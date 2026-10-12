Temperaturile vor scădea treptat, iar minimele vor ajunge la 6 grade Celsius în noaptea de marți spre miercuri.

Meteorologii anunță vreme predominant închisă și ploi în următoarele două zile. Pentru intervalul 12 octombrie, ora 10:00 – 14 octombrie, ora 10:00, este în vigoare o informare meteorologică privind ploile moderate cantitativ și intensificările vântului.

În plus, Bucureștiul se află sub atenționare cod galben de ploi însemnate cantitativ, valabilă de luni, 12 octombrie, ora 10:00, până marți, 13 octombrie, ora 10:00.

Cum va fi vremea în București luni, 12 octombrie

Potrivit ANM, vremea se va răci semnificativ, iar cerul va fi noros. Va ploua în cea mai mare parte a intervalului, fiind estimate cantități de apă de 15–20 de litri pe metru pătrat și, izolat, de până la 25 de litri pe metru pătrat.

Vântul va sufla slab și moderat, cu unele intensificări temporare pe parcursul zilei, când rafalele vor putea atinge viteze de 45 km/h.

Temperatura maximă se va situa între 16 și 17 grade Celsius, iar minima, înregistrată în cursul nopții, va coborî până la 9–10 grade.

Prognoza meteo pentru marți, 13 octombrie, și miercuri, 14 octombrie

Vremea va rămâne rece pentru această perioadă a anului și predominant închisă.

Marți, ploile vor fi mai slabe și se vor manifesta trecător, fiind estimate cantități de apă de 2–5 litri pe metru pătrat. Vântul va sufla în general moderat.

Temperaturile vor continua să scadă, astfel că maxima zilei va fi cuprinsă între 14 și 16 grade Celsius, sub valorile specifice acestei date.

În noaptea de marți spre miercuri, temperatura minimă va coborî până la 6–7 grade Celsius.