficiale Ilie Bolojan ar fi spus că este deschis sau că există deschidere pentru un guvern tehnocrat însă președintele PNL a precizat pe Facebook:

”Ca să fie clar: niciodată nu am formulat vreun acord, nici măcar de principiu, pentru învestirea unui guvern tehnocrat. Am spus public că aceasta ar fi putut fi una dintre soluțiile teoretice constituționale, în funcție de îndeplinirea unor condiții care nu au fost îndeplinite. (...) Totodată, nu s-a pus problema să tranzacționez pentru mine sau pentru vreo altă persoană vreo funcție, în schimbul unui acord care nu a fost vreodată în discuție”.

Potrivit unor surse politice Adrian Veștea ar putea să depună programul de guvernare duminică seară sau luni dimineață. Până atunci, la congresul extraordinar de duminică al Partidului Național Liberal, s-ar putea supune la vot excluderea sa din partid, pentru că a acceptat să fie candidat pentru funcția de premier.

Cum lista de miniștri nu va fi încă depusă în Parlament, la congres nu s-ar putea decide și excluderea acelor liberali care ar putea putea prelua portofolii în cabinetul Vestea.

Surse liberale spun că la apărare ar putea veni Sorin Câmpeanu, la educație Monica Anisie, la agricultură ar merge George Scarlat în timp ce Alina Gorghiu are șanse să devină vicepremier.