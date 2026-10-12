De asemenea Loteria a anunțat și un câștig la categoria a II-a în valoare de 70.729 de lei.

Biletele norocoase au fost jucate online pe platforme partenere.

Loteria Română a lansat un nou loz cu premii de până la 100.000 de lei. Cât costă Noroc Expres

Loteria Română a lansat un nou loz, denumit "Noroc Expres", cu premii de până la 100.000 de lei, valoarea totală a câştigurilor puse în joc fiind de cinci milioane de lei, potrivit unui comunicat al companiei.

Conform sursei citate, jucătorii pot achiziţiona un loz Noroc Expres cu 5 lei, scrie Agerpres.

Cele 578.599 de câştiguri sunt distribuite în premii de 5 lei, 10 lei, 15 lei, 50 de lei, 500 de lei, 1.000 de lei, 10.000 de lei şi 100.000 de lei, se arată în comunicat.