Loto 6/49, 5/40, Joker. Premii uriașe la tragerile de joi, 9 octombrie 2025

Loteria Română organizează joi, 9 octombrie, noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc, după ce duminică Loteria Română a acordat 30.440 de câștiguri.

Numerele câștigătoare de joi, 9 octombrie:

Loto 6/49:

Noroc:

Joker:

Noroc Plus:

Loto 5/40:

Super Noroc:

La Loto 6/49, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 38,16 milioane de lei (peste 7,49 milioane de euro). La Noroc este în joc un report cumulat în valoare de peste 3,06 milioane de lei (peste 602.200 de euro).

La Joker, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 3,06 milioane de lei (peste 602.200 de euro).

La Loto 5/40, la categoria I, se înregistrează un report în este 408.400 de lei (peste 80.200 de euro), iar la categoria a II-a, un report în valoare de peste 140.700 de lei (peste 27.600 de euro). La Super Noroc este în joc un report cumulat în valoare de peste 244.800 de lei (peste 48.100 de euro).

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













